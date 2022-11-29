跑步小品／關於跑步 我想說的是散播歡樂與鼓勵

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運動筆記／ 月司特

大家好，我是馬場最速蜘蛛人。2014年9月起，開始扮裝跑者的生涯。扮裝一開始的念頭，是看到其他扮裝跑者好厲害，可以這樣跑全馬，被拍攝的照片又非常多，而且又常常會上精選～XD。扮裝這幾年來，有一陣子在追求速度，因此跑出了最速蜘蛛人的各里程PB。

但後來想想追求個人的速度，其實還蠻累的，還是回到最初的快樂跑跑。扮裝蜘蛛人跑，雖然很悶、很喘、很熱，視線不好、呼吸不便，喝水、吃補給不方便。但是能帶給大人驚喜、小朋友開心，帶給跑者鼓勵跟打氣，那這些不便也就沒什麼了。在賽道上奔跑，總是會被跑者攔下，覺得太Surprise而拍照。

（戀戀桐花，被跑友在賽道中攔截合照。）

在起跑前、中、後，總會遇見很多蜘蛛人的小粉絲，讓他們開心不已。

（新莊YA RUN，賽前遇見蜘蛛人鐵粉，擺出招牌姿勢合照。）

（台北馬進終點前，和在路旁加油的母子開心合照。）

（跑完長明賞超馬盃，和小朋友擊掌。）

身為一位跑者，知道適時的打氣跟加油，對跑者來說，是非常有力量的。因此這幾年都會去香香馬，或是一些賽事幫女生跑友打氣加油！

 

（蓬蓬群路跑，和後來才在網路認識的克拉拉合照，真是有趣。）

在月初的菊島澎湖馬，在跨進終點拱門後，完成了賽事，突然一位激動的男跑友，興奮的攔住我要求合照，他開心的說著今日是他的初馬，在中途時，原本想要放棄，但看到扮裝蜘蛛人的我跑步，鼓勵到了他，讓他再跑起來，慢慢的跟著蜘蛛人跑完賽事，他超開心能跟著自己欣賞的漫威英雄跑完全馬。

我是扮裝跑者～馬場最速蜘蛛人-月司特，我想我會一直扮裝蜘蛛人跑下去。

超馬

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