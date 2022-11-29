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精華影輯／福隆越野跑 草嶺古道跑起來！

運動筆記／ 小科

今年真的跟福隆特別有緣份，六月時參加了福隆越野鐵人賽，在因緣巧合下，沒想到11/19時又來到了福隆，參加純越野跑的賽事。 LAVA 台灣鐵人三項公司把上次鐵人賽的越野跑路段單獨拉出來，直接加碼到20公里，從福隆一路連結到草嶺古道，再從草嶺古道跑回福隆，而且在最後還不忘把福隆最美麗的沙灘放進來，讓整個賽道豐富度十足，爬升更多，難度也更高，真的是非常有挑戰性的一場比賽。

比賽開始沒多久，馬上就會進入山徑的部分，前面大多是陡爬升，我自己是整路跑得臉歪嘴斜，除了喘氣還是喘氣，全程最困難的也是在前段，不過只要撐過去，大約8k的時候可以抵達「雪山尾稜」的稜線上，沿著稜線一路跑往草嶺古道的路線，是我這次最喜愛的一段，景色非常的優美，天氣好時可以遠眺龜山島，許多跑友也在此駐足拍照。抵達草嶺古道後，接著是一路的下坡，除了需要維持穩定的速下坡外，沿路還要閃避遊客，也算變相的越野吧(？) ，不過遊客也是都很親切，也不是會幫我們加油，跑起來其實是蠻開心的，最後一路跑回到福隆沙灘，接著就是滿滿的惡意障礙物，跑的當下真的只能苦笑，不過現在想起來也是蠻有趣的，最後就開心的衝向終點啦～

比賽整體上真的非常的有趣，主辦單位的補給跟指引都很足夠，完賽獎牌的是以露營碗的方式真的很棒，不僅有紀念價值而且也非常實用，賽後餐飲也是非常有特色，越野的部分有1.9K、9K、20K三個組別，如果對越野跑有興趣的朋友，可以依照自己的能力，選擇想嘗試的組別喔

~#小科小小科#LAVA#Xtrail#MaiCoin#越野跑#草嶺古道

越野跑 鐵人三項

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