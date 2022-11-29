跑步小品／讓賽道美學發生～

賽道常被形容為跑者的伸展台，的確名符其實，因為賽道就是跑者展現力與美的所在，跑者的身材越練越好，也越來越注重打扮，這讓我不禁想到，如果賽事主辦方也重視賽道美學，將比賽跑衣都設計得有型有款該有多好！

我參加過的幾場國外賽事：東京馬、柏林馬、巴黎馬、芝加哥馬的官方賽衣都設計得非常漂亮，在這幾場馬拉松的賽前博覽會中，更可看到令人眼睛發亮的周邊商品，忍不住失心瘋大買特買；雖然已是幾年前的賽事，但到現在還是非常珍惜那些跑衣，經常穿也不厭倦。

有好些至今嚮往的馬拉松，如波馬、紐約馬、大阪馬…等，通常官方致贈的跑衣就很漂亮，得花錢買的賽事服裝更令人垂涎，除了設計得好看以外，賽事品牌的力量很強，光看到賽事名稱就感覺很有份量；其實台灣每個城市也都有指標性的馬拉松，什麼時候我們的馬拉松也能擁有品牌的力量與設計風格呢？本集《肉腳的跑步人蔘》就邀請到擁有設計專業的STANCAVE品牌總監朱開宇來到節目中聊聊賽道美學～✨✨✨

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人稱「朱開」的朱開宇在運動產業耕耘十年，我們很熟悉的富邦悍將、富邦勇士、中華男籃、HBL、SBL、中華職棒…等等都是他的客戶，代表作品很多，如結合舉重女神郭婞淳和女子拳擊好手陳念琴名字的「婞念」TEE，今年台北馬周邊商品也是由他所設計。

「台北市」是什麼？與馬拉松之間的關聯是什麼？

2017年，朱開接受台北市政府的邀請，成為市府品牌小組的外部顧問，他說，所謂品牌的優化，不只我們看見的主視覺、服裝等，以台北馬而言，思考的是台北市與馬拉松之間的關聯是什麼？如果「台北」是一個品牌，這個品牌代表什麼？核心價值是什麼？和其他城市有哪些區隔？台北市在台灣所有城市扮演什麼角色？每個城市都有鮮明的地景地物與文化特質，以台南為例，直接想到的就是美食、古都，而桃園是航空城，台北卻很難用一句話來形容或突顯其城市特質，「找到自己是誰，是品牌最重要的事，我們每年對這件事情有更進一步或不同的看法，是個很有意義的過程」，朱開回憶。

「當『台北馬』這個品牌端出來時，在國內外跑者心中的一個固定的地位和份量，這就是品牌價值能佔據人們心中的關鍵表現。」（照片提供：STANCAVE）

從2020年疫情爆發起，台北馬品牌塑造過程有如三年的三部曲，2020年幾乎是全世界的首都馬拉松唯一堅持舉辦的，不論主辦單位或參與者，都存在一份勇敢，於是品牌小組將「勇敢」這個元素提煉出來，並放大「勇敢」，這就是DARE TO BREATHE， #勇感呼吸 理念的由來，「完賽的眼淚和激動，非常感動人，把品牌想講的、受眾心中所感動的連線起來，能量驚人，那就是品牌的能量。」

通過疫情的考驗，2021年 #那日我們重生 主視覺漸層色彩的圖像，很受跑者肯定，踴躍拍照留影；而今年的精神標語：Run the city, we are possible #跑動臺北 非我莫屬，每一年的主視覺與標語會改變，想傳遞的精神則是連貫的。

（圖片提供：STANCAVE）

跑步而來的靈感 化做視覺 傳遞價值

朱開笑著說，運動設計的重點在於自己有沒有參與，他被主辦單位說，「顧問你沒有跑？要跑一下啊！」當時連半馬是幾公里都不知道，後來了解是21K後，跟唸小學的兒子說，不知道這樣是小學操場幾圈？算出來是一百多圈時，不禁傻眼！然而，練著練著，也就練起來了。他最喜歡清晨跑步，看見日出的剎那，「夏天大約不到5點天空就魚肚白了，我大量蒐集這個時間的跑步經驗、拍照，每次看照片都會有希望和朝氣感，新的一天開始了，跑完也充飽電，昨日已過，今天跟著這個城市一起run the city，跑動、轉動、運作，又是新的一天！新的機會！

台北就是這樣一個充滿機會的城市，每一天都給你新的機會；全台灣最繁忙的城市，你總能得到新的開始，只要不放棄，永遠可繼續！一個啟動，重啟，再啟動，不會停，永遠可以！」朱開團隊所設計的色塊代表跑者看見的天色與日出，透過視覺排列組合而轉化為比賽的印記，這就是創意的脈絡。

（從高處俯瞰跑者的身影而發想出的「跑者迷彩」，運用在今年台北馬週邊商品的設計上，圖片提供：STANCAVE）

他的跑齡雖然不長，卻是極自律的嚴肅跑者，報名訓練班，進行週期性訓練。「我喜歡紀律，喜歡當兵，喜歡紀律生活，幾點要幹嘛，每天不停重複，精準完成…」。聽朱開這樣說，我覺得他還真適合馬拉松！運動訓練都需要紀律、自律，當他接觸到正規的跑步訓練，由專業教練指導，是他以前沒有的經驗。「跑步很簡單又很難，想持續地跑、持續很久又輕鬆地跑，很難，也真的太有趣！樂趣被激發出來，透過這樣的過程認識自己的身體和心理狀態，身心交互連結，最後產生表現、去提升表現，我的很多靈感都是從中而來！」

從每一次課表、每次配速，甚至每個心率，如何控制這些數據，並在這些數據互相配合組成的過程中，朱開的腦袋都產生很多畫面，「當學到跑步邏輯和學理，會產生很多畫面，我希望別人也能看到；對我來講，我的天賦就是把腦中印象轉換為一幅圖、一個標記，或一串字，以明確的視覺表現，是我的專業工作」。朱開分享著，我聽著也感染了其中的熱情，從自己喜愛的跑步中獲得的喜悅與收穫，總是如此豐滿。

朱開指著他當天戴的帽子上的飛豹說：「飛豹是與速度直接聯想，翅膀不只是代表飛快的速度，而是心境的自由，不論你能跑多快，參加多少比賽都不要緊，你只要願意跨出那一步 – 起跑，你的心就自由了！翅膀就張開了！接下來就享受跑步的樂趣和收穫。」這番話說得真令我心有戚戚，相信所有跑者也都有共鳴，跑步讓我們心靈自由，不論跑前心情如何，一跑心就開了！心也會更豁達強大！

期待馬拉松能成為全民支持的文化

除了可見的視覺與可感受的品牌精神，還有一環也是賽道美學的重要成分：全民支持。每年台北馬賽道都在想辦法避開交通要道，對於全台北市民來說，台北馬不是他們的事，但每年就這一天，如果這場比賽能成為全市的慶典，全部人一起支持一件事，一起喝采，相信會造成很大的能量，「你就不會再去在意晚一個小時買菜，或你一定要從這裡過去…，心中的重量感不同，這是一件與你我有關的事，這是我們討論品牌形象時最希望看到的事情。」

2017年的世大運就曾經獲得全民的支持，當運動員被支持，他們的腎上腺素爆發，破紀錄創造成績，成功在家鄉捍衛了主場，全民也一起得到更多能量。「這需要所有人一起參與投入」。朱開篤定地說。這集節目一開始從模糊的「賽道美學」概念談起，最後引出更深層的思維，期待我們熱愛的馬拉松賽事的每個環節都能與時俱進；有一天，馬拉松也能在全台灣引起認同與共鳴，那麼，真正的「美」就實現了…。

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