跑步小品／讓賽道美學發生～

賽道常被形容為跑者的伸展台,的確名符其實,因為賽道就是跑者展現力與美的所在,跑者的身材越練越好,也越來越注重打扮,這讓我不禁想到,如果賽事主辦方也重視賽道美學,將比賽跑衣都設計得有型有款該有多好!

我參加過的幾場國外賽事:東京馬、柏林馬、巴黎馬、芝加哥馬的官方賽衣都設計得非常漂亮,在這幾場馬拉松的賽前博覽會中,更可看到令人眼睛發亮的周邊商品,忍不住失心瘋大買特買;雖然已是幾年前的賽事,但到現在還是非常珍惜那些跑衣,經常穿也不厭倦。

有好些至今嚮往的馬拉松,如波馬、紐約馬、大阪馬…等,通常官方致贈的跑衣就很漂亮,得花錢買的賽事服裝更令人垂涎,除了設計得好看以外,賽事品牌的力量很強,光看到賽事名稱就感覺很有份量;其實台灣每個城市也都有指標性的馬拉松,什麼時候我們的馬拉松也能擁有品牌的力量與設計風格呢?本集《肉腳的跑步人蔘》就邀請到擁有設計專業的STANCAVE品牌總監朱開宇來到節目中聊聊賽道美學~✨✨✨

人稱「朱開」的朱開宇在運動產業耕耘十年,我們很熟悉的富邦悍將、富邦勇士、中華男籃、HBL、SBL、中華職棒…等等都是他的客戶,代表作品很多,如結合舉重女神郭婞淳和女子拳擊好手陳念琴名字的「婞念」TEE,今年台北馬周邊商品也是由他所設計。

「台北市」是什麼?與馬拉松之間的關聯是什麼?

2017年,朱開接受台北市政府的邀請,成為市府品牌小組的外部顧問,他說,所謂品牌的優化,不只我們看見的主視覺、服裝等,以台北馬而言,思考的是台北市與馬拉松之間的關聯是什麼?如果「台北」是一個品牌,這個品牌代表什麼?核心價值是什麼?和其他城市有哪些區隔?台北市在台灣所有城市扮演什麼角色?每個城市都有鮮明的地景地物與文化特質,以台南為例,直接想到的就是美食、古都,而桃園是航空城,台北卻很難用一句話來形容或突顯其城市特質,「找到自己是誰,是品牌最重要的事,我們每年對這件事情有更進一步或不同的看法,是個很有意義的過程」,朱開回憶。

「當『台北馬』這個品牌端出來時,在國內外跑者心中的一個固定的地位和份量,這就是品牌價值能佔據人們心中的關鍵表現。」(照片提供:STANCAVE)

從2020年疫情爆發起,台北馬品牌塑造過程有如三年的三部曲,2020年幾乎是全世界的首都馬拉松唯一堅持舉辦的,不論主辦單位或參與者,都存在一份勇敢,於是品牌小組將「勇敢」這個元素提煉出來,並放大「勇敢」,這就是DARE TO BREATHE, #勇感呼吸 理念的由來,「完賽的眼淚和激動,非常感動人,把品牌想講的、受眾心中所感動的連線起來,能量驚人,那就是品牌的能量。」

通過疫情的考驗,2021年 #那日我們重生 主視覺漸層色彩的圖像,很受跑者肯定,踴躍拍照留影;而今年的精神標語:Run the city, we are possible #跑動臺北 非我莫屬,每一年的主視覺與標語會改變,想傳遞的精神則是連貫的。

(圖片提供:STANCAVE)

跑步而來的靈感 化做視覺 傳遞價值

朱開笑著說,運動設計的重點在於自己有沒有參與,他被主辦單位說,「顧問你沒有跑?要跑一下啊!」當時連半馬是幾公里都不知道,後來了解是21K後,跟唸小學的兒子說,不知道這樣是小學操場幾圈?算出來是一百多圈時,不禁傻眼!然而,練著練著,也就練起來了。他最喜歡清晨跑步,看見日出的剎那,「夏天大約不到5點天空就魚肚白了,我大量蒐集這個時間的跑步經驗、拍照,每次看照片都會有希望和朝氣感,新的一天開始了,跑完也充飽電,昨日已過,今天跟著這個城市一起run the city,跑動、轉動、運作,又是新的一天!新的機會!

台北就是這樣一個充滿機會的城市,每一天都給你新的機會;全台灣最繁忙的城市,你總能得到新的開始,只要不放棄,永遠可繼續!一個啟動,重啟,再啟動,不會停,永遠可以!」朱開團隊所設計的色塊代表跑者看見的天色與日出,透過視覺排列組合而轉化為比賽的印記,這就是創意的脈絡。

(從高處俯瞰跑者的身影而發想出的「跑者迷彩」,運用在今年台北馬週邊商品的設計上,圖片提供:STANCAVE)

他的跑齡雖然不長,卻是極自律的嚴肅跑者,報名訓練班,進行週期性訓練。「我喜歡紀律,喜歡當兵,喜歡紀律生活,幾點要幹嘛,每天不停重複,精準完成…」。聽朱開這樣說,我覺得他還真適合馬拉松!運動訓練都需要紀律、自律,當他接觸到正規的跑步訓練,由專業教練指導,是他以前沒有的經驗。「跑步很簡單又很難,想持續地跑、持續很久又輕鬆地跑,很難,也真的太有趣!樂趣被激發出來,透過這樣的過程認識自己的身體和心理狀態,身心交互連結,最後產生表現、去提升表現,我的很多靈感都是從中而來!」

從每一次課表、每次配速,甚至每個心率,如何控制這些數據,並在這些數據互相配合組成的過程中,朱開的腦袋都產生很多畫面,「當學到跑步邏輯和學理,會產生很多畫面,我希望別人也能看到;對我來講,我的天賦就是把腦中印象轉換為一幅圖、一個標記,或一串字,以明確的視覺表現,是我的專業工作」。朱開分享著,我聽著也感染了其中的熱情,從自己喜愛的跑步中獲得的喜悅與收穫,總是如此豐滿。

朱開指著他當天戴的帽子上的飛豹說:「飛豹是與速度直接聯想,翅膀不只是代表飛快的速度,而是心境的自由,不論你能跑多快,參加多少比賽都不要緊,你只要願意跨出那一步 – 起跑,你的心就自由了!翅膀就張開了!接下來就享受跑步的樂趣和收穫。」這番話說得真令我心有戚戚,相信所有跑者也都有共鳴,跑步讓我們心靈自由,不論跑前心情如何,一跑心就開了!心也會更豁達強大!

期待馬拉松能成為全民支持的文化

除了可見的視覺與可感受的品牌精神,還有一環也是賽道美學的重要成分:全民支持。每年台北馬賽道都在想辦法避開交通要道,對於全台北市民來說,台北馬不是他們的事,但每年就這一天,如果這場比賽能成為全市的慶典,全部人一起支持一件事,一起喝采,相信會造成很大的能量,「你就不會再去在意晚一個小時買菜,或你一定要從這裡過去…,心中的重量感不同,這是一件與你我有關的事,這是我們討論品牌形象時最希望看到的事情。」

2017年的世大運就曾經獲得全民的支持,當運動員被支持,他們的腎上腺素爆發,破紀錄創造成績,成功在家鄉捍衛了主場,全民也一起得到更多能量。「這需要所有人一起參與投入」。朱開篤定地說。這集節目一開始從模糊的「賽道美學」概念談起,最後引出更深層的思維,期待我們熱愛的馬拉松賽事的每個環節都能與時俱進;有一天,馬拉松也能在全台灣引起認同與共鳴,那麼,真正的「美」就實現了…。

