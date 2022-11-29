快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

跑步小品／關於跑步 不要懷疑自己、跑去看最美麗的風景吧！

運動筆記／ Jane Lin

《起步：跑步的契機》

跟許多人一樣，我一開始跑步的目的是為了維持健康跟體態。雖然嘗試過多種運動：游泳、重訓、空手道、拳擊有氧…但我不是所謂的「練武奇才」，對於運動也沒有太多興趣，每項都淺嘗則止，讓我維持健康跟基本體態我就心滿意足，但是每項運動因為無法持久，好不容易瘦下來卻因為停止運動，過了一段時間打回”圓形”，又要開始減肥循環，因為工作無法配合健身房或是運動中心的時間，但是身體的狀態再不動不行，下定決心要找一項運動持續進行，才開始我的跑步人生。於是2020年5月，我在對跑步什麼都不懂的情況下，開啟了每天跑步(快走)4公里的日子，連運動手錶跟APP都不知道，反正跑鞋穿上出門就對了，持續一個月以後，發現自己開始能夠小跑步完成5公里。

開始跟著跑友一起報名賽事，第一個人生的10公里是2年前的永慶盃，原本跟跑友很開心的合照，但是出發後大家用自己的速度各自前進，下了一場大雨，回到終點的我全身滴水，聽到其他跑友說運氣很好沒有淋到雨，當初就覺得「天啊！他們說的時間我才跑不到一半的里程，竟然有人進終點了！」我收到熱心跑友傳給我賽事照片，每一張都是不想跑步的臉阿！看到別人帥氣又美麗的照片，我也很想成為那樣子。

《持續：跑步的動力》

就這樣懵懵懂懂下，半年內我就完成自己的初半馬(2020年長榮航空馬拉松)，這段期間得到不少跑友的幫助，不論是跑步的地點、知識、經驗，我認識的人都不吝傳授甚至陪我跑步，讓我深受感動，但我即使持續規律地練習跑步，卻沒有進步，持續告訴自己不要氣餒，繼續出門跑步，後來發現尋寶網辦的測5000活動有許多攝影大師幫忙拍美照，開啟了我對變裝跑步的興趣，也喜歡在賽事結束後幫朋友找照片。

《夢想：去看更遠更美的風景》

即使跑得不快，常聽到跑友說哪一場賽事的風景很美，於是我報名參加南橫超級馬拉松，想去看美麗的風景，沒有跑過全馬就直上超馬，有人幫我加油也有人覺得我越級打怪，我還是努力達到預定的跑量，2021年順利完成南橫45公里，接續報名2022年的南橫60公里，持續進行訓練計畫，但按照科學化的課表且規律練跑，帶給我的不是進步頂多只能維持，開始懷疑自己是否能完成目標，朋友突然開啟我的窗。

「妳有沒有可能是貧血？」某天暖心的醫生跑友給我建議，我到醫院進行詳細檢查以後，才發現原來我有嚴重的缺鐵性貧血，於是我開始接受治療，一個月以後心肺功能明顯改善，而我也持續規律地練跑，在2022年3月重返一年前熟悉的賽道，過了彩霞隧道22.5公里的折返點，繼續往前開始看到不一樣的風景，雖然頂著陽光，我卻感受不到烈日，反而看到山林的靜謐，我停下來深吸一口氣，不是因為跑不動，而是這半年來我為了完成自己的目標，在忙碌的生活中我選擇了規律、質疑我的聲音中我選擇了持續，似乎就是為了看到這一刻的風景。

之前常聽跑友說「一隻半馬解決不了的事情，就跑一隻全馬吧」，如果跑了全馬還無法理解的事情，我跑超馬可以理解嗎？一切的答案其實已在心中，我突然領悟到為什麼自己持續跑步，我早已經是自己最想成為的那個自己，每個人追尋的目標不同，不論是挑戰自我、追求速度、達到更好的賽事成績、擁有更好的身材體態、吃到更多的美食…..堅持規律又認真的練習，不就是帥氣又美麗嗎？回想起前不久的自己還在懷疑為什麼跑步，看了旁邊的溪谷，旖旎風光告訴我一切，我想要繼續往前看到更美麗的風景，也許過程不簡單，但是我相信，認真努力的自己終究會給自己最美好的回報。

超馬

延伸閱讀

超馬老爹羅維銘獲百萬代言合約 盼為台灣找到接班人 

南橫110米天龍吊橋歡慶通橋觀光 但北端天龍步道還要等

影／尼莎颱風阻斷南橫即起每周二至周四管制至11月3日

高雄男騎機車遊南橫 酒駕累犯男撞傷他還跑了被警揪出

相關新聞

跑步小品／讓賽道美學發生～

賽道常被形容為跑者的伸展台，的確名符其實，因為賽道就是跑者展現力與美的所在，跑者的身材越練越好，也越來越注重打扮，這讓我不禁想到，如果賽事主辦方也重視賽道美學，將比賽跑衣都設計得有型有款該有多好！

精華影輯／福隆越野跑 草嶺古道跑起來！

今年真的跟福隆特別有緣份，六月時參加了福隆越野鐵人賽，在因緣巧合下，沒想到11/19時又來到了福隆，參加純越野跑的賽事。 LAVA 台灣鐵人三項公司把上次鐵人賽的越野跑路段單獨拉出來，直接加碼到20公

跑步小品／關於跑步 不要懷疑自己、跑去看最美麗的風景吧！

《起步：跑步的契機》 跟許多人一樣，我一開始跑步的目的是為了維持健康跟體態。雖然嘗試過多種運動：游泳、重訓、空手道、拳擊有氧…但我不是所謂的「練武奇才」，對於運動也沒有太多興趣，每項都淺嘗則止，

跑步小品／關於跑步 我想說的是散播歡樂與鼓勵

大家好，我是馬場最速蜘蛛人。2014年9月起，開始扮裝跑者的生涯。扮裝一開始的念頭，是看到其他扮裝跑者好厲害，可以這樣跑全馬，被拍攝的照片又非常多，而且又常常會上精選～XD。扮裝這幾年來，有一陣子在追

跑步小品／關於跑步 我想這是生命中的美好祝福

跑馬拉松，是跨出左腳之後再跨出右腳的身體移動；是錘鍊意志的生活鐵律；是無論晨昏都可以隨時出發的即興娛樂；更是全身肌肉與關節奏出的高亢戰歌。 我的馬拉松人生，是從頭頂上開始的。 第一根白髮被發現

跑步小品／關於跑步 堅持下去的動力，不是我要跑步

誰說上班族與斜槓者沒時間不能持續跑步？你能跑半馬、全馬，甚至還能半馬95分完賽喔！關鍵在於「我想跑步。」 出社會後一直是忙碌上班族，做過各種職業，經歷了不同工作時間，像是電腦銷售員、輪班作業員、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。