跑步小品／關於跑步 不要懷疑自己、跑去看最美麗的風景吧！

《起步：跑步的契機》

跟許多人一樣，我一開始跑步的目的是為了維持健康跟體態。雖然嘗試過多種運動：游泳、重訓、空手道、拳擊有氧…但我不是所謂的「練武奇才」，對於運動也沒有太多興趣，每項都淺嘗則止，讓我維持健康跟基本體態我就心滿意足，但是每項運動因為無法持久，好不容易瘦下來卻因為停止運動，過了一段時間打回”圓形”，又要開始減肥循環，因為工作無法配合健身房或是運動中心的時間，但是身體的狀態再不動不行，下定決心要找一項運動持續進行，才開始我的跑步人生。於是2020年5月，我在對跑步什麼都不懂的情況下，開啟了每天跑步(快走)4公里的日子，連運動手錶跟APP都不知道，反正跑鞋穿上出門就對了，持續一個月以後，發現自己開始能夠小跑步完成5公里。

開始跟著跑友一起報名賽事，第一個人生的10公里是2年前的永慶盃，原本跟跑友很開心的合照，但是出發後大家用自己的速度各自前進，下了一場大雨，回到終點的我全身滴水，聽到其他跑友說運氣很好沒有淋到雨，當初就覺得「天啊！他們說的時間我才跑不到一半的里程，竟然有人進終點了！」我收到熱心跑友傳給我賽事照片，每一張都是不想跑步的臉阿！看到別人帥氣又美麗的照片，我也很想成為那樣子。

《持續：跑步的動力》

就這樣懵懵懂懂下，半年內我就完成自己的初半馬(2020年長榮航空馬拉松)，這段期間得到不少跑友的幫助，不論是跑步的地點、知識、經驗，我認識的人都不吝傳授甚至陪我跑步，讓我深受感動，但我即使持續規律地練習跑步，卻沒有進步，持續告訴自己不要氣餒，繼續出門跑步，後來發現尋寶網辦的測5000活動有許多攝影大師幫忙拍美照，開啟了我對變裝跑步的興趣，也喜歡在賽事結束後幫朋友找照片。

《夢想：去看更遠更美的風景》

即使跑得不快，常聽到跑友說哪一場賽事的風景很美，於是我報名參加南橫超級馬拉松，想去看美麗的風景，沒有跑過全馬就直上超馬，有人幫我加油也有人覺得我越級打怪，我還是努力達到預定的跑量，2021年順利完成南橫45公里，接續報名2022年的南橫60公里，持續進行訓練計畫，但按照科學化的課表且規律練跑，帶給我的不是進步頂多只能維持，開始懷疑自己是否能完成目標，朋友突然開啟我的窗。

「妳有沒有可能是貧血？」某天暖心的醫生跑友給我建議，我到醫院進行詳細檢查以後，才發現原來我有嚴重的缺鐵性貧血，於是我開始接受治療，一個月以後心肺功能明顯改善，而我也持續規律地練跑，在2022年3月重返一年前熟悉的賽道，過了彩霞隧道22.5公里的折返點，繼續往前開始看到不一樣的風景，雖然頂著陽光，我卻感受不到烈日，反而看到山林的靜謐，我停下來深吸一口氣，不是因為跑不動，而是這半年來我為了完成自己的目標，在忙碌的生活中我選擇了規律、質疑我的聲音中我選擇了持續，似乎就是為了看到這一刻的風景。

之前常聽跑友說「一隻半馬解決不了的事情，就跑一隻全馬吧」，如果跑了全馬還無法理解的事情，我跑超馬可以理解嗎？一切的答案其實已在心中，我突然領悟到為什麼自己持續跑步，我早已經是自己最想成為的那個自己，每個人追尋的目標不同，不論是挑戰自我、追求速度、達到更好的賽事成績、擁有更好的身材體態、吃到更多的美食…..堅持規律又認真的練習，不就是帥氣又美麗嗎？回想起前不久的自己還在懷疑為什麼跑步，看了旁邊的溪谷，旖旎風光告訴我一切，我想要繼續往前看到更美麗的風景，也許過程不簡單，但是我相信，認真努力的自己終究會給自己最美好的回報。