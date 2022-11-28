跑步小品／關於跑步 堅持下去的動力，不是我要跑步

誰說上班族與斜槓者沒時間不能持續跑步？你能跑半馬、全馬，甚至還能半馬95分完賽喔！關鍵在於「我想跑步。」

出社會後一直是忙碌上班族，做過各種職業，經歷了不同工作時間，像是電腦銷售員、輪班作業員、政府職訓局學員、數位遊牧、網站優化師、網站行銷主管、接案工作者…等，任何作息我都長期體驗過。可能下班在半夜；可能下班在凌晨；可能下班在下午；可能下課在傍晚；可能下班在晚上；可能沒固定下班時間，但都有一個固定行程，就是「跑步。」跟很多跑者相比，我跑量不多，月跑量從沒超過80公里，但我持續了九年，不管多忙，從沒有忘記想跑步這件事情。

2015年參加了人生第一場路跑賽事，我直接報名半馬，過程快樂夾雜辛苦，但我還是堅持完了，並且在兩小時內完賽。2016年在同習慣下，第二場路跑賽事直接報名全馬，當時那是我人生最累的一天，比大夜班還累，最後終於在五小時左右跑完了，完賽的感覺好棒。

朋友常問：為什麼這忙還能跑步，還能參加路跑賽事？你不是有正職和兼職？也常聽到：5公里就好累；10公里就好累；跑步好累；減肥好難；維持好難…各種不同理由，敘述著自己多忙，其實跟其他跑者與選手比起來，我們努力的程度就像沙子一樣，不值得一提。 (其實我也只是把大家追劇30分鐘的時間拿來跑步而已，我追劇追更大喔)為何忙碌上班族還是能堅持下去，跑完馬拉松呢？

因為抱持的目的不同，他們是5公里、10公里、減肥、健康、下班動動…驅動他們的都是「我要跑步」，而我是「我想跑步！」我現在就想要出去跑步！我現在就想放空愉快的跑著！享受這個過程，你就能持續下去。跑步給我的感覺是平靜、快樂、放鬆…沒聽錯！就是放鬆，全身通體舒暢，血液也循環了起來，跑完反而更有精神，能做更多事情，有助成為時間管理大師XD

時間軸拉到今年，疫情終於趨緩，可以出去跑步了。(不能戶外跑的期間我也沒中斷，會在家裡用器材練或去World Gym跑跑步機)三月時，參加了睽違兩年的路跑賽事，半馬跑了1小時50分，非常開心又能跑了。

之後對於這項運動我更熱愛了，開始喜歡在每次跑步或賽事嘗試一項改變：換鞋子；換運動襪；換五指襪；換飄飄褲；換壓力褲；換運動短褲；換運動T；換運動背心；換帽子；換頭巾；換號碼帶；換晶片帶；換跑姿；換配速；換路線，這次改變跑起來會是什麼感覺？我好奇的想嘗試，這是上班忙碌後，最能放鬆的事情。在調整了裝備與跑姿後，找到自己最適合的跑步方式，於是越跑越快，跑長距離也越來越不累，享受著跑步與賽事的過程。

在10月的時候，參加長榮馬半馬，於1小時34分完賽，破了自己所有PB，沒想到沒跑過間歇與月跑量80內，能進步了快20分鐘，自己也意想不到，可能因為我很享受過程吧。

老實說，跑多久、跑幾公里、跑量多少這些都不是重點，重點在於你想跑步呀！哪怕時間只夠跑3公里；哪怕一天只有20分鐘，這些都很足夠了，快樂的跑起來吧！

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