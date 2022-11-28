快訊

羅淑蕾點名2024國民黨「侯盧配」是最強組合 指朱立倫錯過時機全因這事

九合一敗選後現身！媒體問內閣是否改組？ 蘇貞昌這樣回應

護眼操能改善老花嗎？醫籲一類人最好避免：有可能扯破視網膜

跑步小品／關於跑步 堅持下去的動力，不是我要跑步

運動筆記／ 吳星

誰說上班族與斜槓者沒時間不能持續跑步？你能跑半馬、全馬，甚至還能半馬95分完賽喔！關鍵在於「我想跑步。」

出社會後一直是忙碌上班族，做過各種職業，經歷了不同工作時間，像是電腦銷售員、輪班作業員、政府職訓局學員、數位遊牧、網站優化師、網站行銷主管、接案工作者…等，任何作息我都長期體驗過。可能下班在半夜；可能下班在凌晨；可能下班在下午；可能下課在傍晚；可能下班在晚上；可能沒固定下班時間，但都有一個固定行程，就是「跑步。」跟很多跑者相比，我跑量不多，月跑量從沒超過80公里，但我持續了九年，不管多忙，從沒有忘記想跑步這件事情。

2015年參加了人生第一場路跑賽事，我直接報名半馬，過程快樂夾雜辛苦，但我還是堅持完了，並且在兩小時內完賽。2016年在同習慣下，第二場路跑賽事直接報名全馬，當時那是我人生最累的一天，比大夜班還累，最後終於在五小時左右跑完了，完賽的感覺好棒。

朋友常問：為什麼這忙還能跑步，還能參加路跑賽事？你不是有正職和兼職？也常聽到：5公里就好累；10公里就好累；跑步好累；減肥好難；維持好難…各種不同理由，敘述著自己多忙，其實跟其他跑者與選手比起來，我們努力的程度就像沙子一樣，不值得一提。 (其實我也只是把大家追劇30分鐘的時間拿來跑步而已，我追劇追更大喔)為何忙碌上班族還是能堅持下去，跑完馬拉松呢？

因為抱持的目的不同，他們是5公里、10公里、減肥、健康、下班動動…驅動他們的都是「我要跑步」，而我是「我想跑步！」我現在就想要出去跑步！我現在就想放空愉快的跑著！享受這個過程，你就能持續下去。跑步給我的感覺是平靜、快樂、放鬆…沒聽錯！就是放鬆，全身通體舒暢，血液也循環了起來，跑完反而更有精神，能做更多事情，有助成為時間管理大師XD

時間軸拉到今年，疫情終於趨緩，可以出去跑步了。(不能戶外跑的期間我也沒中斷，會在家裡用器材練或去World Gym跑跑步機)三月時，參加了睽違兩年的路跑賽事，半馬跑了1小時50分，非常開心又能跑了。

之後對於這項運動我更熱愛了，開始喜歡在每次跑步或賽事嘗試一項改變：換鞋子；換運動襪；換五指襪；換飄飄褲；換壓力褲；換運動短褲；換運動T；換運動背心；換帽子；換頭巾；換號碼帶；換晶片帶；換跑姿；換配速；換路線，這次改變跑起來會是什麼感覺？我好奇的想嘗試，這是上班忙碌後，最能放鬆的事情。在調整了裝備與跑姿後，找到自己最適合的跑步方式，於是越跑越快，跑長距離也越來越不累，享受著跑步與賽事的過程。

在10月的時候，參加長榮馬半馬，於1小時34分完賽，破了自己所有PB，沒想到沒跑過間歇與月跑量80內，能進步了快20分鐘，自己也意想不到，可能因為我很享受過程吧。

老實說，跑多久、跑幾公里、跑量多少這些都不是重點，重點在於你想跑步呀！哪怕時間只夠跑3公里；哪怕一天只有20分鐘，這些都很足夠了，快樂的跑起來吧！

#跑步筆記 #徵文招募 #不專業跑者廢文分享#跑步融入生活 #享受跑步每一步 #跑完的放鬆與快樂

相關新聞

跑步小品／關於跑步 堅持下去的動力，不是我要跑步

誰說上班族與斜槓者沒時間不能持續跑步？你能跑半馬、全馬，甚至還能半馬95分完賽喔！關鍵在於「我想跑步。」 出社會後一直是忙碌上班族，做過各種職業，經歷了不同工作時間，像是電腦銷售員、輪班作業員、

跑步小品／關於跑步我想說的是 其實我只是想吃飽而已

《Loser》身為一個80年代出生的女子，「減肥」大概是從小到大的任務，我們習慣不能吃飽，斤斤計較熱量還天天量體重，深信白瘦美是勝利、肥胖是邪惡。就這樣從成長到結婚，「減肥」就像頭上的緊箍兒圈得我不自

跑步小品／關於跑步 沒有橫空出世的幸運、都是日積月累的努力

如來神掌100式50K手心組之路過金山市區 我不是愛運動的人，會想要跑步純粹是因為想要減重，一直認定跑步可以快速地消耗較多的熱量，就從3公里開始，一步步就陷入了馬拉松的世界。還記得第一次參加3公

跑步小品／關於跑步 我想說的是：風雨無阻，老兵向前衝！

不是因為變老了才不跑，是因為不跑才開始變老！民國71年進入軍校，一直到99年退伍為止，將近30年的時間裏，跑步幾乎是每天的工作也是生活，五千公尺更是每年下基地及駐地測驗必測項目。工作不如意時，我會選擇

跑步小品／關於跑步 我想說的是：堅持與信念

於雲林縣警察局西螺分局崙背分駐所服務。 「徬徨」我是一位在派出所服務的基層警察，平常工作日夜顛倒，12小時輪班，下班後隔8小時休息又得上班，扣除用餐、盥洗，僅存的只剩補眠時間，更何況每天上班、下

賽事心得／馬祖馬拉松 忍痛完賽

（我的小幸運，陪我去了很多地方💙） 沒想到我又來馬祖了，不過這次交通非常順利，這次沒有今年3月生日馬北竿硬地時克難。 （衝鴨～） 直接住在集合點對面，抓10分鐘起跑前才趕快下樓🤣，整個賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。