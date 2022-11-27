跑步小品／關於跑步我想說的是 其實我只是想吃飽而已

《Loser》 身為一個80年代出生的女子，「減肥」大概是從小到大的任務，我們習慣不能吃飽，斤斤計較熱量還天天量體重，深信白瘦美是勝利、肥胖是邪惡。就這樣從成長到結婚，「減肥」就像頭上的緊箍兒圈得我不自由，生完小孩兩年後我還有5公斤揹在身上，我認定自己缺乏意志力、還貪吃懶惰，完全是個Loser。為了瘦身，2017的某一天我開始跑步，為的是參加我人生第一場路跑—「世界地球日路跑」9K。

2017人生第一場路跑9K 練了兩個多月 《跑起來》

從9k出發，經過半馬的洗禮，一直到從半馬要挑戰全馬的這過程，我才真正體會到跑步的興味。在週跑量至少42K的低標中，我學會了不只清晨跑步，也默默變成「午休傻瓜」，慢慢地防水功能也漸備。在疫情嚴重必須戴口罩跑步的日子，在家就轉換成跳繩模式，或是把握每一次爬樓梯的機會，日常生活也可融入訓練，為的就是在起跑前的日子，做足準備。從2020年末至今的日子我才有信心稱自己是位「跑者」，出於自律的跑步，沒有勉強和不悅，只有在完成每次功課後的充實心安。在日復一日繁忙生活裡，唯有跑步的當下可以褪下職員、母親、老婆、女兒、媳婦……的多重角色，回到我自己。 無須遷就誰或隱藏本性，跟自己相處只有誠實一路，不論是想善待自己或是虐待自己XD。多幸運跑步是完全自我、完全孤獨、完全任性還有完全自由。

2020台北馬和2021香香馬已有半馬的能力 但衣服還是緊繃XD 《轉變》

至於那困擾我的體重，似乎也放鬆了對我的束縛，我跑得自由吃得也自由，身型卻漸漸有好的轉變。 終於在那麼多年汲汲營營白瘦美的扭曲日子後，我的人生終於可以吃飽了！ 當跑步融入生活後，規律的運動量、穩定的熱量輸出，讓我在飲食上得以鬆綁。我正常三餐不暴飲暴食，而好吃的小點心、偶爾手搖杯、姊妹下午茶、OL美食團購也一樣沒少過，我不再跟體重斤斤計較，變成一天到晚刷馬拉松世界看看我這個月跑量還差多少。短跑後的奶茶甜美、長距離後的汽水沁心、跑馬前補醣、跑馬後還可好好吃些蛋白質修復身體。 跑步以來真正的「吃」和真正的「動」，加上有效的紓壓和放鬆，我從中鍛鍊了心志和肌肉，轉型成自己喜歡的身體狀態，也慢慢走向我生活中的「身心靈平衡」 。 回頭看那個急於想減肥的自己，再對照現在可以跑馬拉松的自己，關於意志力的質疑、或貪吃懶惰的形容詞似乎都被推翻找到答案。

小孩子才做選擇 加班的「高強肚」 炸1300全部都要吃!

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2020測北田5000 嗯...圓滾滾的

2022長榮馬出發前和小夥伴們合照 粉紅T有鬆了一些 《關於跑步我想說的，比吃飽更重要的是……》

在跑步的世界裡，有人有天份、有人練得多；有人求健康、有人追成績；有人夢想百傑、有人目標百K……在眾多跑者群像裡，到底我的位子在哪裡？我是否始終清楚自己為何而跑？是否跑得開心？這些都是跑步日子裡時常反思的問題。不論碰到怎樣的賽道、天氣和身體狀態，在鳴槍起跑那刻，只有奮力向前毫無保留，能無傷地跑進終點，就是一種勝利。都說「勿忘初心」，或許賽道上難免與人比較，或試圖用成績表現自己，但平心靜氣下來，我覺得自己真正想證明的不是我比誰厲害，而是—我不會那麼快放棄！憑著這個信念，我相信跑步會帶我到更遠的地方，而總有一天，我的跑者圖像也才會越來越清晰。

2022傾盆大雨蘇花馬 完賽時我的第一張照片是 「我還好，我沒哭，好虐喔……」(手壓眼淚)

這個才是正常的完賽照 跑馬實在很難 但我沒有想要放棄

2022長榮馬 完賽斗篷讓人驕傲