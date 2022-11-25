跑步知識／足球員一場比賽跑多長距離 ！？

足球場上除了競技外，大量跑動也是需要高水平的體能。 (圖為 2022 世界盃 威爾斯 Gareth Bale 被 美國隊 Kellyn Acosta 犯規 / REUTERS， Pedro Nunes )

足球是一項非常依靠身體素質的競技項目，需要高水平的運動能力和體能，球員才能應付大量的跑動。雖然跑動距離取決於球員的位置和他們需要扮演的角色。但不論如何，當那些身價奇高無比的球員，在球場上來回飛奔的時候，你是否可曾想過，到底他們跑了多長距離？

足球運動員的跑動距離是如何測量的？

其實在足球賽的科學數據中，測量跑動距離一直以來是大家想知道的內容。 但是無論採用何種方法，記錄和累積數據都可能非常耗費人力和時間。但是隨著最新的技術發展，逐漸發展，可以發送信號的微型無線電發射器，不僅可以放在球員的靴子、球衣、足球上或球場周圍，同時還測量傳球、球速、步數等，讓測量變得更容易、更準確、更省時。

目前包括世界盃在內的大多數足球比賽中，球員跑動的資訊已經成為普遍共享的資源，除了讓專業人士加以運用外球迷也 更能一窺其秘辛。

男女足球運動員的平均距離

除了男生足球競技的距離外，女子足球的競技跑動距離也是研究項目之一。(圖為 2022 世界盃克羅埃西亞 「魔笛」 Luka Modric 與摩洛哥 Sofyan Amrabat 相互爭球 / REUTERS， Marko Djurica )

目前職業成年男子足球類項目中，平均跑步距離在 6 到 8.5 英里（9.7 到 13 公里）之間，最高可達 10 英里 ( 16.09 公里 ) ，而根據統計，大部分的足球運動員每場賽事仍不會跑超過 13 公里。但有趣的是，在 2020 年 5 月，德國拜仁慕尼黑的 Joshua Kimmich 創造了 13.73 公里的俱樂部紀錄，為當時足壇掀起不少話題 。

美國隊女子足球隊長 Megan Rapinoe 除了帶領球隊奪下2019年世界盃外，自身對於兩性議題也是極具影響力。(圖：Getty Image)

而除了男子外，成年女性職業足球運動員也列入統計中，每場賽事可跑出平均 5 英里（8,000 米）距離，也有記錄顯示女性中場球員能跑完 6 英里（9,700 米），雖然與男子的距離略有差異，但跑出來數字也是非常驚人。

足球中哪些位置跑得最多？

法國隊 Kylian Mbappe 是目前全球最佳的前鋒之一。 ( 圖片來源 ：Kylian Mbappe )

儘管對於足球員來說，統計平均值可以大概率明白自身跑了多長距離，但其實每位球員在比賽中常會因「場上站位」不同而有所區別，同時也會因比賽的策略便有極大差異。而最少跑動的守門員，通常每場比賽平均覆蓋距離僅約 2 英里 ( 3.2 公里 ) 。

那一場賽事中跑最長距離的球員是哪個位置？答案為「中場球員」，由於肩負 串聯前場攻擊與後場防守的重擔，因此從跑動範圍到跑動距離，其實都不難看出，中場球員的重要性。另外根據德甲距離統計表中 ，你會看到中場球員在比賽中佔據了跑動 距離的領先地位。

由於中場球員需要串聯前鋒與後衛，因此跑動距離常常佔據球員間榜首。(圖為 「紅魔」比利時 中場 Kevin De Bruyne / REUTERS )

除了中場球員外，足球場上後衛的平均跑動距離約為 4.35 英里（7 公里），而邊後衛位置因較靠球場兩側，相比中後衛又覆蓋更多的場地並且跑得更多。那足球前鋒，因為功能需要，常會專注於進攻中，通常會僅會於特定位置上部分移動。在一場足球比賽中平均跑動距離約為 3.79 英里（6.1 公里）。

一般來說，足球短跑的長度為 十 到 三十 碼（9 到 27 米），而時間為 45 到 90 秒。對比成年男性職業運動員在短跑中的平均總距離，約為 800 至 1,000 碼，即約 730 至 910 米，然而在足球比賽中，不僅僅只是固定頻率跑動，還有每 30 到 60 秒就會發生一次快速的衝刺，足球員都具備了極佳的爆發力和持久力，才能將一場賽事發揮至最完美。

新聞來源：Top Soccer Blog

責任編輯：Chun

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