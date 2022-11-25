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跑步小品／關於跑步 我想說的是：堅持與信念

運動筆記／ Andrew Jiang

於雲林縣警察局西螺分局崙背分駐所服務。

「徬徨」我是一位在派出所服務的基層警察，平常工作日夜顛倒，12小時輪班，下班後隔8小時休息又得上班，扣除用餐、盥洗，僅存的只剩補眠時間，更何況每天上班、下班、睡覺時間都不一樣，紊亂的作息日復一日，遑論有時間能運動，曾經，如此熱愛跑步的我，因為工作關係，無法繼續做我所愛的事，身體及身心也漸漸感覺疲累，既然工作無法改變，那就改變自己。

「改變」我開始思考這種生活，如何有效訓練跑步，在每天的下班8小時，抽出1-2小時進行訓練，必定壓縮睡眠時間，儘管每天都帶著疲憊的身心跑步，但每天能完成自己想做的事足矣開心，雖然偶爾有任務或案件延誤到下班與休假時間，起初情緒真的會影響，既定的課表無法如期完成，但也只能接受，把它當成休跑日，配合自己的作息，我把課表調整成兩週一循環，漸漸的我已習慣這種訓練模式，說真的，有時真的很累，但跑步後，我感到快樂更有精神，瞬時毫無壓力，也許這就是內啡肽與多巴胺的神秘力量。

參加111年雲林縣運動會。

「堅定」時間倒回2021年台北馬拉松初馬，SUB3我想是大多人的夢想，當然我也不例外，完美計畫9月開始有效計畫課表，但到9月時，因查捕逃犯不慎將腳踝扭傷，整整休息一個月，心想很不甘心，就剩兩個月，是否能達成SUB3,或許別人說初馬能完賽就好，但我做了就是要做到最好，然而到賽前一天全國公投日，從中部到台北已經晚上10點多了，賽事當天，也沒想太多，付出這麼久，就是今天了，照著賽前冥想、配速策略，最後也完成了人生初馬2:55:52，但願有朝一日能代表雲林縣參加全運會馬拉松。

2021年台北馬拉松初馬2:55:52。

「信念」人生猶如一場馬拉松，人生不如意事，十常八九，但換種態度勇於接受，然後改變，或許會很不一樣，但不做就永遠不會成功，儘管工作及訓練多方阻礙，但我想這樣都能克服，告訴自己不管在生活、工作、訓練，甚至在跑道跑道上一定能比別人更有毅力更加堅持更有耐心，學會在生活、工作與跑步取得平衡，跑步不僅改變了我，更是我的人生哲學。

再戰2022年台北馬拉松。

台北馬拉松 全運會

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