賽事心得／馬祖馬拉松 忍痛完賽

（我的小幸運，陪我去了很多地方💙）

沒想到我又來馬祖了，不過這次交通非常順利，這次沒有今年3月生日馬北竿硬地時克難。

（衝鴨～）

直接住在集合點對面，抓10分鐘起跑前才趕快下樓🤣，整個賽道上比北竿舒服（？），民眾也超級熱情🥰。雖然回到終點時左邊膝蓋依然疼痛。

（衝鴨～～～～）

（真的很痛😞）

這是舊傷，9/17和跑友團練汐止🦢的時候受傷了，雖然後來有密切積極針灸，但自己還是太過動🥺。

（嘻嘻 我的完賽獎牌手勢💙）

（我與友惠姐💙）

總之因為這次時間上很充足，也終於能好好的欣賞南竿、北竿😉然後然後然後，金門馬拉松見囉😙