跑步小品／關於跑步 我想說的是：風雨無阻，老兵向前衝！

不是因為變老了才不跑，是因為不跑才開始變老！民國71年進入軍校，一直到99年退伍為止，將近30年的時間裏，跑步幾乎是每天的工作也是生活，五千公尺更是每年下基地及駐地測驗必測項目。工作不如意時，我會選擇跑步舒壓；身體感冒時，我會用跑步流汗來減緩症狀；和同袍友打睹時，我有時也會以跑步來比輸贏；參加進修深造教育時，跑步成績也有基本門檻。對一個老兵來講，想不愛上跑步都很難吧！

我跑的是態度，不是速度！退伍後！我開始接觸各種休閒運動，但始終沒有放棄跑步。祗是我跑步的地方改在公園、學校的操場、還有運動中心；因此認識了不少有共同興趣的跑友，開啟我對跑步的領域的探求，原來跑步是一門科學和專業，不同軍中視為一種訓練工具。跑步講求配速、心理素質、肌力與核心訓練等，我也開始報名參加各地方舉辦的馬拉松賽事，從10公里進步到半馬，再從半馬進步到全馬；雖然跑步距離從服役時的5千公尺到現在的42公里，對一個跑步自律的老兵來講，我跑的是態度不是速度，因為在漫漫跑步過程中不斷與自己對話，才能在終點遇到更好的自己。

因為熱愛，流汗變超讚！二年多的防疫生活和政策，打亂各地方許多的跑馬賽事，也封閉了不少運動場館，雖有諸多不便都無法禁止我對跑步的熱情，因為疫情中讓我有時間，重新檢視自己的跑姿、觸地時間、步頻和呼吸，也運用身邊僅有的器材，在狹小的陽台及客廳裏，鍛練自己的核心肌群，同時參考網路運動筆記、Youtube上專家經驗及線上課程，修正自己過去在跑步不少錯誤，讓我在未來可以跑的更長、更久。

喜歡現在的我，保持一顆年輕的心，更擁有自認年輕的外形，可以穿上喜歡運動服和跑鞋，風雨無阻熱情不減，一點都不像已經是60歲的老兵！