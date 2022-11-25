跑步小品／關於跑步 沒有橫空出世的幸運、都是日積月累的努力

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運動筆記／ Jessica Sun

如來神掌100式50K手心組之路過金山市區

我不是愛運動的人，會想要跑步純粹是因為想要減重，一直認定跑步可以快速地消耗較多的熱量，就從3公里開始，一步步就陷入了馬拉松的世界。還記得第一次參加3公里的路跑，跑到終點竟覺得「什麼!就這樣喔!」於是又有了6公里、10公里的路跑，接著是半馬，多場半馬賽事後，就被朋友推坑跑全馬，理由是全馬賽事報名費與半馬只多約二百元，全馬CP值高得多，而且全馬要42.195公里，能夠欣賞的風景更棒。結果發現這根本是跑馬界的推坑名言。

這是跑到厭世的臭臉~

在被「催眠」下，從2015年第一場全馬到2020年完成個人100場全馬，接著受疫情影響，多場賽事取消或延期，直到今年下半年「馬場」又再度熱絡了起來，今年挑戰「關山九連馬」，即九天每天一場馬拉松，前八天每天約45公里，第九天是標馬。每天凌晨3點摸黑出發，跑跑走走在台東、花蓮的鄉間小路、徜佯在綠色的稻田間、深呼吸清新的空氣、仰望滿天的星星、接受熱情的太陽，用雙腳去感受大自然，還有跑友的互相打氣鼓勵，順利完成這個被朋友視為「神經病」的九連馬。

九連馬要摸黑起跑，月亮都笑我傻吧

九連馬之一的紅石林道遠眺的山景

11月又因腦波弱，被說服參加「如來神掌100式」的超馬，選了「手心的50公里」，當天幾乎是全程下雨，跑走在陽明山，金山區，心裡想「我再也不要跑了」，花了8個多小時完賽後，看到朋友完成102公里漂亮的跑步軌跡，竟想去補足未能跑到的手指部分，這就是馬拉松自虐症狀之一。

不論是全馬或半馬甚至10公里的賽事，絕對沒有僥倖，考驗的不只是體力，更是耐力與對環境的適應，馬拉松競賽不會因為下雨、出大太陽就停辦，要練就風裡來雨裡跑、艷陽高照揮汗照跑的能耐，還要有強大的心理建設，跑到生無可戀厭世至極時，要扛得住想棄賽的念頭，只能有一個信念就是「堅持下去，跑就對了。」

超馬

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