跑步小品／對媽媽運動員而言 跑步就是--完全屬於自己的時間

為何而跑

自己曾經是業餘游泳運動員，也打街頭籃球，有了兩個孩子後，生活重心完全繞著孩子，但這也是生活的另一種完整。跑步，在一開始對我而言，只是沒有場地打球游泳外，還想運動的替代方式，也從沒真正體會跑步的樂趣。

投入鐵人三項運動後，重新開始建構跑步對我的意義，發現原來跑步也能那麼有成就感!現在的我，跑步成為每天的一部分，雖無法像專業運動員那樣系統性訓練，但融為生活的一部分，再忙，也要擠出零碎時間，抓著跑鞋往外衝。有時候一天跑兩餐：

30分鐘晨跑

6點起床，6點半開跑，7點順便拎著早餐跑回來，剛好孩子起床上學，一舉兩得。

下班後的心情轉換

在電腦前坐一整天，下班時間唯一的小確幸就是偷偷去換跑衣跑鞋，在辦公室外的田徑場直接跑起來，為了趕回家陪下課的小孩，跑步的時間只能抓30分鐘內，課表自己變化，但這30分鐘，是完完全全屬於自己的最純粹的時間，不屬於小孩，不屬於工作，只屬於運動員的我自己。

跑步，讓我在汗水中更認識我自己

有時候吃間歇課表，內心總是小劇場一齣一齣上演，因為在乳酸閾值的速度上持續跑到一定的量太痛苦了，但吃完課表又是另一個脫胎換骨的自己，成就感滿分!在每天的訓練中，一次又一次的忍耐和堅持，然後在賽場上驗收，不論結果如何，都是一種自我實現。

跑步對我的意義 是回歸家庭

雖然跑步已成為我生活的一部份，訓練也占了一天中的不少時間，這麼多年，仍然每天都在工作和陪伴孩子的時間中拉鋸取捨，關於跑步的堅持，在穿上跑鞋，踏出去的那一刻，我知道我自己在為什麼而努力。跑步讓我的體力和精神更好，陪小孩的時間和品質自然變得更好。為了跑步，也讓自己更能把握利用每一分鐘。跑步讓我在賽場上能擁有媽媽身分之外的另一個自我實現，在跑回終點時，孩子和老公的加油聲，以及三鐵賽中一起衝進終點的那種無可取代的滿足和喜悅，這就是原因。

機會教育

我想讓孩子知道，媽媽一直都很努力，不論在工作、家庭和訓練，媽媽永遠都為他們而奮鬥，也為自己而奮鬥。