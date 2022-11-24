賽事心得／阿公店馬拉松 足底筋膜炎的糾纏中破PB

距離上一次的PB已經是兩年前的旗山馬拉松了（3：15：09），雖然也持續規律的在跑，但好像一直沒什麼進步，原本今年打算認真的吃一次課表，看看能不能在年底台北馬拼個BQ（3：10：00）。但自從六月份開始，跑完偶爾會覺得腳跟有瘀青的痛感，印象中以前好像也發生過，就不以為意。但沒想到這次竟然越來越嚴重，甚至連起床踩地板都站不穩了。

八月初去長庚運動傷害科就醫，確定是足底筋膜炎，醫生說症狀不嚴重，先用藥物治療就好，但藥吃完後似乎沒任何改善，週日的長距離也幾乎都無法完成。眼看賽季即將到來，決定採取更積極的自費震波治療，但復原的狀況跟期待還是有落差，雖然偶爾會有忘記腳痛的時刻，但大部分時間仍然是帶著疼痛感在跑步。只好暫時捨棄Y拖，嘗試穿跑鞋跑步，雖然不習慣，但畢竟保護力比較高，單次練跑的時間也能拉長一點。

今年的賽事陸續恢復舉辦，原本在受傷前的如意算盤是這樣打的：

10/30高雄國際馬拉松：先測試一下課表執行後的狀況，如果在這麼炎熱的天氣下能夠跑進320甚至破個PB，那12月的台北馬應該就有把握可以BQ。

11/20阿公店盃全國馬拉松：當做台北馬前的長距離練習，照理說天氣會比高雄馬更涼爽一點，希望可以用long run的體感，跑個320左右的成績。然而，傷痛時好時壞，一直沒痊癒，不僅課表沒辦法執行，跑量也從每月400多公里降到300以下，九月底還是決定先取消台北馬的報名，畢竟不拼成績的話，實在不想專程北上去跑一場馬拉松。雖然十月底的高雄馬拉松順利跑完、震波治療也告一段落，但跑起來就是不順、不能盡情的跑。

2022高雄馬-跑的當下只聽到後面腳步聲此起彼落，不知道原來跟了這麼一大團

2022高雄馬-全程足底都很緊繃，事後回想也不知道怎麼跑完的

11/20（日）阿公店盃全國馬拉松

鬧鐘設定3：40，但整晚睡得很淺，鬧鐘還沒響人就先醒了。吃了兩片吐司和一杯牛奶穀片，到全家買了一杯咖啡後，跟跑友會合。一開車就發現口罩的耳掛斷了，只能回家拿。開車後喝了一口咖啡，又發現店員把美式做成拿鐵，只好再去7-11拿一杯咖啡，畢竟起跑前的儀式感是很重要的！大約5：10到達會場，周邊已經停滿車輛，只能停到500公尺外的位置。換跑鞋、寄物、上廁所後，也只剩10分鐘左右可以熱身。跑友：「你今天打算配什麼速度？我跟你跑」我：「大概4：50 mins/km 上下，但如果我腳痛棄賽，你就去跟330的列車吧！」

0-10K（分段時間 46：12，配速4：37）

早上6：00，溫度23度，不冷不熱，空氣悶悶的。起跑後就順順的跑沒看配速，除了足弓稍微緊繃外，沒有明顯的痛感，沒想到竟然不自覺配到4：40以內，因此跑友跟了大約4公里後就跳車了。自覺體感還不錯，因此把配速稍微拉高了一點。此時天色已經亮了，但空污好像很嚴重，整片霧茫茫的。

2022阿公店馬-霧茫茫的一片

11-20K（分段時間 45：51，配速4：35）

14K補了第一次膠，雖然體感還可以，但心率都在160以上。半馬跑者分流出去後，剩下稀稀落落的全馬跑者。因為前後跑者的距離拉得很開，一個人在一望無際的河堤邊獨推，注意力有點渙散。

21-30K（分段時間 46：00，配速4：36，半馬通過時間1：36：38）

23-27K是折返路段，可以看到跑友的正面，遇到認識的跑友還可以彼此加油鼓勵一下，也讓精神重新振作一下！雖然此時太陽高掛，心率也超過165了，但體感卻還不錯、腳底也沒有異狀，在折返點前默默的算了一下，目前的排序是35名，如果可以追到30名內，應該有機會上分台。

31-42.195K（分段時間56：30，配速4：47）

不知道是不是順澤宮神帽的加持，30K後越跑越順，確定可以破PB了，也因此跳過一兩個水站。果然輕忽馬拉松的下場就是右腳開始出現抽筋的徵兆，即便心裡想衝一波，但腳卻不斷抗議。最後兩公里，就在抽筋與衝刺的矛盾中，勉強把配速拉回一點。

晶片時間3：14：35，小破PB 34秒

不愧是經驗豐富的主辦單位，無論是路口的引導、水站的距離、補給桌的擺設都很專業，也很感謝交管人員，讓拼成績的跑者不用停等紅燈。更值得一提的是完賽的雙主菜便當相當好吃！本日配備：順澤宮神帽、next% 2神鞋、忘了戴墨鏡。自備能量膠5條：起跑前、14K、21K、30K、37K。跑完後足底筋膜炎的痛感還好，但另一腳腳掌、小腿、大腿輪流抽筋，外加鐵腿兩天。