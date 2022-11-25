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跑步小品／關於跑步 他改變了我的生命

運動筆記／ Jessie Pan

關於跑步，我想說的是任何人都可以有無限可能….2022年的六月左右，我開始了我的跑步人生，起初會開始接觸跑步，是因為我都會從三重騎車去淡水找朋友，之後想說騎腳踏車好了，後來變成走路，走路後覺得用跑的好了..結果就這樣愛上了跑步追風的感覺。

一個人跑步的時候我很享受在跑步的過程，過程中你可以聽見自己的呼吸，思考事情，對自己說話，更多的與自己相處但一個人跑久後，會開始想找人一起跑我就開始在臉書上找跑友，每個跑友們都有不同的跑步經驗及他們專屬的課表分享，讓我對跑步這件事更增加了很多知識。

跑步真的不只是跑步，它實實在在地充滿了很多學問，而我也開始報名了很多路跑活動，每場活動都有不同的意義。同樣喜愛跑步的人聚在一起完成這件事，真的是一件很幸福的事。

不論你是以多少速度到終點，重點是堅持跑完後的成就及心情。儘管過程中會感覺些許痛苦，但撐過的感覺真的很痛快。(我不得不承認，有時候在拚速度的時候，真的是很自虐的一件事情)。對我來說完成後真的是舒服啊！

我想說的是跑步改變了我的生命，在健康上它讓我不知不覺瘦了十公斤，也讓我交到好多喜愛跑步的朋友。(我有發現愛跑步的人真的都充滿著喜樂，而且非常熱於分享）。

跑步讓我從憂鬱中走出，原來我也可以這麼快樂。跑步讓我開始影響到身邊的人，每當我參加一場路跑活動，我都會打成文章分享，然而間接的影響到一些朋友，也開始慢慢的跑起來，讓我真的覺得生命是可以影響生命的，大家一起跑出健康來！

我是潔西，我熱愛跑步我的目標是快樂的跑到七十歲，且把這個快樂的能量不間斷的傳染給周邊的人，願大家都能一起健康平安地跑下去。

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