跑步小品／關於跑步 我想說的是：馬拉松才是救贖

思緒拉回民國109年的元旦。我在長堤曙光馬拉松跑出PB：3小時58分，說來這速度不算什麼，也才第一次sub4啊！隔幾天的陽明山馬拉松達成生涯第300馬，對我而言，看似一片大好的光景。差不多同時，神秘的病毒正被擴散著，成串的賽事取消、停辦，令人措手不及，而且母親當時的病況也愈來愈不樂觀，在那年的五月中，她離去了。這一切的一切，都讓我心底響起：「休息一下吧！」

那是一種「某個階段戛然而止」的感覺：起初是自己愛上馬拉松；後來想藉此慢慢影響母親，鼓勵她多運動；結果變成......她每週看到我的新獎牌就滿足了，直到下不了床為止。好吧。我不知不覺讓自己放了兩年半的長假，出賽頻率大幅降低的結果是體重(大幅?)上升，直到耳聞口罩禁令可能解除的此刻，才發現這長假啊！尾聲了。

在任由跑感一片荒蕪的一千個日子，還有沒有什麼事情是牢牢抓在手心的？有。每年8月的關山九連馬，只要有辦，我一定到。最經典的是110年7月底甫解除三級警戒，《戀上超馬》田馥綱大哥立刻宣布：8月九連馬正常舉行，要戴口罩就是了......相形之下，109年一片祥和、111年宛如新生。

人生往往就是，過了一道關卡再往回看，才發現曾經的風雨飄搖都是成長的養分。我自身的近三年經歷是如此、看著兄弟拿總冠軍，忽然覺得，以前的七年六亞又不算什麼了。（對。跑步之餘，我是象迷）

練吧！跑就對了！