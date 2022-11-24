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賽事心得／福爾摩沙古道越野賽 誤入叢林的小白兔

運動筆記／ 陳杉杉

#福爾摩沙古道#formosatrail 40k 2022\11\18

現在才知道離我上次很認真參加的比賽已經是109/11/7太魯閣馬^^原來這麼久了

話說106/11/25 第一次參加福爾摩沙古道越野16k

賽後就在心中默默許下 長大後我一定要再來一次

因為我還沒破解天黑怎麼在山上度過的方法，所以只敢試40公里一開始 我心中哪聲音：小白報名了欸⋯⋯ 小白報名了欸⋯⋯ 小白報名了欸⋯⋯思考了幾天 好吧！姑且不論如何8/31報名下去，一旦報了就是訓練的開始✊9/6第一次弱弱先練習最短坡天旨宮 上下跑3次直到變成9次，知道這樣坡度距離是不夠的，還是面對最熟悉的虎頭山吧！（附上我在虎頭山的日子照片）埔里虎頭山單程爬升約只有300M左右、單程來回約１０K、至少２趟。我不是天生跑者，只是土法煉鋼而已

但是距離跟高度都找不到合適的痛感，這跟真正越野跑差了十萬八千里。於是11/5軍師們有建議我先O型試跑認路一下.

才知道與我想像中差很多，爬升跟平常練的坡度及破碎的石礫吃掉腳力、20公里卻花了5個半小時。

嚇到😅ㄘㄨㄚˋ賽越跑越沒信心，預計完賽時間加碼變8小時。比賽當天，我超緊張😣連號碼牌該別哪及載好的地圖手錶也一直搞不定，最頭大的是後來臨時修改的比賽路線我還是不知道正確該到底怎繞😣😣突然翁大哥神來一句：這組女生看起來是沒有高手，別太緊張。

（哈_有安慰我一點）

於是我選在最邊邊角落低調的出發。

起跑先繞鯉魚潭半圈，出去到墘溪路我就開始一直被刷卡了😞（我的平路真的很弱）只能在板仔寮爬坡一個一個追回，女生們都好厲害，各各都緊追不捨。

我第一次感受到腳是硬的、隨時都可能抽筋、甚至抽到大腿內側，不斷告訴自己「放鬆放鬆放鬆 不要急」。

就這樣一直追到第二檢查哨哪時我已經沒水又餓、身上子彈也都用盡，又是太陽正大正走在茶園林道，看到都傻眼了。

還好這時總四高醫師一直鼓勵我：過了 就可以回去洗澡好好休息，加油！，還有彰化徐董一直鼓勵及分散我注意力，讓我度過最後一段爬升，到交界處徐董噴出去 開始拉開決戰勝負，我再也追不上哪師徒總ㄧ總二兩人，約過橫屏山開始很長七公里的下切下到我差點也想放棄，而且我還是又再次走錯路= ='

結論_我根本就是誤入叢林的小白兔、不知道天高地厚（根本就是🐲雲龍井蛙🐸）也認識到越野界的蕾哥及雪山女王🫡真是有眼不識泰山，我真是甘拜下風👍享受這賽道所有事情就是最大的收穫！一場優質的賽事是需要很多人才可以完成的#謝謝🙏75k總ㄧ秀卿姐 我唯一一張在賽場上手機的照片。

#也感謝自己盡最大努力了😌#感謝跑山獸

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4725917?fbclid=IwAR0tFaaDcOi7XFXRs4opeY-h8kvyrE1_Y7-iZuLxRg0aFXTZvGmG8zKtiN4

越野跑

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