陳意涵許願一年跑1112公里 40歲生日揭曉里程竟跑到破表

陳意涵在 39 歲生日時許下一年要跑 1,112 公里的目標。圖/陳意涵微博

注重健康，熱愛運動的台灣女星陳意涵，時常會在社群分享運動日常，有時做做皮拉提斯，有時出外跑跑步或是上健身房健身。去年她 39 歲生日的當天，還邀請粉絲一起來跑步，加入健康生活，便許下了明年 40 歲生日之前要跑到 1,112 公里的目標。

而在前幾天正是陳意涵的 40 歲生日，她在社群發布影片揭曉這一年的跑步成果，她說：「今天是11/12，在去年我許下了一個願望『今年要跑到 1,112 公里』，在挑戰前期我非常執著，每天一直上網看大家跑的數據，我就去外面走個 3 公里，因為如果我沒有跑 3 公里就永遠不可能達到這個數字，所以我就很焦慮。」

在挑戰前期陳意涵每天都會強迫自己出門跑個 3 公里，非常在意自己的里程數。圖/陳意涵微博

後來陳意涵因為工作去拍戲，回來之後她就覺得，每天去在意那個數字好像就失去跑步的意義，因此她放棄追求數字，每天一點一點的進步，看看能跑多少就跑多少，忘記數字也不讓自己受他人影響，生日前她已經有三個月沒看數據，直接在當天與大家一起來揭曉答案。

陳意涵除了跑步之外，有空也會去游泳、健身、做皮拉提斯等。圖/陳意涵微博

陳意涵表示：「反正今天就是期末考的日子，我想要跟你們一起揭曉這個答案。」不過由於陳意涵的手機正在錄影，她便請老公幫忙登入跑步 app ，沒想到，登登！結果顯示跑步次數為零，陳意涵當下一個傻眼：「什麼意思，沒有跑！？零啊？」，老公提議說，要不要換他的來錄影，看看陳意涵的 app 有沒有數據，陳意涵還可愛的說：「不行！我的手機有美肌。」

陳意涵在日前度過 40 歲生日。圖/陳意涵微博

折騰了一番後，終於成功找到數據，原來陳意涵這一年來不僅達到目標，甚至還超過了 133 公里，以 1245 公里的成績排名第一名，她驚喜的說：「我多了 130 多公里欸！」同時她也在社群分享：「模模糊糊的人生還是遇到了很多朋友，原本以為不會喜歡的花也變成生活的小確幸，19 歲怕 20 歲；29 歲怕 30 歲，39歲⋯⋯，說 40 不惑，我還是有很多疑惑，至少我跑完了 1,112公里，明年讓我們再一起定一個新的目標！」

陳意涵以 1,245K 完成挑戰。圖/陳意涵微博

新聞來源：陳意涵微博

責任編輯：Eulla

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