馬拉松與音樂 真的比你想的更靠近

當音樂撞上馬拉松

「台灣心田中音樂節」是「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬）與風潮音樂攜手策劃，自 2019 年起為參賽選手打造音樂會等級的選手之夜，在即將起跑的前夜，凝聚選手們堅定的意志力外，同時用多元音樂傳遞台灣味情感。董事團樂團主唱吉董在舞台上的一番話令人動容，幾年前他曾與吉他手白董於英國利物浦見識到搖滾樂與馬拉松的結合，令他們心生嚮往，而此時此刻就有一個這麼迷人的活動在田中馬，並自台灣心田中將動人的音樂旋律傳播出去！

董事長樂團與前職棒選手馮勝賢完賽後一同受訪。圖/台灣米倉田中馬拉松大會提供

今年風潮音樂安排三個風格迥異的樂團，率先登場的怕胖團吸引許多年輕聽眾，而且是忠實樂迷，他們可以一起唱歌、一起衝撞；董事長樂團唱著飽含台灣文化的歌曲時，無論是民間信仰或是夜市小吃，連看起來像是從隔壁隨興走出門來的阿伯、阿嬤都樂不可支地搖擺；神棍樂團的嗩吶一響，那道與婚喪喜慶連結的聲音吸引全場耳朵。神奇的是，儘管這三個樂團是如此不同、各具特色，卻又可以感覺到他們跟田中馬的活潑、熱血、熱情、溫暖等正向特質非常靠近。台下可見一些穿著悠閒隨性的鄉親，也有許多家長帶塊野餐墊、親子席地而坐享受樂音繚繞，即便明日沒有參賽，他們也以自己的方式參與田中馬。相對地，台上怕胖團貝斯手大寶幽默地鼓勵選手，若覺得自己快跑不動時可以打開今晚的影片，想起昨晚唱這麼大聲、肺活量那麼充足，便有動力繼續跑下去！

心田中音樂節-怕胖團現場演出。圖/台灣米倉田中馬拉松大會提供

一加一大於二

神棍樂團自 2019 年起便不曾缺席「台灣心田中音樂節」的演出，主唱歐比王觀察到台下的觀眾逐年增長，今年更特別有感於聽眾的投入與熱忱。另一方面，神棍樂團也首度全員報名參加 10K 健跑組，沿途飽嚐吃不完、喝不盡的補給，還在田中郵局前、DJ 林貓王發財車旁享受這世界上最美好的歌單。

神棍樂團擔任領跑嘉賓。圖/台灣米倉田中馬拉松大會提供

其實，神棍樂團與田中馬還有一個深刻的連結，即 2020 年為田中馬創作以馬拉松里程數為名的「終點42195」一曲。不難聽出這首主題曲與原先樂風略有不同，神棍樂團於創作過程中抱持開放的心態，其間也因為碰撞而激起新的火花，如同今年他們選擇站在起跑線前，勇敢跨出人生第一次的馬拉松。這些年來，無論是運動風氣、路跑賽事，或是音樂熱潮、樂團文化，這兩個族群都持續增長且茁壯。搖滾樂與路跑看似八竿子打不著，但正如董事長樂團吉他手白董所言：「這兩項活動都是不分年齡、跨越族群，我們 20 歲開始玩音樂至今，50 歲後開始跑馬拉松。」

唯有這般大氣與勇氣，方能促使不同群體間相互靠近，愈來愈多馬拉松選手趕在賽事前參與選手之夜，在舞台下隨著樂音搖擺，而台上樂手卸下樂器後，隔天頂著尚未破曉的天空，穿上跑鞋參與田中馬。風潮音樂創辦人楊錦聰先生說道：「這是一加一大於二的榮景！」

田中馬，明年見！

董事長樂團鼓手 Mickey，因為第一次跑馬拉松不敢掉以輕心，沒有吃太多美食便早早回終點等候。他熱切地分享多虧吉董鍥而不捨的號召，甚至積極主動幫團員們報名、將參賽用品送至團員家，讓團員們一點一滴被融化，最終卸下心防參賽。更重要的是，他們也在準備訓練的過程中，更加關注自己的身體狀態，並意識到唯有健康能支持他們繼續玩熱愛的音樂！

風潮音樂補給站。圖/台灣米倉田中馬拉松大會提供

從「台灣心田中音樂節」的樂手，到田中馬賽道上的選手；從舞台下和鳴共舞的聽眾，到賽道兩旁最有人情味、最熱情的加油鄉親，這些動人的角色與場景都發生在田中小鎮裡。音樂類型是如此多元豐富，每個人各有所好，而田中馬也同時滿足想吃喝玩樂、挑戰自我，甚至是追求卓越等各式需求。

熱情鼓舞/空空把西非擊鼓樂團。圖/台灣米倉田中馬拉松大會提供

風潮音樂對於田中馬仍充滿大膽的想像，就像致力將台灣的好音樂傳頌至國際般，期盼未來有更多國際選手慕名而來，一同跑在黃金稻浪，以及不絕於耳的歡呼聲、吶喊聲、加油打氣聲中。除了澎湃的美食補給，滋養心靈的音樂補給也不可少；除了賽前的選手之夜，賽後也該來場 after party！楊錦聰先生更想於田中馬周邊的親子路跑也帶入音樂元素，因為像運動或是音樂這樣美好的事物，當然要趁早讓孩子們接觸，進而培養興趣與品味。

熱情鼓舞/空空把西非擊鼓樂團。圖/台灣米倉田中馬拉松大會提供

現在，田中馬正式邁向下一個十年，明年一同沉浸在音樂懷抱裡奔跑吧！