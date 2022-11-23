跑步小品／關於跑步 是我信心重建的開始

能跑都是好日子！

對的，能跑的每一步真的是很讓我珍惜也為自己而感動；曾經認為跑步是奢侈的甚至是遙不可及的；左腳膝蓋上一條長長將近12公分的術後刀疤是因為骨頭錯位而開刀所留下的紀念，事故發生的前期治療約一個月配戴護具固定著左腳，後來決定動手術又經過一個月的術後復元，盼到了拆線的日子，天阿!慘了! 我的左腳完全無法彎曲，於是就這樣開啟了整整一年半柱著拐杖往復健的路上。

復健治療中能多一點點可彎曲的角度都是珍貴的，只要心生倦怠而少動一點或少做一些股四頭肌的肌力訓練那個可曲膝的角度都會再打回原形，代價是要再付出更多淚水，眼淚是每次復健師在嚐試慢慢拉扯開沾黏著的筋膜和僵硬的肌群過程中努力咬著牙忍痛不叫出聲所流下的;當下復健師也無法告訴我需要多久的時間和最終能恢復的曲膝程度，回想起那過程還是覺得實在太痛太痛了，終於熬過這段日子後還能重新站在起跑點，奔跑於賽道上成為跑者我想對我來說跑步是信心重建的開始。

帶著初復元的腳傷成為踏入社會的職場菜鳥在忙碌的工作結束後需要尋求抒壓的管道，於是選擇最簡單的出門跑起來，沒錯就是簡單的換好運動服穿上跑鞋踏出門就可以為自己出發，就這樣跑著跑著也就不小心迷上了，迷上了這個可以完全屬於自己且拋開那些惱人和煩雜不愉快的人事物的揮汗運動過程中。在跑步過程中享受於和自己的對話並堅持著每一步，每一步為自己踏出的步伐及每一個重新調整呼吸後繼續奔跑於賽道上最後能通過終點拱門完成賽事的自己;因為跑步讓我重建信心也讓我欣賞到跑步過程中的風景、擁有熱情的加油聲和報名賽事後執行訓練的行動力，安排這每一場跑旅並沉浸於其中所帶來充滿歡笑和淚水汗水交織滿滿的回憶。