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上尾半程馬拉松曹純玉跑出女總一 推進四秒創個人半馬最佳

運動筆記／ Chun Chao

睽違四年，曹純玉再次於同一地點刷新更人最佳成績。(圖片來源：曹純玉 IG)

第 35 回上尾半程馬拉松賽，在上週正式完賽。相隔四年，再次挑戰的臺灣女子好手曹純玉以 1 小時 13 分 31秒 ，跑出個人最佳紀錄，同時也跑出本屆賽事女總一、大會歷代第五位。給自己極高標準的曹純玉，賽前目標就是設定要打破個人最佳紀錄，完賽後她也在個人社群上直呼「好險很順利突破 PB 4 秒」。

早在 2018 年於上尾半程馬拉松時，曹純玉便創下 1 小時 13 分 35 秒，也是當時個人的最佳成績。因此睽違四年重返此地，對於曹純玉來說不僅相對具有特殊意義，同時也是放眼突破個人成績的幸運之地。

再次舊地重遊的上尾半程馬拉松，曹純玉原紀錄便是在此創下。(圖片來源：曹純玉 IG)

儘管前段賽程，曹純玉自認感覺身體狀況還不錯，甚至在前段都未發現超出預計配速許多。直到中後段才發現配速上出了些狀況。「中後段有幾公里稍微掉速比較多，尤其遇到上坡路段，經過之後速度又有慢慢回穩，直到肌肉狀態撐不住 3 分，27 ~ 29/km  的強度後就有比較大的掉速。」也因為前期的掉速，直至最後終點前，曹純玉不斷聽到友人提醒她「開起來 ! 趕快 !」，並且意識到查看手錶上的時間，才讓她鼓足了全力，一舉突破終點，創造新紀錄。甚至因為這樣，她還打趣的表示，連擺姿勢的心思都沒有，先進終點比較重要。

親朋好友的陪伴及加油，讓曹純玉更有力量打破紀錄。(圖片來源：曹純玉 IG)

而賽後曹純玉也透漏，儘管訓練時的狀態都有回升，但是回升的速度卻有些緩慢。「看著長榮半馬的成績再對照平常訓練，導致自己心理壓力有點大。」 雖然如此，曹純玉還是很感恩能破  PB 的機會，並且保持正向，「狀態恢復速度緩慢，但至少還是一步一步的在邁進。」

「最速古人」陳囿任(右)，同時也在本場賽事打破個人最佳紀錄。(圖片來源：曹純玉 IG)

而除了曹純玉打破紀錄為亮點外，「最速古人」陳囿任也將個人最佳紀錄刷新至 1 小時 11 分 45 秒，更新了宜蘭半程馬拉松的紀錄。同時持有全程馬拉松 、半程馬拉松的宜蘭縣紀錄。也讓人更加期待他們未來能持續突破的極限。

責任編輯：Chun

新聞來源：曹純玉

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