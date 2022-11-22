賽事心得／阿公店全國馬拉松 無比慘烈的一場.....

話說跑馬人的話不能信，但我可是真心以對，賽前焦慮的事情，這次不但如實發生，還跑到痛苦萬分。

紅螞蟻的跑友們，高手如雲，神人比比皆是。

前一天校慶運動會沒得休息，再加上右半邊臀腿未緩解的痠痛，著實令我焦慮，果然今天早上參加阿公店全國馬拉松，一起跑就知道痛苦，雙腿無力，再加上緊繃痠痛，讓我很擔心，所以保守的慢慢緩跑，原本說要跟我的車的跑者宗霖等人，全部跳車完全不管我死活就衝了出去。

跑到5~6k就開始不妙，那痠痛不適仍困擾著，只好使用老招，左邊多撐一點，後面可想而知一定會換左邊出問題，但莫可奈何下也只能這樣，先撐看看~~要有心理準備，準備搭回收車(一姐也是這樣講的)，未到10k就如此情況糟，看來要試試自己身體的能耐了。

「跑馬的人都需要強大的意志力」一姐賽後是這樣說的，這是真的~~來到16k我的右小腿幾乎極限，快要抽筋啦.....，天啊！後面還有很長一段，鎂粉被迫提早服用，破天荒的走起來了，焦慮感襲身，不得已只能再放慢速度，這樣的速度，篤定不能破4，心中一度感到失落，但現在的我又能如何呢？

硬著頭皮，低速的跑著，只想要撐到30k再說，阿公店全馬的賽道，雖然沒啥起伏，但非常筆直的路線，簡直就是永無盡頭的路，彷彿我努力地跑，卻沒有前進，永遠跑不完似的，心理的作用讓我內心好煎熬，無法加速，只能低頭撐著跑。

我望向遠方，到底還有多遠啊？

來到26k左右，右腳的酸痛感已經不只是臀腿了，再加上脛前肌的部分也來湊熱鬧，左腳的也不遑多讓，一起緊繃抗議中，我憑著意志力繼續放慢速度跑。中途遇到多位跑友跟我說：「怎麼還在這邊？」我也想要快一點啊，但無奈狀況奇差無比，不想要爆掉抽筋，就得要放慢再放慢.......

意志力硬撐的過程中，心中的熱情消失殆盡，只有無比的渴望，渴望將這段賽程跑完，此時的我無暇欣賞賽道上的一切，低著頭，硬跑著，一度跑到汗水都沾到眼睛了，讓眼睛既酸痛又難受，身體已經瀕臨極限，還要搞定眼睛的問題，著實令人難受.......

好不容易來到30k左右，「快要結束了！」心裡是這樣想的，因為心急，居然加速奔跑起來，速度有些進展，難道我要反撲了嗎？

不~~~這只是寅吃卯糧，提前掏空了自己的體力，不到3k我心率暴增，雙腿情況加劇，不得已再度把速度降了下來，此時惡毒的太陽，也正在荼毒跑者們，不只我降速，也看到之前超過我的幾個跑者降速中，但降速就能安全完賽嗎？

「跑馬的人都需要強大的意志力」不得不再提一次...............

因為即使來到38k，剩下最後僅僅4k，仍然遭遇到前所未有的苦境，第一筆直的賽道，繼續折磨著內心，第二雙腳下半身的情況來到全程最嚴重的狀況，感覺雙腿都有電流在流動(抽筋徵兆)，肌肉緊繃到跑姿變形，不管是左邊或右邊都很糟糕，完全不行下，破天荒的停下來走路，即使只剩下僅僅的3k也是一樣，跑走跑走下，痛苦萬分，就算不抽筋，嚴重的酸痛感襲身，看來只能停下來休息了.......

於是我真的停下來休息了，就在被擋紅燈時，就算只剩下最後2k，我也幾乎動不了，疲勞的程度早就超過負荷，跑走跑走下~~繼續跟筆直的賽道對抗。

好像沒有盡頭的賽道，我半跑半走的移動著，拚死拚活的撐到最後1k，無力加速，也無法邁步，但我真的不甘心用走的過終點，勉強自己小跑起來........

賽後剛到休息區時，一股腦的坐下，立刻抽筋，好在有跑友協助，不然情況更糟，真謝謝當時的跑友協助，之後不管三七二十一，先躺下再說，腦海中不敢回想我是怎麼撐完的。

這實在太難受了！！或許生活安逸的我，唯有此時才會激發無比的意志力，這次我沒有哭，因為僅剩的一點點力量，只能用在邁步向前，每向前一步，才會離終點更近一步。

>感謝紅螞蟻跑友的相約參賽，始料未及的情況，只能說調整不佳，再努力。