快訊

國道3號龍潭段嚴重車禍！貨櫃車翻覆回堵2公里 北上全車道封閉

新竹爆警匪追逐！歹徒車輛失控衝撞住宅 居民驚：槍聲不斷

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

賽事心得／阿公店全國馬拉松 無比慘烈的一場.....

運動筆記／ 李忠憲

話說跑馬人的話不能信，但我可是真心以對，賽前焦慮的事情，這次不但如實發生，還跑到痛苦萬分。

紅螞蟻的跑友們，高手如雲，神人比比皆是。

前一天校慶運動會沒得休息，再加上右半邊臀腿未緩解的痠痛，著實令我焦慮，果然今天早上參加阿公店全國馬拉松，一起跑就知道痛苦，雙腿無力，再加上緊繃痠痛，讓我很擔心，所以保守的慢慢緩跑，原本說要跟我的車的跑者宗霖等人，全部跳車完全不管我死活就衝了出去。

跑到5~6k就開始不妙，那痠痛不適仍困擾著，只好使用老招，左邊多撐一點，後面可想而知一定會換左邊出問題，但莫可奈何下也只能這樣，先撐看看~~要有心理準備，準備搭回收車(一姐也是這樣講的)，未到10k就如此情況糟，看來要試試自己身體的能耐了。

「跑馬的人都需要強大的意志力」一姐賽後是這樣說的，這是真的~~來到16k我的右小腿幾乎極限，快要抽筋啦.....，天啊！後面還有很長一段，鎂粉被迫提早服用，破天荒的走起來了，焦慮感襲身，不得已只能再放慢速度，這樣的速度，篤定不能破4，心中一度感到失落，但現在的我又能如何呢？

硬著頭皮，低速的跑著，只想要撐到30k再說，阿公店全馬的賽道，雖然沒啥起伏，但非常筆直的路線，簡直就是永無盡頭的路，彷彿我努力地跑，卻沒有前進，永遠跑不完似的，心理的作用讓我內心好煎熬，無法加速，只能低頭撐著跑。

我望向遠方，到底還有多遠啊？

來到26k左右，右腳的酸痛感已經不只是臀腿了，再加上脛前肌的部分也來湊熱鬧，左腳的也不遑多讓，一起緊繃抗議中，我憑著意志力繼續放慢速度跑。中途遇到多位跑友跟我說：「怎麼還在這邊？」我也想要快一點啊，但無奈狀況奇差無比，不想要爆掉抽筋，就得要放慢再放慢.......

意志力硬撐的過程中，心中的熱情消失殆盡，只有無比的渴望，渴望將這段賽程跑完，此時的我無暇欣賞賽道上的一切，低著頭，硬跑著，一度跑到汗水都沾到眼睛了，讓眼睛既酸痛又難受，身體已經瀕臨極限，還要搞定眼睛的問題，著實令人難受.......

好不容易來到30k左右，「快要結束了！」心裡是這樣想的，因為心急，居然加速奔跑起來，速度有些進展，難道我要反撲了嗎？

不~~~這只是寅吃卯糧，提前掏空了自己的體力，不到3k我心率暴增，雙腿情況加劇，不得已再度把速度降了下來，此時惡毒的太陽，也正在荼毒跑者們，不只我降速，也看到之前超過我的幾個跑者降速中，但降速就能安全完賽嗎？

「跑馬的人都需要強大的意志力」不得不再提一次...............

因為即使來到38k，剩下最後僅僅4k，仍然遭遇到前所未有的苦境，第一筆直的賽道，繼續折磨著內心，第二雙腳下半身的情況來到全程最嚴重的狀況，感覺雙腿都有電流在流動(抽筋徵兆)，肌肉緊繃到跑姿變形，不管是左邊或右邊都很糟糕，完全不行下，破天荒的停下來走路，即使只剩下僅僅的3k也是一樣，跑走跑走下，痛苦萬分，就算不抽筋，嚴重的酸痛感襲身，看來只能停下來休息了.......

於是我真的停下來休息了，就在被擋紅燈時，就算只剩下最後2k，我也幾乎動不了，疲勞的程度早就超過負荷，跑走跑走下~~繼續跟筆直的賽道對抗。

好像沒有盡頭的賽道，我半跑半走的移動著，拚死拚活的撐到最後1k，無力加速，也無法邁步，但我真的不甘心用走的過終點，勉強自己小跑起來........

賽後剛到休息區時，一股腦的坐下，立刻抽筋，好在有跑友協助，不然情況更糟，真謝謝當時的跑友協助，之後不管三七二十一，先躺下再說，腦海中不敢回想我是怎麼撐完的。

這實在太難受了！！或許生活安逸的我，唯有此時才會激發無比的意志力，這次我沒有哭，因為僅剩的一點點力量，只能用在邁步向前，每向前一步，才會離終點更近一步。

>感謝紅螞蟻跑友的相約參賽，始料未及的情況，只能說調整不佳，再努力。

相關新聞

上尾半程馬拉松曹純玉跑出女總一 推進四秒創個人半馬最佳

睽違四年，曹純玉再次於同一地點刷新更人最佳成績。(圖片來源：曹純玉 IG) 第 35 回上尾半程馬拉松賽，在上週正式完賽。相隔四年，再次挑戰的臺灣女子好手曹純玉以 1 小時 13 分 31秒 ，

跑步小品／關於跑步 讓跑步成為不再焦慮的習慣

測完5000公尺的汗水 「習慣就像有生命的鎖鏈一樣，會在你沒有察覺的情況下，慢慢地變得又粗又不容易掙脫。」 ~英國文人詹森(Samuel Johnson) 不知道有多少人和我一樣，明明跑

跑步小品／妹子陪跑團 真的不只有妹子！

想訪問妹子陪跑團已經有一段時間了，尤其福和橋河濱塗鴉牆上的巨型「妹」字出現後，每跑過那個「妹」字，就感到那個字發出的一股奇妙的力量；不論男生或女生經過「妹」字被拍下的照片，動感跑姿與「妹」互相映對著，

賽事心得／阿公店全國馬拉松 無比慘烈的一場.....

話說跑馬人的話不能信，但我可是真心以對，賽前焦慮的事情，這次不但如實發生，還跑到痛苦萬分。 紅螞蟻的跑友們，高手如雲，神人比比皆是。 前一天校慶運動會沒得休息，再加上右半邊臀腿未緩解的痠痛

訓練心得／臺北馬拉松半馬PB挑戰隊 第三次團練

2022.11.06，這天是第三次大團練的日子，鑒於大家對上次給的Pro 3都很惜穿，很擔心鞋底到台北馬前就磨損的差不多，愛迪達有聽到心聲，給了我們一個大驚喜；再送每個人第2雙Pro 3，且還是剛出爐

賽心得／台中資訊盃馬拉松 開心拿下第二座成功嶺大石頭

自從去年答應幫我家重度軍事迷的哥吉拉哥拿下一個成功嶺大石頭鎮壓怪獸使他的陸軍基地恢復一片祥和之後，就這樣又過了平靜的一年。（去年的心得網誌分享）。 今年又到了報名成功嶺資訊盃馬拉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。