跑步小品／妹子陪跑團 真的不只有妹子！

想訪問妹子陪跑團已經有一段時間了，尤其福和橋河濱塗鴉牆上的巨型「妹」字出現後，每跑過那個「妹」字，就感到那個字發出的一股奇妙的力量；不論男生或女生經過「妹」字被拍下的照片，動感跑姿與「妹」互相映對著，彷彿有種說不出的戲劇張力。（不過，我上週六跑過那片牆，發現那「妹」字好像被其他塗鴉蓋掉了？！嗚嗚...，只好看照片來回味了...）

本集《肉腳的跑步人蔘》就邀請到妹子陪跑團的創始元老樂哥，和FB社群小編亦岑來到節目中，開心暢聊自己的跑步人生和跑團故事，這當中的樂趣，真的只有跑者懂啊，快來聽聽吧～

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話說妹子陪跑團成立之初，其實並沒有妹子，而是幾個大男生的聊天群，當時大多是初學跑者，感到一個人跑很厭世，一群人卻可以跑很遠，尤其「跟著馬尾跑更能堅持下去！」於是就以妹子陪跑團為名成立了跑團，直到現在發展為規模兩百多人的跑團，平時活躍跑者約有一百多位，而在團中潛水的跑者，只要在賽事遇到了也都非常熱情。

妹子是–賽道上的熱情加油團

講到「熱情」這件事，好像已經是妹子陪跑團的基因，相信跑友們一定曾經在正式賽事的賽道旁見過熱情無比的妹子陪跑團加油團，拿著醒目的招牌和道具，為參賽跑者大聲加油打氣，往往還端出私補吆喝著，叫人感動也羨慕他們的好感情。「今年萬金石馬拉松，因為跑團有五位跑友是初馬，我們特別在折返點處和終點，準備了花圈、布條和香檳，非常有儀式感，其實也是幫所有的跑者加油！」樂哥笑著說。

妹子是–測5000常客和pacer、志工

妹子不少團員都各自有跑班，目前沒有課表和教練，會揪團員一起練習和跑圖，如農曆年一起畫牛、畫虎；另外，最特殊的是，這個團特喜歡測五千，雙北市的測五千活動，只要有空就會動員一起去。亦岑說：「江湖上有句話：五千跑得好，跑馬沒煩惱，把測五千當作給自己的考試，而既然要測，何不在正式活動中，有人專門計時計圈，還會送個小三明治，而且可以拍照留念，測五千的美照特別多！」就是因為太常參加測五千了，妹子陪跑團被主辦單位邀請擔任pacer，於是跑團出動4個妹子加上跑得飛快的汶政（人稱「汶神」，就是2020台北馬在終點前跌倒，最後爬進終點線的那一位），總共五位擔任測五千pacer，；跑團也發揮他們最津津樂道的「騎士精神」，由男跑者的騎士出動，跑在妹子前面當pacer的pacer，以確保妹子們能迅速確實地將參加測驗的跑者帶進終點。

（圖為妹子陪跑團的騎士們跑在妹子的後方，擔任護衛隊的角色）

除了當pacer，熱心的團員們還不時擔任志工，如測五千的計圈員，必須經過專業訓練，工作可能比選手還累，他們也曾擔任其他路跑志工，如真武山志工隊等。

妹子也是–愛寫文章的文青

這年頭，喜歡寫作的真的不多，聽到亦岑說，他們團內有個「寫手團」，大約有二十多位跑者喜歡寫，令我大為驚訝，感覺找到了知音！其中，汶神的「阿政跑步筆記」https://www.ajengnotes.com/ 寫心得、寫訓練也寫裝備，網頁設計漂亮、令人一目了然，不知不覺就一直滑下去；還有位 #跑跑康手醬 兩年多來已寫了大約三十篇網誌，激勵自己成為村上春樹，寫下從跑步領悟的許多事，讀後讓人心有戚戚，跑友可以在跑步筆記搜尋閱讀喔。一直在高科技業的樂哥，也樂於筆耕，今年他曾以電影《天橋下的魔術師》為靈感，舉辦「天橋下的美少女」活動，不但活動大成功，所寫的文章還成了運筆年度文章第三名！樂哥形容以文會跑友像是種「空中交流」，不認識的跑友可以透過文字紀錄認識彼此，說不定哪天有緣在賽道相遇「ㄟ，就是你啊，我讀過你的故事喔」。

妹子還是–旗袍妹子！

2021女子香香馬，有女團員發起穿旗袍跑，這個可厲害了，從此掀起一股旗袍熱，彰顯女性美麗與堅毅特色的旗袍，與需要堅持的馬拉松之間其實是有共同之處啊，之後跑團也鼓勵大家穿旗袍亮相，就這樣成為妹子陪跑團特色。

妹子的妹字牆好吸睛！

耗時三個星期完成的河濱塗鴉妹字牆，現在成為一幅標誌性的風景，這個「妹」字是由一位擅長書法的跑友撰寫，是全世界獨一無二的「妹」，可不是網路上字型產生器產生的喔，除了把妹字LOGO畫上去，有素描背景的樂哥希望也能畫上跑者圖像，他認為跑者都很熱情，彼此雖不認識，但不陌生，跑步感到煎熬時會互相提攜，這種情愫是在別的地方找不到的，於是他就畫下又創世界紀錄的馬拉松之王Kipchoge（但，我一直把它看成蔣公…..，啊～塊陶！😬😅😅

妹子的目標照過來！

年度盛事台北馬即將到來，妹子陪跑團不少跑者都立下最重要的成績追求目標，有半馬破90分鐘、全馬330…，有人特別做了330手環，一日不達標就不拿下手環；此外，擅長超馬的彬哥正準備不久的將來東南西北四大超馬一次KO，還有人為了六大馬、百馬…目標持續努力中，美麗的社群小編亦岑的目標最可愛：「我希望美照上精選啊！」😁😁😁

（可愛的妹子亦岑穿著制服奔跑，呼叫運筆～ 照過來啊！😁）

跑團人數眾多，經營不易，有賴特別熱情熱心的夥伴不時把大夥兒揪起來，社群小編也要不斷想各種點子引出潛水跑友一起互動，妹子陪跑團最近還跟汐慢跑團一起跑步，日後希望與更多跑團交流！

（熱情的大將軍宗諭熱衷於各種活動，樂哥說，只要能想得到的補給，將軍身上都有，拍照當天他就帶了剛完賽的四屆田中馬獎牌、田中麻花…，熱情感染了在場所有跑友😁）

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