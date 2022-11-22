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跑步小品／關於跑步 讓跑步成為不再焦慮的習慣

運動筆記／ Shih-Wen Huang

測完5000公尺的汗水

「習慣就像有生命的鎖鏈一樣，會在你沒有察覺的情況下，慢慢地變得又粗又不容易掙脫。」

~英國文人詹森(Samuel Johnson)

不知道有多少人和我一樣，明明跑步多年，但直到現在，以下場景依然時不時上演著：該練跑的日子。上班用腦過度的疲勞感在推開家門的瞬間爆表，還要換上運動服套上跑鞋，出門練跑？早上還慷慨激昂的鬥志現已幻化為擺爛。「外面好像開始下雨了？」、「肚子很餓先吃點東西吧！」、「先回個要緊的工作訊息！」......始終懷疑自己是欠缺跑步的目標，也常自我批判及焦慮，難道要像我那群認真跑友們，設定月跑量、目標成績才是王道？！只是，我就是不想這麼累啊！

一直覺得全天下只有我定時上演這齣內心戲吧。直到看了《天生不愛動》，才豁然領悟，多年來的自我掙扎、內心焦慮，正是身而為人，再正常不過的想法。因為，「人類演化過程中，不會為了健康和體態而自願從事身體活動。」原來這一切，都需要勉力為之。

勉力為之的測5000公尺

但究竟戮力為之的跑，是為何而跑？為何不想跑？如何跑得無憂無慮？為了追求更好的成績嗎？回頭望了擺在架上的獎盃們，帶回家後好像也就沒再留心過，只有大掃除時拍拍上頭的灰塵。顯然，不特別為此。

2018年苗栗馬拉松女總二

為了能更坦然吃喝嗎？完全沒錯！只要跑個10K，就能消耗不少熱量，更遑論42K完跑那幾千大卡熱量，能讓人不忌口多少食物了～

圖片來源：pixabay

為了享受跑步的樂趣嗎？《心流》（flow）對此名詞的定義，是指專注投入、心無旁騖並感到滿足、快樂的狀態，或是能夠「樂在其中」。有人喜歡在跑步時發想；但跑步時的我，幾乎無法思考跑步外的事。光呼吸、跑姿、落點、節奏就已佔盡全部心思。尤其跑順後，真的能達到心流的境界，只要體驗過，就難以忘懷。

2019渣打馬拉松

為了紓壓放空大腦嗎？村上春樹曾說，他或許是為了獲得空白而跑的。運動所分泌的多巴胺的的確確讓我忘卻擾人的工作及俗事。曾經在上班壓力滿載後，明明時間已晚、身體疲累，還是立刻換上跑鞋，出門慢跑放空去。只為獲得1小時的空白。

跑在英國泰晤士河畔的愜意

這兩年，邊跑邊旅遊邊上凸台賽事少了，單純練跑時間多了，嘗試著從行為科學、心理學視角，剖析焦慮曾幾何時滲透於無形之間。焦慮，怎麼別人都在持續進步，自己的速度卻不進則退?坦然，別忘在工作變忙、生活型態改變、興趣變廣後，所能分配給跑步的時間自然不若以往。少了以賽代訓的高強度，成績自然無法累積。但能擁有更多元的興趣，值得。焦慮，擔憂上班壓力大，導致吃喝沒(想)節制，若沒跑步，囤積的熱量活生生轉化為肥肉。坦然，太侷限於熱量消耗的單一來源，接受坐著不動才是最大公敵。跳一場30分鐘的HIIT、練個重訓，照樣能夠消耗不少熱量。嘗試其他運動，讓運動成為日常生活的一部分，值得。若你也曾為跑步感到掙扎、焦慮，可以試著解構這項習慣，回想為何而跑？為何不想跑？找出自己的答案，讓它成為你生活中不想掙脫的意義。

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