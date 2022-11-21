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賽心得／台中資訊盃馬拉松 開心拿下第二座成功嶺大石頭

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自從去年答應幫我家重度軍事迷的哥吉拉哥拿下一個成功嶺大石頭鎮壓怪獸使他的陸軍基地恢復一片祥和之後，就這樣又過了平靜的一年。（去年的心得網誌分享）

   

今年又到了報名成功嶺資訊盃馬拉松的日子，他說他的海軍航母戰鬥群也需要一個代表著成功的大石頭順便一起守護著上個月我剛拿下的六大馬獎牌，我為了不要再看重複播放上百次的軍事戰爭電影附加評論，只能答應再去一次。

   

今年找了湖口愛跑團的怡雯一起去挑戰成功嶺，因為我們以為今年終於可以跑進營區看帥軍人哥哥，但今年還是不得其門而入，一樣只能在外圍，實屬可惜。

     

剛開賽幾分鐘就聽到有人在後面叫我，原來是竹北天生玩家跑團的孟翔，他說我們一起跑，我很開心的說沒問題，有跑友一起開心跑步聊天絕對比聽軍事故事有趣得多😂😂。

   

前十公里一路有點微微的上坡，均速大約4:25/K左右，9.8K原路折返變成微微下坡，速度提升到4:15/K,非常感謝有孟翔貼心的陪跑，還幫我拿補給，遇到有太陽段還為我遮陽，真的感激在心頭。

     

一直到了半馬坡度起伏不大，所以速度都還可以維持，半馬過後太陽公公完全出來了，但有一些田路跟小路有遮蔽到都還算涼快。

     

但要拿下成功嶺獎盃並不容易呀，中後段有一個超級好漢坡，而且近2.5K的急上坡真的有夠硬，（要是買的股票有這番高度表就好了⋯⋯）

   

終於努力攻上山頂後,見到了豪毅專業攝影師，感謝幫我拍了很多美美的照片🥰🥰，有幾張照片還真是貼切的說明「汗如雨下」的境界。

   

就這樣繼續跟孟翔一路開心邊跑邊聊著，快樂時光總是過得特別的快，不知不覺都到了快要接近終點了。

   

今年因為準備10月倫敦馬拉松賽，所以練習量比較充足 ，所以成績竟然比去年快了近10分鐘，雖然山頂上一樣有走路一下，但至少很快就可以跑起來。

   

最後成績3:14:18 開心的拿下成功嶺的大石頭獎盃也順利地蟬聯冠軍寶座！真是感謝孟翔一路的陪跑，這也是第一次全馬的賽事裡有人可以從頭到尾一起跑完。

   

也感謝大腳Y315列車漢忠組長一路催促我往前跑，才可以趕在315列車前進終點，還有感謝前導車大哥一路的加油打氣，果然台灣最美的畫面就是「人情味」。

   

這場比賽，我們可以說真是大豐收，怡雯總五、孟翔總七。

   

加上後來遇到的添義分三，湊在一起後就達成了1、3、5、7的神奇單數字，代表了什麼呢？我想是代表了我們都不簡「單」、也都不孤「單」。

   

於是乎，航空母艦戰鬥群的鎮隊之寶有了著落了，相信六星獎牌也應該會得到很好的保護了吧⋯⋯

期盼了兩年多的疫情，終於在今年已經解封了，遲來了兩年多的最後一星（倫敦馬拉松賽）也終於在今年完成了，即將而來的新年，祝大家都可以重啟海外跑馬兼旅遊繼續完成各自的夢想。

馬拉松

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