訓練心得／臺北馬拉松半馬PB挑戰隊 第三次團練

2022.11.06，這天是第三次大團練的日子，鑒於大家對上次給的Pro 3都很惜穿，很擔心鞋底到台北馬前就磨損的差不多，愛迪達有聽到心聲，給了我們一個大驚喜；再送每個人第2雙Pro 3，且還是剛出爐的新色-炫彩紫，甚至改良版的AR戰服也再送上一件，就是希望大家都能努力練習破PB，著實受寵若驚啊！

當天團練終於擺脫之前二次下雨的魔咒，給了一個不錯的天氣；等到大夥都換上最新配色的炫彩紫及衣服，就由挑戰隊的專業教練－蔡孟儒(阿儒)總教練帶領著做熱身操，每項動作都讓身體的筋充分地拉開，後來做的動態更讓人有微喘、臉紅心跳的感覺呢XD

熱身結束，先來張團體大合照，此時大家都很開心還笑得出來，以為拍完照就結束了嗎? 並不是喔，接下來才是暖身的開始，照片上比著教練喜歡的愛心手勢，他說：因為今天是情人節啊！大家一臉疑惑??好像每次都會聽到，或許是希望我們每次團練都充滿著愛來跑囉^^

暖身跑開始，由配速教練在前面帶領著慢慢跑，隊員裡可是有很多高手，擔心他們覺得速度太慢會爆衝，由我們比較慢的隊員在前面領頭壓速度，他們的暖身跑可能就已經是我的配速跑，真的是好可怕啊！

跑了2K後，暖身也結束。這次阿儒教練依大家之前自測的10K速度分成四組，毫無懸念的我就是在第四組XD；接下來有各組配速教練帶開，準備主課表的練習，跑之前先跟隊友們及教練(最右邊)拍一張喔！

這次的主課表是巡航間歇4趟，也就是長距離的間歇，跑3K休息2分鐘；這是剛開始的第1趟，不過去程是逆風，跑起來會有點微吃力，且還要每K維持目標配速510喔。

休息2分鐘，準備第2趟，需要男生來前念擋風，我就自告奮勇來配速教練旁幫大家破風，此時回程是順風，被攝影機拍到我還笑得出來，等等就知道啦~

第3趟開始之後開始覺得有點吃力，到後來就有點跟不上配速教練的速度，索性撐到休息趕緊吃了能量包，慢慢恢復後，再靠著Pro 3優異的彈性及穩定性，順利完成了最後一次第4趟，甚至最後1K還可以加速到4分4十幾秒，真多虧這雙鞋的強大，不過我的表情也就變得很呆滯、僵硬惹XD

這次課表結束後，教練還帶著大家用滾筒作放送筋膜的動作，這個部份讓我比吃課表還痛苦，因為沒幾個動作後我就抽筋了(哈哈)；後來還被愛迪達的防護員注意到，主動來關心並教導減緩疼痛的方式，真的很謝謝她。

按摩放鬆做完，這次團練也告一個尾聲，最後大家舉出右手一起喊一聲，"愛迪達，AR，加油"!!

這次的團練大家無不賣力練習，希望能靠著這雙台北馬限定色的Pro 3炫彩紫，讓我們每人都順利破自己半馬的PB吧!