田中馬加油團夾道歡迎補給吃不完 熱情鄉民正能量爆棚

為了田中馬盛事，不管大人小孩都一起參與賽道志工的行列。圖/大會提供

11/13 那天在彰化田中舉辦的田中馬拉松，不管是全馬、半馬還是健跑組，相信跑友們一定都感受到當地濃濃的人情味，以及鄉民們強大的凝聚力，小編我更是深刻有感，因為在賽前幾天我就已經提前抵達，深入田中走跳，和當地的居民聊天，聽聽他們的歷史故事，只能說不管是賽前的準備、賽道熱情的加油團、甚至是完賽後居民一句親切的問候，都讓人暖到心頭，今天小編就要透過文字帶大家一同來前進田中探訪。

田中的居民創意滿滿，熱情的幫馬拉松跑者加油鼓勵。圖/大會提供

對於田中的鄉民來講，田中馬不只是一場賽事，而是所有在地居民的心血，不管是補給品、完賽禮、賽事志工、加油團等都是民眾自動自發的加入支持，這次總共約有七千名的志工，包括當地的正新製米廠和寶豐香皂也一起結合賽事來提供晶片兌換禮，而這兩家可都是有著悠久的歷史文化，老闆更是新一代的年輕勢力。這天離開了灰濛濛雨不斷的台北，來到了彰化田中，和煦的暖陽撒下，一秒曬去了一身的霉，走進碾米廠機器正轟隆隆的趕工，正值稻米採收的季節，人人口中的台灣米倉－田中可是忙得不可開交。

走進田中的正新製米廠，機器正轟隆隆正的運轉趕工。圖/Chun

老闆劉峻豪說：「這間工廠是從阿公那一代開始經營品牌，至今已經有 70 年的歷史了，聽長輩說，日治時期因為田中種出來的米實在太好吃，日本人還會特別派軍隊來駐守，就是要把這裡的米獻給他們的天皇吃。由於爺爺是經歷過日治時代的人，當時就想說要把招牌米取為天皇米，但我們又不是日本人，想來想去決定取為【國王米】，因為鄉村的人都會說，最好吃的都是國王在吃的。」由此可見田中的米有多Ｑ彈香甜。

正新製米場的老闆－劉峻豪。圖/Chun

在十幾年前田中馬第一屆舉辦的時候，正新製米廠就加入一起幫忙，並且把在地好米推廣給參賽的跑友及前來旅遊的民眾，老闆分享說：「因為馬拉松的舉辦把田中人的心都凝聚了起來，也成功地把家鄉特色宣傳出去，跑友們來到田中，認識了稻米的故鄉，進而促進在地的產業發展，同時也帶起城鎮間的運動風氣。」

正新製米廠的招牌米－國王米。圖/Chun

老闆更自豪的說：「這幾天你來看，沿路的民眾都會很熱情，一早就會在那邊敲鑼打鼓，或是準備補給品在家門口吶喊，短時間內田中鎮的居民就會全部都聚在一起，就為了田中馬這個賽事。」

從胚米碾成白米的過程中所產生的碎米。圖/Chun

果不其然，在我站上起跑線鳴槍起跑後，賽道上並沒有隨著槍聲結束而安靜，反而是更佳的躁動熱鬧，跑了一公里左右，賽道兩側還是滿滿居民熱絡的敲鑼打鼓、揮手吶喊著加油！我的心情也跟著越來越興奮的起飛，慢慢賽道進入了田間道路，加油團的聲音也隨之漸弱，以為恢復了平靜，沒想到轉個彎即將進入補給站前，人都還沒到，就已經先聽到志工們的喊聲。

田中馬賽道的兩旁熱情的居民夾道歡迎，為跑者加油。圖/大會提供

時間轉回到賽前，陽光正好的午後探訪完正新製米廠後，往前走了幾公尺，來到一個純樸的平房，這裡是已經擁有 75 年歷史的寶豐香皂，少了製米場轟隆隆的聲音，多了些午後時光的蟲鳴鳥叫，走出來迎接我們的是一位三十出頭的年輕男子，而他正是工廠的老闆－陳聖文，不過他會現身在這裡，則是來自於責任感。

寶豐香皂第三代老闆－陳聖文。圖/Chun

n>小時候就到台中生活，長大則到了台北讀書六年的他，在幾年前回到了老家彰化田中，並且接下了香皂廠的事業，聖文說：「這間工廠是從我阿公開始的，他在日治時期原本是為國小老師，但隨著台灣光復後不能繼續教日文，於是轉行做起了香皂，一代傳了一代，在我當兵退伍後，覺得畢竟是家族事業，不接也挺可惜的，因為不只是家裡的責任感，對員工還有上下游的廠商都需要負責，當時我也沒有特別想做什麼，就回來接手了。」

寶豐香皂和在地商家正新製米廠合作推出米皂。圖/Chun

除了代工做香皂之外，這陣子工廠也結合了田中在地商家也就是正新製米廠一起推出了特色文創商品「米皂」，利用糙米碾成白米時所產生的碎米來磨成粉，加入香皂內產生磨砂感，不但具有創意，而且又能減少塑膠微粒。除了推出在地特色產品，聖文同時也是田中商圈的成員，經常會一起舉辦活動，彼此擁有深厚的革命情感，而對於田中馬更是再熟悉不過，甚至自己本身就是一位跑者。

寶豐香皂老闆陳聖文本身就是一為跑者，平常會跟著跑團一起在田中夜跑訓練。圖/陳聖文

在結束參訪後，聖文立刻展現出田中人的熱情和親切，一秒從香皂廠老闆化身為在地嚮導，相揪一起到田中跑步，聽到後我當然是一口答應，第一次來到田中，怎麼能不跑一下，而且還是在地人帶著你跑再特別不過，邊跑邊聽聖文說著田中的故事。他分享：「田中馬拉松對田中人來說是一件很大的盛事，每年到賽事前大家就會自動自發的參與，看看自己可以幫忙什麼，不管有沒有去登記志工，居民幾乎都會現身在賽道上，有的人拿出私房補給，有的人則是吶喊加油，因為賽事凝聚起了彼此，也展現出田中強大的團結力。」

田中馬拉松對田中人來說是一件盛事，因為賽事凝聚起了彼此，也展現出田中強大的團結力。圖/大會提供

我問聖文說：「跑過這麼多場馬拉松，覺得田中和其他場賽事有什麼不同的地方？」他回答：「我平常就有在參加跑團，也跑了三年左右，參加過各地的賽事後還是覺得田中辦的最盛大，不只補給的品項很豐富，不只有在地的美食水果，還有烤山豬、烤鱷魚、牛排，甚至居民自己做的粉條、炸雞和麵包等，此外我們的加油團一定是沒人可比，我們不是一兩個點而已，我們是整排賽道滿滿都是人。」那晚跑完步後，聖文帶著我們一起到了里民中心，明明夜已深，這時鄉村居民應該都已經返家休息，沒想到這裡卻燈火通明且充滿了人聲，進到裡面第一眼就看到滿地一箱箱的補給，志工看到我們的第一句問候再親切不過：「你們來的剛好！來來來吃西瓜剛切的。」都還沒確認彼此身份，手上就先接下了一大片西瓜，在月光下一邊吃著西瓜一邊聊著天。

賽前補給志工依不同的水站將補給分批領走，彼此有說有笑樂在其中。圖/Chun

原來這些志工是來把補給分批分站載回家中，等賽事當天就能直接到補給站設置，大會也就不用再一站一站的來分物資，看著這些志工們有說有笑，彼此的距離是如此的貼近，就連才剛和他們見面五分鐘的我們也被這氛圍渲染，完全沒也距離感的談天說地，說著賽事以及這裡的故事，從中流露的人情味是無法用文字來描寫傳遞的，身為都市小孩的我當下更是再感動不過。而這份感動和驚喜也延續到了賽道上，約莫通過三公里左右，進到筆直的道路，左手邊是彰化知名的八堡圳，右手邊則是一整排的加油團，有學校學生的演奏、叔叔阿姨的加油，左手來一杯粉條冰，右手再來個地瓜球、蜜麻花，嘴裡還咬著剛吞下的滷豆乾，結果下一秒從一位妹妹手中接下的不是食物，而是居民們手作的網球吊飾，也成了這趟最棒的紀念小物。

田中馬在地超強加油團，讓跑者熱血沸騰，補給吃不完！圖/大會提供

不久後前方有位叔叔大聲喊著：「 1J 加油！」天！儘管已經往前跑，我還是頻頻回頭看到底是誰，心想著：「不可能吧！在田中怎麼會有人知道我叫什麼名字。」但回過頭卻完全認不出那位叔叔，只看到他臉上再燦爛不過的笑容，後來才意識到原來我號碼布上就有我大大的名字，當下覺得田中人真的很暖，很用心。這趟深度探訪田中之旅，也在衝線後告了一個段落，背著衣保袋走路去搭車的途中，原本還沈浸在田中溫暖的太陽和人情中，細細的看著這座城鎮的光影，這時一位阿姨打斷了我的思緒，只見她開心地跟我揮手說：「跑完了喔！辛苦了，原先想準備更多在地好吃的給你們，但因為疫情剛解封，怕跑者會擔心所以就沒有做大鍋菜了，明年一定做更多好吃的給大家！」

故事的尾巴依舊被田中人的親切給渲染，光用說的絕對沒辦法堪比當下感受的熱度，只能說還沒有跑過的跑友們，下回一定要來趟田中馬，絕對讓你身心都滿載而歸。

責任編輯：Eulla

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