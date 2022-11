賽事心得／紐約馬拉松 完賽紀念衫、刻獎牌、買報紙、看全裸神劇

完賽後的周一與周二,在中央公園終點線旁,搭有一處臨時性由Master Card贊助的馬拉松活動賣場;會場有刻獎牌的服務(需付錢&排隊)、紐約時報馬拉松專刊(一份3美元,也可在街邊的書報攤買,但這沒人看報紙的時代,書報攤並不好找,而且有的攤一份賣5元)、完賽紀念衫(有帽T、T恤,但感覺商品設計就是紐馬LOGO加個Finisher 2022,並沒有特別想買的慾望),另外有今年六大馬獎牌的展示區、MarathonFOTO加購區,我只待了20分鐘左右就空手離開了。(若要刻獎牌,一早排的隊伍很長;只逛商品區是另外排隊,可以比較快進場)

下午去了16年前來時還在重建的世貿中心區,走到倒塌雙子星大樓原址建構的大水池,看著流水進入中間深不見底的方孔中,頓時雞皮疙瘩滿身;水池四周圍欄上石刻著罹難者的姓名,若姓名處有插鮮花的,表示今天是她/他的生日。佩服設計師想到用這樣的方式保存並提醒世人,永遠記住這事件的代價與教訓。

從世貿區沿著河岸,走往這趟旅行在紐約的最後一個行程-Sleep no more!紐約馬後的另場馬拉松-Sleep No More 3小時觀劇挑戰。

上次到紐約,是2006年的四月天,一連看了好幾部經典的音樂劇,以及NBA、MLB、NHL等球賽;但這回在出發前,卻是一點也提不起看表演的勁,或許是考量不論安排在馬拉松賽的前或後,體力與心境上都無法好好享受這藝文或體育的演出。不過臨上飛機前,我在登機門還是忍不住訂了Sleep No More的票,謝謝紐約馬群組網友的推薦,這創新的表演方式,對好奇寶寶的我來說,有著致命的吸引力。

該安排在哪天看呢?賽前周五要去EXPO、周六又不宜太晚睡,況且聽說要跑上跑下沒得坐三個小時,賽前這樣操似乎不太好;評估過後,選了比賽日隔天周一晚上19:00的場。Sleep No more講述的是莎士比亞馬克白的故事,而這齣劇特別之處,在於場景散佈在B1~5F的六層樓建築裡,觀眾不是坐在座位上看舞台表演,而是可以跟著不同演員,移動到不同的空間去,近距離看演出,且演員是不說話的,只用肢體表達;在不同的地方,會同步演著不同的劇情,就像真實世界一樣;但因我們無法分身,所以就只能看到部分的畫面。也是這樣特別的演出方式,吸引我在跑完紐約馬拉松的隔天,花了近台幣4500元,來加碼跑這場3小時的觀劇馬拉松。

等待進場的大門(The McKittrick Hotel並不是真的是一間旅館,聽說是一棟廢棄大樓改裝的)

我登記19:00的場次,18:30抵達西27街的The McKittrick Hotel入口時,已經排了應該有50人;等待期間,有工作人員會來檢查證件,主要是看年齡(有限制級演出),確認後就會在手上蓋章,然後發給口罩,等19:00開放入場。

確認年齡符合的手章

開門進場先寄物,我的外套加包包收費4美元(只寄外套或小包包應該比較便宜),裡面不會冷,不需要穿太多,要不然上下樓梯跑來跑去會覺得熱。寄完物到報到櫃台確認身分(不確定是否能現場購票),我是事前先買,給他護照確認我名子在名單上,會發給我一張樸克牌。

剛入場時光線還不太能適應,若有夜盲/夜視問題的人,可能要注意。手機必須鎖在現場提供的手機專用斜背包中(放入後用磁鎖將拉鍊鎖起來);然後走到一個有賣酒水與座位的Lobby,可以坐下來喝一杯,等候梯次入場。接著就聽到廣播,請手上樸克牌為2與Ace的人集合(應該是登記入場時間的辨識)(我是登記第一批),一位理著平頭(接近光頭)的女工作人員,發給我們這批人一人一個面具,每個人都要先戴上提供的面具;接著講一些注意事項,建議大家即使是一起來的朋友,不用拘泥於要一起行動,各自去探索會是最好的觀劇方式。

接著進入電梯,由另一位男性工作人員接手。提醒如果過程中想要提早離開,可以往2F Lobby的指引方向去即可。電梯向上,門開,放人出去,才出去兩人就把門關上,繼續上樓;我因為自己一人來,沒有被拆散的問題,若是同來的夥伴,可能要有被迫分開的心理準備。我在第三次開門時被放出去,剛開始進場觀眾還不多,整個旅館沒甚麼人,一度找不到演員,四周也沒有其他觀眾。尤其當我走到一個荒涼像墓地的場景,這裡一個人都沒有,蠻恐怖的;加上燈光很暗,眼睛還不適應,一不小心就會踢或碰到佈景;我看到遠方有個房間,裡面有一個人坐著,我直覺他是演員,就往那邊去;走進房間,是位沒戴面具的帥哥,應該是演員沒錯;這個房間還蠻大的,房間中央平台上有一個浴缸,這人就坐在旁邊,房間角落還有一張雙人床;我想我應該是這場次第一個進到這裡的觀眾,戴著面具觀察了一下,他就開始演起來,這時房間還是只有我一人,就站在演員旁3公尺左右的地方,這樣看表演還蠻爽的。他獨舞一會之後,有其他觀眾從另一個入口進來,其中有一位個子不高的女生,有點討厭,一直站在靠演員很近的地方,我心裡一直ㄇㄇ ,是想吃演員豆腐喔!突然一個女演員不知道從哪裡跑了出來,很快地脫了衣服(全裸),然後迅速地換上睡衣,與已移動到床上的男演員舞了起來。

因我事前有做了一點功課,我猜他們應該是馬克白夫婦。接著是一段精彩的雙人舞,兩人身體能力都很好,但觀眾這麼近距離地觀賞,有時都會怕不小心被打到;兩人利用這房間邊的布景,跳上跳下,甚至馬克白還將馬克白夫人直接推舉到天花板;可以明顯感受的到兩人想表達當時內心的矛盾與糾結。這段演出結束,演馬克白的男演員跑了出去,獨留夫人在這房間,剛剛在這房間的觀眾群,大部分都去追馬克白了,只有少數幾位與我留下來,看夫人接下來做甚麼。

她在這房間內繼續演著內心戲,這邊比較沒甚麼亮點,正想說是不是去別處走走,沒想到聽到一陣腳步聲,馬克白臉部、手部都是血的跑了進來,然後在中間的浴缸處,脫光全裸跳進去,開始跟夫人的另一段精彩演出;兩人在中間浴缸與角落床上飛奔狂舞,有一段男子是全裸三點都露,想想這也難怪要把觀眾的手機鎖起來。這段結束,兩人都離開這個房間,我這次跟了馬克白上樓,來到另一個場景;這層樓有很多小房間,也遇到了其他演員,一時還無法分辨誰是誰?

跟其中一位來到一個酒吧Bar的場景,三位男性演員坐著打牌,不太確定他們玩的是甚麼牌,過程中會出牌、把牌交給右手邊的人、將牌蓋住杯口,一局結束時把一張老K用鐵鎚釘在牆上(該面牆已訂了應該有上百張老K),記得這幕是在演他們懷疑國王是馬克白殺的,但這幾位誰是誰我還無法分辨出。(後來知道這三人分別是-班科、馬克德夫、麥爾坎)這幕演完,我沒有跟著這幾位離開,留在這層樓逛;有些觀眾會到處翻動道具,想找出甚麼提示,但這部似乎沒有這樣的設計,應該還是以欣賞演員的表演為主。

後來在一間有棺材的小房間,有位應該是配角的男士,在這邊做了一些演出,但我沒有Catch到他要表達甚麼?可能也是因為對於劇情不夠熟而聯想不到。之後又跟到一位女演員,可能也是配角,好像在配毒藥之類的;感覺這層樓好想是在演些比較細微的段落。(有時演員會把觀眾獨自帶進房咬耳朵說甚麼之互動,我只有被眼神交流,沒被單獨帶走)離開了這層樓,遇到馬克白將孕婦給殺了;而馬克白竟將孕婦交給在場的一位男性觀眾,引導他抱著屍體演員坐在一旁的沙發上,好羨慕,只是不知道他是給了他甚麼指示。接著出現一男兩女,在桌椅、酒杯間,有精彩的表演;我猜想這三位應該是故事中的女巫與男巫,認得這三位巫師我覺得還蠻關鍵的,因為這三位與主角間,有著許多對手戲,有三位巫師共舞的,也有其中單獨一位與劇中其他角色捉對演出的(通常這象徵預言與內心的掙扎)。

三個小時的持續追蹤真的還是需要一些體力,有時跟著演員跑上樓,要快速地連爬兩層樓也是會累的;我看到有人下樓梯時很痛苦,看來應該也是昨天剛跑完馬拉松後來看劇的,這個真的要三思,是會真得累呀!跟著一位女巫,終於追到這部也是很經典的一幕-馬克白與三位巫師共舞,場地用強光快速閃爍的方式,呈現預言與瘋狂掙扎的內心;三位男女巫師裸體演出(男演員全裸、女演員上空),有工作人員在周邊管制協助讓出安全空間;隨後演員又四散。若是跟巫師們,三位會各自找一個小空間,縮在那,慢慢將衣服給穿上,整理一下,然後跑到B1的長桌宴客場景;然後不久,馬克白夫婦會沾滿血地來到這,最後邦科的鬼魂出現,演員又四散去。

演員會再重複演兩次,要怎麼追看個人,是不可能一次三個小時就把全部的橋段都看完;可以放輕鬆,隨緣一些,會比較能享受這部劇。我中間一度跟錯人,跑到了大廳Lobby(進場時集結的酒吧區);還在想說剛剛是跟哪個演員來到這裡,正困惑時,一開始發面具帶我們去搭電梯的光頭女演員已經找到我,問我是不是迷路了(其他人沒戴面具,所以我應該很顯眼),然後立刻指引我一個方向,翻開布幕,就回到劇情中。觀劇過程中,一開始認演員的能力很重要,女演員我沒問題(靠得是多年來認AV女優的辨識力),但男演員我會不在行了,只會以膚色黑白、是否捲髮、有無鬍子,若三者沒有差別,就常會搞錯,不同場景的劇情就會聯想不上。

接下來第二輪,我切入的場景是馬克白夫人在房間看到馬克白寫給她從女巫那聽來的預言;然後來到國王鄧肯Duncan舉辦的宴會,這段幾乎所有演員都在這裡,兩兩成對地跳著舞;此時馬克白並沒有來,這時應該是在有浴缸的那個房間,也是我剛進場時去到的那,這兩幕是同時不同地演出的,這也是這部劇除了可近距離觀看演出外的另一個特色。宴會結束後,所有演員再度四散,要找誰跟呢?每次選一位,慢慢就會跟到所有的場景。繼續追第二&第三輪,對體力是個考驗,我看到有的人吃不消,就找個舒服的地方坐下來休息,等著演員來到這邊演給她看,其實這樣看也是個不錯的方式。不過我還是選擇多看幾個場景,尤其是其中一位女巫很吸引我,有一輪幾乎都追著她跑;也發現即使是同一個地方,布景也會不知道何時被轉換了,像是宴會廳一度被變成森林,然後又變回來,這是這齣劇很費心思的設計。第三輪的最後一幕,所有人會被引導來到B1宴客的長桌廳,最後收在馬克白吊死的畫面(前面兩輪沒有這幕)(我剛好站在正中間前排,看到工作人員選了一位觀眾,站在這邊待命,我猜測是萬一演員演出上吊這幕若出了意外時,可多一個人幫忙解救。)

這幕結束,所有觀眾被工作人員分成兩半,引導出場,回到報到的酒吧區,可以選擇在這邊點酒坐一下回味討論,或者直接前往紀念品區,有賣節目冊、徽章等物品,然後離開前由工作人員將手機袋解開,若有寄物排隊領寄物,結束這場非常特別的觀賞經驗。紐約馬+Sleep No More,這樣應該也算是連日馬挑戰成功吧!

看完三輪出來已經22:00

PS.22:00之後若要搭地鐵回住處,有些小站夜間時間不會停要注意;建議是走到Penn Station大站去搭地鐵比較好。