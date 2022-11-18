賽事心得／北埔膨風路跑 跑完可以膨風一下了嗎?

膨風，很特別的路跑名字，主要是指北埔地方特產---膨風茶。當初報名這場賽事是因為想找山路賽事來練習，而且路跑名稱好有可以'膨風'的感覺!哈報完名後，才發現2020年參賽後的跑友分享這場路線很魔王，就這魔王讓我心生好奇是有多魔王???於是，我們全家前一週去實際場勘一次，對，就是這麼認真先坐車走一次女兒看完整段路線後跟我說:媽媽，你下周就慢慢跑吧！這樣上上下下，你怕嗎？哈哈哈!怕怕怕，山路一直是我的弱項，不過，既報之，則安之，慢慢跑也是可以回來的!

當天一早到會場，因為前一天剛好學校校慶，擔任攝影工作，走了一整天，有點累，但是可以路跑，心裡依然興奮不已，跟著大會舒活舒活筋骨，期待著鳴槍那一刻，出發前與叫練說，我應該要2個多小時後才會回來，你八點以後再來終點等我就好，叫練囑咐我:一切安全第一!5，4，3，2，1出發!起跑後約200公尺，來到叉路口，我往左邊上行，卻發現多數跑者沒有跟我跑一樣的路線，我回頭往下瞧，不對，不對..怎大家跟我不一樣，我明明看過大會插滿旗子的路線呀?突然懷疑了自己，我往回跑去問大會工作人員，結果有人說是其他跑者的路線是對的，有人說「今年大會修改路線了」....聽到這句話，我知道不妙了!於是，我決定相信自己場勘的路線，此時也已經快過10分鐘!往上跑，開始一段自己一個人向前跑的插曲，一路的啦啦隊幫我加油，發現怎麼後面沒有人，我也回應大家，多數人跑錯了，應該暫時不會有跑者，沒關係，大家等一下就會跑回來的。

一個人跑呀跑!除了補給站熱情的啦啦隊，就是辛苦的攝影師，前面我就是跟大家說說話，度過沒有其他跑者的時光，直到約5公里處，來一台前導車，他問我是跑21公里的嗎？我說是呀!換我問他：我跑錯了嗎？他說：沒有沒有，你跟我跑...天呀!怎麼可能在半馬賽事上我有前導車呀???接下來，在緩緩上上下下前往的北埔冷泉賽道上，我應該讓前導車覺得，怎麼速度這麼慢呀？因為，我累了，我出現了第一次賽道上想棄賽的念頭，怎會這樣?我沒有手機，誰能來接我回去?不要管前導車了，慢就慢，穩住自己的心，看看風景，給雙腿鼓勵一下，加油，繼續前進!這時，大會的其他工作人員騎車過來跟我說，女總一加油，後面有跑很快地跑者要追上了!我微笑回應:追過我沒關係，我只想跑回去就好!直到北埔冷泉折返點，我停下腳步休息了!此時，女總一果然高速折返，強!我由衷佩服!他是女百傑'閻筱晴'，掌聲鼓勵鼓勵!看著她遠去，我也鼓勵自己，跑，我也要回程了!我的終點還沒結束.....後面的路更需要意志力

努力，一步步前進到與11公里組交會處，看到許多跑者，多數都是步行聊天著，也蠻好的!後面這一段，我幾乎沒有再看到任何人'跑步'，因為陡陡的上坡，有誰能不喘？而且連續著上上下下，如果不知道的人，真會以為這是'健行爬山'活動!繼續跑，來到二寮神木了，後面的快速女子又超越我沒關係，我仍鼓勵自己，很棒!已經前進到這了，後面的坡我一定可以克服的!來到19公里開始大下坡，這下坡要用肚子核心去穩住，看著一位小弟弟用了不對的下坡方式，心裡擔心他會滾下去呀!幸好，他自己發現不對，最後改用走的了!陡(抖)下坡後，轉個彎來到土地公補給站，熱情的啦啦隊阿公，說我很棒!21公里的不簡單耶!哇!好開心唷!阿公看懂我是21公里組耶!裝了杯水慢慢走，慢慢喝，最後了，要回終點前的'坡'，終於剩最後一坡!

好累好累，怎抵達終點前還是這麼陡的坡，左看右看大家都是用爬的，我邊跑邊爬，這坡真的令人懷疑人生呀，呼~到了，到了，看見終點拱門了，我的表情已經完全呈現疲累樣，加油!再幾步就達陣了!

看見終點攝影師，我還是記住'微笑是一種禮貌'，再累也要微笑以對，耶!我做到了!但是衝過終點線，看見叫練，眼淚忍不住飆出來，彎下腰哭泣，大會工作人員跑來問我:你還好嗎？我還好，能跑回來真的好感動!無論過程經歷了甚麼，平安完賽就是高興。

你如果問我，被坡打敗了嗎？我想我還是沒有，因為我終於可以'膨風'一下我完成這段路線了！我沒有跑錯路線，我是實實在在地完成了21.21公里。

~~大會為彌補志工引導錯誤的缺失調整了得獎的方式，讓前三名同為第1，第四名晉級第2，第五名晉級第3。因為活動當天我沒聽到大會的公布，先行離開會場，但是大會誠意十足，事後也聯繫跑者，進行彌補的獎勵謝謝大會給予一個原本想要棄賽又堅持不放棄的我，有了個超級難忘的半馬賽事回憶。

謝謝叫練，無論我跑得如何，你總是最肯定我，要我不要否定自己，就膨風一下自己完賽了呀!哈哈哈!我還會繼續跑下去的....