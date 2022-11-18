跑步小品／關於跑步 我想說能不能不要停

車上的話不只激勵了我，也刮壞了鈑金。1800掰掰

我今年25歲，跑步這件事佔據了我一半的生命。我叫Ken，如果將我的人生分成兩段。第一段是為了0.01秒都要斤斤計較的短跑選手。而現在的我只是一個純粹享受在呼吸變換、無關勝負、克服橫隔膜劇烈疼痛的市民跑者。所以跑步這件事仿佛跟我脫不了關係，但每每踏上跑道上卻又有些近鄉情卻。

100公尺，從起點到終點大概是10秒鐘又55步的距離。從屏住呼吸到抵達終點都是在電光火石間完成，通常進入終點時只會有兩種反應。反應一突破最佳振臂歡呼，反應二仰天嘆息黯然離場。而我則是典型的不上不下的選手，能夠輕鬆進入準決賽但總是在這裡止步。只能靠其他三位隊友在接力賽中體驗一把決賽的快感。既然如此為什麼還要繼續在胡同裡佇足呢？因為我的對手從來不是別人，每一次的衝刺我都是為了自己最佳成績而跑。

因為我控制不了其他七個人但我能掌握好自己的每一步，這就是短跑最迷人的地方。很多人說跑步這件事是孤獨的，我認為是也不是。的確在場上能夠理你的只有你，但能夠在一旁支持著你的也只有你。我很享受在跑步中與自己對話的過程，這也投射到接下來不管是做人還是做事的態度上。因為我們無法控制風速、秒數、獎牌顏色，但把自身做好就能離目標更近一些。當然挫折是必然的，印象中在2019年我參加了Hood to Coast。

這是我人生最瘋狂的一場長跑，24小時、五個人、175公里。賽前我憑著自己是田徑選手所以對基本的體能是非常有信心的，在這場賽事中每個人平均要跑35公里。其中在賽道中有一段叫「山道之神」共18公里，爬升海拔約400公尺。在挑戰之前我已經完成了第一個12公里，那天的台東天氣很涼爽在濱海公路的最後五公里甚至能用4分速來完成。我心想「穩了」，山道之神什麼的我睡個覺就能將祂打敗。

沒想到在第一個爬升的三公里我雙腿就不斷地發抖抽筋，其他的跑友從我身旁不斷「刷卡」。我畏懼了，跑了這麼久吃過了更多難熬的課表都沒有比此時此刻來的想放棄。但就像前面所講的我不害怕輸，我只是無法原諒沒有突破的自己。這18K對我來說就是一個坎，我不會期待自己要用幾分速去完成。這是我與這座山的對抗，是我與過去懦弱的自己說再見的好機會。在這條路上你要謙卑且放低姿態，但也不要忘了看看身旁的美景讓你短暫抽離乳酸的堆積中。最後我耗時2小時20分完成了這條賽道，但這就像接力賽沒有隊友是不可能完成的。不管跟車幫我加油，提前到下個站點等我補給都是能夠完賽的重要關鍵！

直線賽道上，你的對手就你自己

因此關於跑步這件事，我認為不單單只是關於跑步。而是跑步的精神一直都傳遞在我生活的每個角落！跑步帶給我自信、消除了我的軟弱。跑步教會我要勇敢去面對每個難關，同時也要謙卑去接受所得到的成果。最後我想跟所有熱愛跑步的朋友說「終點線只是一個階段的完成，但我們有能力跑得更快更遠」所以不要輕易地停下來。持續為PB、夢想奮鬥。