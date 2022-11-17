千葉馬拉松／賴怡廷腳底起血泡忍痛完賽 跨海大橋迎狂風坡度又抖

賴怡廷、張芷瑄、陳秉豐以及蔡政軒代表台北市前往日本參加千葉跨海大橋馬拉松。

受到疫情影響隔了好長一段時間終於重啟國門，回國的民眾入境免隔離，只需進行 7 天的自主健康管理，不少跑友們都慢慢回到賽道，並且規劃出國跑馬拉松，在 11 月初台北市也派出了四名長跑好手，賴怡廷、張芷瑄、陳秉豐以及蔡政軒前往日本參加千葉跨海大橋馬拉松，今天運動筆記特別邀請到人稱清大山神的賴怡廷來分享這趟千葉馬的故事。

上次怡廷參加日本千葉馬拉松已經是六年前的事情，這場比賽的全馬組會一路從潮濱公園行經跨海大橋折返回到原木更津市政府，限時要在 6 小時 10 分內完賽。

賴怡廷的賽前裝備準備。

隔了這麼久再度飛出國比賽，怡廷的內心其實很緊張，但難得有機會能在國外跑馬，當然要好好把握，因此一起跑，他就興奮的衝出去，前 5 公里的配速都維持在 3 分 20 秒左右，比之前在全運會創下最佳成績的配速還要再更快，後來才慢慢降回 3 分 30 秒，怡廷說：「既然在國外跑步了就要全衝，不管後面會不會爆掉，因為心情還滿開心的。」

難得來到日本跑馬拉松，賴怡廷起跑就衝了出去，前 5K 都保持在 3:20 左右的配速。

不過到了 10K 左右怡廷的腳底就因為之前的舊傷而磨破皮起血泡，雖然當下真的很痛，腳底不太敢著地，但因為這次是代表台北市出賽，總不能跑一個 DNF 回去，因此咬牙硬撐，也要把全馬跑完，衝線時成績 2:42:14 排名第 28 名。怡廷表示賽事中最難跑的路段是跨海大橋大段，雖然比起 6 年前每秒 17 公尺的風速，今年的風明顯小了很多，每秒大概 6 公尺，但風力還是很強，而且橋面為了要讓底下的船隻通過，因此坡度比一般的橋來得更抖，爬升大概 40-50 公尺，好不容易爬升後下橋，又要馬上折返，再爬一次上坡，加上當日天氣滿熱的，跑起來頗累，怡廷說：「那個風大到橋上所有人都擠成一坨，就是要讓前面的人幫忙擋風。」

選手跑上日本千葉跨海大橋自然湊成一團，互相擋風。

除了形成人牆的擋風奇景外，怡廷認為和台灣賽事差別最大的就是補給站的設置，他分享：「千葉馬在日本其實算是一場小賽事，但它整體的補給規模做得還滿不錯的，水站的距離相隔不會太遠，而且上面還會註明哪裡是放水，哪裡是放運動飲料，讓選手可以方便快速的補給，不像台灣的小比賽，補給站的距離通常都相距較遠，而且也沒也標示，就會有一群人擋在桌子前面，想要喝一杯水就得穿越重重人海鑽進去再鑽出來。」

日本千葉跨海大橋馬拉松賽道上的啦啦隊熱情幫選手們加油打氣。

而在賽道上的啦啦隊則是讓怡廷印象深刻，不管是小孩還是年長者都會一起出來幫忙加油，儘管是不認識的選手他們也是非常熱情，其中有一段經過幼稚園，老師就帶著一群小朋友站在賽道旁邊喊著甘巴爹！看到這一幕怡廷的心瞬間被融化，直呼真的太可愛！自己都想生一個了，此外也有阿公阿嬤就直接搬椅子出來坐在那裡喊聲加油，整體的氛圍很好。

賴怡廷以 2:42:14 完賽排名第 28 名。

在日本怡廷還發生了一個有趣的小插曲，那時他和北市的選手們一起到一個廟宇參訪，看到當地的御守很漂亮想說要買給了老婆，希望老婆可以順利懷孕生小孩，但他不知道該買哪一款才合適，便拿了一個「安產」的御守，回到台灣後朋友才跟他說安產是已經懷孕，希望可以平安生產的意思，怡廷笑笑的說：「我想要不要先緩緩，等老婆懷孕之後再送給她。」這趟日本千葉跨海大橋馬拉松的成績怡廷以 2:42:14 完賽，雖然沒有到最好，但也已經達到當初預設的時間，接下來他還是會持續訓練，並堅持跑步這個習慣，希望日後可以再突破，成為更好的自己。

圖片來源：賴怡廷提供

責任編輯：Eulla

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