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賽事心得／田中馬拉松 吃了王品牛排和烤鱷魚、跑了105分

運動筆記／ 吳星

由於較晚到，擠不到前面好位置(黃金衝刺也無效，人肉萬里長城啊！)只能開跑後前面跑快一點，拉開人群不過也因為前面跑太快，後面有點爆掉..(前面大家都跑好快喔，最快4:08配速)跑到10幾K時，吃了橘子和甕仔雞，非常爽！

想說這應該就是今天主菜了，繼續往前跑到13、14K時，太陽越來越大，配速開始衰退沒辦法維持4:20~4:30的配速，變成4:40或4:50跑跟長榮馬狀況差有點多，只能盡力維持每步的姿勢路上遇到好多加油團，還有超猛阿伯和士官長士官長用軍中厚腰帶，邊跑一直發出扣扣扣的聲響經過了連續的上坡與下坡，想說終於快要21K了以為就要結束了，於是沒有保留太多體力加油團一直騙說快到了，剩下500公尺於是一直跑下去，但都沒看到終點，想說不是21K了嗎(還聽到前面人大喊：「乾！怎麼這麼遠呀！」)最後才知道這場是超半馬，有22.6K(沒做功課)後面完全加速不了，拓海填海了到達終點已經笑不出來= ='被狗一波完賽成績證書。

完賽禮

完賽會場

田中馬雖然天氣很熱，但蠻好玩的整個賽道人們很有氣氛和活力！交管也不錯結束後才知道原來有王品牛排和烤鱷魚肉可以吃..

竟然都要跑慢了，應該吃爆才對，怎沒看到呢QQ

PS.食物照片都來自尋寶網

田中馬 田中馬拉松

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