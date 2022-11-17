賽事心得／紐約馬拉松 51歲大叔的奇幻旅程

跑馬第6年-人生第16馬2022 紐約馬拉松(TCS New York City Marathon 2022)Finish time 3:12:13

大家好!自從2020年底台北馬破3後，想必眾家跑者也跟我一樣因為疫情關係暫停所有賽事，雖然基於跑者的自律該練的還是照練，但還是有不知為何而戰的無力感。 好不容易熬到了疫情緩解，邊境解封後首次的私人出國行程，當然要貢獻給心心念念的六大馬之紐約馬! 雖然江湖傳言紐約馬為六大馬中與波馬並列為難度最高的賽事，但已經許久未參加全馬賽事的我，只想著終於能到久違的大蘋果參加這一場世界最大的六星賽事。

終於等到出發的日期，搭上華航直飛紐約航班，抵達時間為當天晚上8點多，但由於疫情解封入境者眾多等到實際出關領到行李已經將近10點。等候通關過程中有幸認識也是隻身來跑紐約馬的跑友阿智，一起從JFK機場搭Xber進城到預定的44W44 St.飯店時已近11點，車資大約82美元，照例前往附近商家採買礦泉水等物資後早早就寢。

一早，在前往expo領號碼布之前還是要來跑一下聞名遐邇的中央公園，去好好感覺一下紐約的土地及溫度， 嗯~ 果然感覺很好，溫度攝氏12度濕度也適中，雖然天氣預報賽事當天溫度會拉到20幾度，但對於習慣高溫高濕的台灣跑者來說應該只是一片小小蛋糕(但就是這自信造成之後跑到嫑嫑的慘事發生啊...) 中央公園內圈環繞一圈大概10公里，隨著地形有高低起伏，早上除了眾多跑者外還有非常多騎單車的朋友速度都很快，雖然有人車分離，但是還是提醒大家需要小心安全!

跑完中央公園，早餐後從飯店步行約20分鐘到Jasob K. Javits會展中心，出示'confirmation form'以領取晶片號碼布及採買，人潮雖多但整體動線規劃清楚明嘹，約10分鐘左右就領到號碼布及完賽衣等物資，立馬移至紐馬官方商品攤位進行血拚! 值得一提的是計時晶片是鑲在號碼布的左側，要小心不要撕開跟折到等。 還有領取物資時，有附上一個寄物袋及號碼貼紙，注意如果選擇寄物方案必須用此寄物袋，並且在'賽事的前一天為止'到指定地點完成寄物，賽事當天是不接受寄物的。

紐約馬贊助商為NB，滿滿的各式跑衣配件等提供選擇，但部分商品尺寸不足，衣褲等設計感有點XX及動線規劃混亂導致採買及等候結帳都擠在一團，以孰悉舉辦國際賽事的主辦單位來說，實在是有更多的進步空間。採買完後，建議可以像筆者一樣提著滿滿的戰利品前往時代廣場附近的Shake & Shack，享用肖想已久的美式漢堡薯條進行肝醣超補! 回飯店補眠調整時差，晚上則約了經由台大EMBA女神社長Penny介紹的當地跑團/百駿Renny團長，以及不辭千里從馬里蘭開車過來加油助陣的Stephanie表姊及眾台灣跑友吃飯。

餐廳地點在時代廣場的'Carmine's' 為當地爆紅的義大利餐廳，每一盤菜都以超大份量著稱，含酒水及小費每人約40美元左右.。在通膨當道萬物皆貴的當下，算是相對公道的價格，Renny熱情的分享紐約馬賽道及天氣資訊等狀況，讓我們更有概念的備戰紐約馬! 另外，紐約馬的合作攝影為marathonfoto，提前預購有早鳥價約60美，當天買約為99美，飛了大半個地球參加的國際賽事，再怎麼樣也要給他花下去啊。

也是因為Renny大的資訊，得知Nike Summer Session在紐約馬賽事前一天會舉辦一場3miles暖身跑，集合地點在548W 22nd St., 更重要的是'喬神會來'! 當天一早，帶著虔誠崇拜的心情早早抵達會場，卻已有滿坑滿谷的跑友們在排隊，跟著台大EMBA神人學長強戈及風櫃嘴女王Maggie約莫排了40分鐘，總算得以進入會場。在會場裡，看各國跑友狂嗨蝦嗨的隨著音樂搖擺，又等了大概1個鐘頭總算見到被眾多保鑣及工作人員圍繞的當代跑神Eluid Kichoge! 本人雖然比電視上還帥，但比想像中瘦小很多，原來要成為世界最快跑者， 每一份肌肉及脂肪(如果還有的話) 都要精雕細琢，真是不容易啊! 就此達成與跑者之神最近的距離，果真是不虛此行!!!

結束後早早回飯店休息，晚上在飯店附近簡單享用義大利麵做最後肝醣超補後，就乖乖回飯店整理裝備就寢。

由於賽事當天為美東冬令日光節約時間開始，需要往後調1個小時。前一晚還在擔心iphone鬧鐘會不會聰明的自己調整時間並準時啟動鬧鈴，結果因為時差及賽前太興奮幾乎睡不著，早早在3點就起來...不過iphone也確實有自動調整為冬令時間，這一點就不用擔心。簡單早餐後就準備出發，由於當天溫度預報高達攝氏23度，已比有幾年的台北馬等賽事溫度還高，本來計畫穿的薄外套也想說就免了，結果造成接下來在等接駁巴士及抵達賽事起點史坦敦島後，還要依照顏色分區在寒風中苦等近3個小時，只好一邊做暖身操一邊在回收箱中尋找丟棄的回收外套保暖，瞬間有融入為紐約遊民一員的感覺(笑)。要特別提醒大家，巴士搭乘地點雖然標註在5th Ave.at 42 St.的New York Public Library，但由於搭乘的跑者眾多，所以排隊尾側通常都是在 6th Ave. 46 St.附近，建議當天看到大量移動的當地跑者，可以問一下或跟著走比較不會出錯。

從接駁地到史坦敦島約40-50分鐘，抵達後依照顏色分區，現場並提供熱咖啡/巧克力，貝果及能量水等，贊助商Dunkin Donuts 並提供可愛顯眼的套頭帽子，但由於腰包已塞不下正猶豫是否要拿，最後還是決定綁在腰包上拿回去做紀念。

我的表定出發時間為第一波的09:10，經過漫長的等待總算等到出發時刻，跟台灣一樣主辦單位等致詞後由起點Verrazano Bridge出發跨過橋便到布魯克林區後一路向北且賽道平坦且好幾段下坡, 一路奔跑一邊欣賞布魯克林建築的美景很快的就跨過半馬左右距離進入皇后區西南處約3公里左右便遇到大魔王之Queensboro bridge，橋本身不常約只有1.1公里，但除了最後一段下坡以外全程都是硬梆梆的連續上坡，此時我的右小腿已開始抽筋…下橋後進入曼哈頓中城59街處一路向北至135街的布朗士區此路段也是一路上坡不好跑，在約33公里處左轉至哈林區從138街一度往南。

此時我的大小腿開始輪流抽筋，邊數著越來小的街道數字一邊努力的維持呼吸，節奏及跑姿等身心煎熬的算著還有多久可進終點，在約37k處總算到了中央公園東北角，離終點所在的西南角大約還有5k但一直壓抑的抽筋終於大爆發，短短5k停了三次拉筋並花了近半個鐘頭。進入西南角後離終點約莫500公尺但卻是另一個連續上坡的魔王，終於憑著最後一點氣力努力舉起國旗進終點完賽！

紐約馬的賽道規劃為經過五大區五座橋，總爬升為246公尺(810ft)，但其中的Queensboro等大魔王需要特別留意。筆者賽前設定完賽時間為2:59.59，但除了賽事當天遇到近年難得一見的高溫高濕及賽道爬坡等難度外，近期長距離等訓練的不夠也是主因。雖然在開跑後一直提醒自己不要暴走要保留實力，但在後半馬的連續爬坡路段等如懸崖式的掉速，期間因為雙腿連續大抽筋以至中途需停跑拉筋並降速，但到中央公園東南角距終點約1-2英里處，還是真的跑不下去，心中出現千百次棄賽的念頭，後來支撐我跑下去的是在終點前等著遞國旗給我並喊得聲嘶力竭為我加油的表姊及Renny，真的是由衷感謝!!!

借用紐約跑友KK大的話，'假如你愛一個人那你要送他去跑紐馬，因為觀眾的熱情歡呼會讓他覺得如英雄般受歡迎; 假如你恨一個人那你也要送他去跑紐馬，因為要跑五區爬五座橋跑到懷疑人生' 紐約市民真的是世界最熱情的， 26.2英里中毫無冷場，不論大人小孩都使盡全力吶喊，一路沿途為所有跑者加油。當天五大區賽道周邊也進行全天交管，讓跑者可以無慮的享受賽事。一場偉大的馬拉松賽事，除了運動員外，當地政府及市民的配合也不可或缺，如果有機會，紐約馬絕對是我會想要再次參賽的首選!!!

完賽後所有跑者戴上完賽獎牌，所有遇到的人都熱情的跟你恭喜外有些商家甚至會對跑者提供優惠。另外，如果有時間的話可以搭乘巴士到upstate的Woodbury outlet，此處為全美第三大的Outlet，各種品牌商品大幅折扣優惠絕對值得一訪！