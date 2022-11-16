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2022 世界田徑年度攝影決選名單出爐 三項作品將角逐最後榮耀

運動筆記／ Chun Chao

於塞爾維亞舉行的世界田徑室內錦標賽，美國選手Grant Holloway 在男子 60 米跨欄半決賽中大幅度領先其餘選手。圖片來源：Sam Barnes, Sportsfile

經歷過了疫情的歷練，全球的運動圈挺過低潮，再次以感動找回世人對體育的熱愛。而在近日，世界田徑總會公佈了田徑年度攝影的決選名單，總計從提交的 110 張圖片中，選定最後 3 張照片做評選，並且於 12 月初公佈年度照片得獎者，期盼這些照片除了記錄下感動外，也能讓今年度畫下一個完美句點。本次的世界田徑年度最佳攝影作品總計有110 件，來自所有六個大陸地區的 33 個國家的攝影師提交了參賽作品。並且經由專業評審 Valerie Adams、Raquel Cavaco Nunes、Ivo Gonzalez、Renaud Lavillenie 和 Pascal Rondeau 組成的評審團決議，最後才將參賽作品縮小到 26 張入圍圖片，同時決定三張決賽照片。 

來自千里達與多巴哥的Jereem Richards 在英國舉行的英聯邦運動會男子 200 米決賽中，奪得金牌後高舉手勢慶祝。圖片來源：Phil Noble, Reuters 

於美國舉行的世界田徑錦標賽女子 3000 米障礙賽，來自德國的 Lea Meyer 在比賽中因失足頭朝下落水。圖片來源： Martin Rickett, PA Media 

本次的最終田徑年度攝影照片，將於12月初公佈在世界田徑總會的社交媒體平台上。同時獲得初選資格的26張入圍照片也將一併公佈，屆時有興趣的體育愛好者們，都歡迎點進網站觀賞。同時不妨也評選自己心目中，你最喜愛的那張代表照吧。

責任編輯：Chun

新聞來源：World Athletics

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