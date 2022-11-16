越野十日挑戰中央山脈／用生命挑戰極限 周青、古明政冒雨失溫急迫降

在今（111）年十月台灣的越野界創下了一項壯舉，由越野一哥周青和古明政大哥一起用了 8.5 天的時間，成功挑戰中央山脈縱走，從北一北二北三段一路行經南一南二走到南三段，這是一般人可能需要花上 30-40 天才能走完的路程。而這個創舉背後更有著總召和補給團隊等的大力支持，今天運動筆記特別邀請到總召王仁豪、周青以及古明政一起來談談這赤心巔峰計畫的心路歷程。

赤心巔峰－越野十日挑戰中央山脈（右起：周青、王仁豪、古明政）。圖/Chun

赤心巔峰－越野十日挑戰中央山脈這項活動是由即將邁入花甲之年的古明政發起，當初他心想自己年紀也有了，想趁還有體力時給自己一項挑戰，而平時就有在玩越野的他想試試看將越野的形式套入登山縱走裡面，去壓縮攀登的時間，因此在兩年多前這個計畫就已經萌芽，如今更成功創下最多山頭、最高爬升、最長距離、最少日數，完成北起南湖北山、南抵卑南主山的「中央山脈・高山主脊全縱走」。由於這是一項非常艱難的挑戰，因此在籌備的期間團隊需要非常頻繁的入山勘查、綁布條、建立 GPS 軌跡，甚至得自己入山去伐木，讓路徑好走一些，這對仁豪來說可以說是相當的刻骨銘心，記得有一回他和古大哥拿著剪刀和鋸子上到鈴鳴山，上面滿滿的都是有刺植物，只要衣服沒遮擋到的地方，一個不小心就會被紮到，他們倆就這樣一點一點的鋸，從清晨用到夕陽西下才走了出來。

十日中央山脈縱走是一項及項挑戰，周青和古明政僅花 8.5 天就成功完成。圖/赤心巔峰粉絲專頁

仁豪說：「上山的探勘經常會碰到天氣不好或是沒那麼順利，我和周青、古大哥三個人爬的過程中也會吵架，但我覺得這就是最難忘的準備過程。還記得那一次和古大哥上山去伐木就有非常大的體會，四處都是有刺的植物，我整身裝備都壞光光，但我們就是去把該補的布條和該清的障礙盡可能的做到完整。」周青接著說：「有趣的是我們每次上山有八成都在下雨，就連那種降雨率很低的，我們入山就是刮大風下大雨，我們都開玩笑說這是老天在跟我們開玩笑吧，完全是給我們考驗，但也因為這些經歷讓我們再次挑戰這惡劣環境的時候，已經有了經驗和心理建設，就不會崩潰。」

在入山挑戰前團隊一起討論規劃路線和補給站的設置。圖/赤心巔峰粉絲專頁

這次的中央山脈縱走，是一個危險性極高的挑戰，不只有些山徑幾乎沒有人跡，有的路線還很破碎，甚至得走在懸崖峭壁旁邊，兩年多的籌備時間裡，團隊經過多次的試走才終於將補給站的設置和人員安排定案。古明政說：「當初在找補給團隊的時候，很巧的碰上了龍虎鳳越野協會的理事長泛泛，他聽到這個計畫後就馬上熱情的說：『越野界的事情讓我們自己人來處理。』沒多久後他就成功招募了 50 位左右的補給人員來幫忙，幾乎把整個補給團隊都給包了，跟著團隊一起上山探勘，討論補給站的設置，經過不斷的修改調整才終於定案，如果沒有這些補給人員，這次的計畫也不會這麼的成功，補給人員對我們的幫助很大。」

10/1 凌晨 00:00 計畫正式起登。圖/赤心巔峰粉絲專頁

經過詳細的規劃及準備，10/1 日這天古明政和周青正式出發，在前幾天兩人的體力都和狀態都還不錯，有時候還會超前進度抵達營地，不過第四天時進入魔鬼路徑摩即山，這段路行走的人非常稀少，路線不清楚，沿途不但缺水源，而且還充滿箭竹相當難行走，當天他們總共延後了五個小時才抵達營地，而且補給隊還有前往幫助，提供補給。儘管行程延後了五個小時，但他們隔天卻僅僅晚一個小時起登，連補給團隊也都很詫異，真的不再多休息一點嗎？古明政說：「那天的延遲導致心情有點低落，為了把時間壓回來，我們當天只睡了一個小時就出發了，雖然睡眠不足，但為了創紀錄我覺得這是不得不的事情，到現在我還是沒有後悔當初做的決定，雖然這麼做心理壓力很大，但假設沒有這麼做，我們可能會拖到更晚才完成挑戰。」

摩即山路段由於路徑不清楚，且充滿箭竹林，導致行程延後了五個小時才抵達營地。圖/赤心巔峰粉絲專頁

在進入第七天晚上時，因為受到東北季風的影響，山區開始降下大雨，補給隊的其中幾頂帳篷被水淹掉，整個都濕掉，當下五個人只好躲在一個小小的兩人帳棚內躲雨，有趣的是，這四男一女其中有三位男生都已婚，他們說：「當時在帳篷裡空間很小我們都不敢亂動，就怕會不小心碰到對方。」而這場雨不只補給團隊受到影響，周青和古明政也因此而失溫迫降在日式遺址，周青說：「當時我和另一位攝影手的裝備不足，只能免強應急，我就把露宿袋拿起來套著，但我們真的很冷，我就一直抖到天亮，比較特別的是，因為我很冷只能一直抖，抖到後來抽筋了，我就改去做肌力，一下橋式一下棒式去增加身體的熱能。」

第八天受到東北季風影響，再加上穿越箭竹林周青、古明政內層衣物濕掉導致失溫。圖/赤心巔峰粉絲專頁

古大哥則笑著應和：「因為當時我們一直在暗夜中穿越箭竹林，袖口和臉都濕掉，水就滲進去我們的內層衣物，導致大家有點失溫，不管我們再怎麼努力走都沒有辦法把體溫拉上來，最後只好找個地方迫降。我那時候一直聽到聲音，我一開始還以為周青在摩擦生熱，結果後來才發現原來他是在發抖。」周青接著表示，除了那天失溫之外，他認為最困難的路段就是巴巴稜線跟向陽大崩壁，他說：「比較危險的是向陽大崩壁，因為我們是摸黑走，當時剛下完雨地上整個都是潮濕的，我跟古大哥走的時候就一直滑倒，而且旁邊就是懸崖峭壁，如果一個不小心那可能會很嚴重，再來就是山一直在崩，路線不斷被侵蝕，我們只能往植被的地方靠，加深行走的難度。另外因為前一週去探勘綁的布條和反光點效果不好，所以我們就多花了一點時間在找路，整個走下來是滿辛苦的。」

第八天一行人因失溫迫降在拉瑪達星星遺址。圖/赤心巔峰粉絲專頁

兩位前線的選手深入山林進行挑戰，總召仁豪則在後端做他們最堅強的後盾，那天看著窗外的雨滴答滴答的落下，仁豪的心也跟著揪了起來，他說：「我這 8.5 天的精神都很緊繃，沒有什麼食慾，因為這是一個很極限的挑戰，只要有一個環節漏掉，就要馬上想配套措施去補上去。因為在準備期跟他們一起爬滿多段的，所以大概知道那裡的狀況，我在中控就會依照他們移動的速度和位置去設想他們處境，判斷這時候應該是遇到什麼狀況，需要什麼補給或是資源，像是在摩即山那段，我就假設我在場的話應該已經走得很累，可能會想要喝可樂吃補給等，因此就安排補給團隊前往支援。」

在準備期間王仁豪多次和周青及古明政入山探勘。圖/赤心巔峰粉絲專頁

除此之外，仁豪也會要求補體團隊要去關心兩位選手的狀況並回報，像是他們有沒有食慾、睡的好不好、登山杖和鞋子等裝備有沒有毀損之類的，好讓團隊面對問題可以盡快的去應變，仁豪說：「我們並不是有勇無謀，而是非常縝密的計畫，大家都非常清楚狀況是什麼，以確保安全。成功挑戰後，三人都說：「這次的我們真的非常幸運，很開心團隊皆平安下山。」周青表示：「在山上每天都睡不到三個小時，體能又要不斷撐著，這是需要很大的意志力，我就把它當作『以生命當底線在奮鬥』，所以結束時心中滿平靜的，只想回家看看家人朋友，和他們吃個飯說聲謝謝。其實在出發前我只跟我媽說，我要去爬山，會爬的比較難一點，但一到終點聽到我媽說她很擔心我，每天都沒什麼睡還開始吃素，我就想不透，明明我沒有跟她多講什麼，她怎麼會知道，後來才發現仁豪都會很貼心的幫我們跟家人報備目前的進度及狀況。」

入山的這 8.5 天周青和古明政每天幾乎都只睡兩到三個小時。圖/赤心巔峰粉絲專頁

>古大哥則分享這幾天很感謝用心的補給團隊，他說：「在山上最期待的就是進到補給站的時候，因為我們身上帶的補給其實都一樣，吃幾天之後就會膩了，但補給團隊為了讓我們換口味，都會把一些很重的瓶裝飲料和食材帶上來準備給我們吃，那是我們最歡樂也最放鬆的時候。走出山的時候其實內心有點欣慰，因為有我們前面做的這些努力才讓整體走起來非常順暢，而且又有這麼給力的後勤，心裡很感動。」

古明政（右一）表示進補給站是最放鬆的時刻，而且補給人員都會很用心的準備餐點。圖/赤心巔峰粉絲專頁

仁豪則笑著說：「看到他們走出山的第一個念頭就是，我終於可以睡覺了！因為這幾天為了讓大家知道兩位選手的狀況，我下了班之後就會坐鎮在中心，到晚上十一二點才在粉專發文章，和大家分享他們的動態，也會和兩位選手的家人報備，給他們一個安心感。因為精神很緊繃，我常常一天都只吃一餐就沒吃了，最後一天在會場我也是到晚上十一點多回到家，才吃下那天的第一餐，希望我們完成挑戰後不要船過水無痕，能夠有更多人加入這個挑戰，走進山林。」

坐鎮在中心的仁豪每天都繃緊神經，設想兩位選手的處境並給予支援，幾乎都沒有什麼食慾。圖/赤心巔峰粉絲專頁

仁豪想跟大家說：「運動是多方面多位向的，大家可以勇於去嘗試，不要侷限在單項的運動項目，如果你多去嘗試不同的領域，你會發現自己很渺小，會更包容和接納不同的人事物。接下來我想要到國外去比賽，雖然我現在還沒有辦法跑很長，但只要設定好目標，我就會持續有那個動力在。」

古明政（右）周青（左）勇敢挑戰極限，奮鬥到底讓人生更加精彩。圖/赤心巔峰粉絲專頁

古明政則鼓勵：「人生過得要精彩，每一個人都應該要有挑戰，只要有夢就去做，有目標就去執行，把握當下，再來我還會有一個速攀百岳的計畫，目前還在規劃安排中。」

周青：競技人生，不管過程好或壞，這些都是滋養生命的養分。圖/赤心巔峰粉絲專頁

最後周青也喊話：「生命不可預測，我們唯一能做的就是奮鬥到底，從中你經歷了什麼、學到了什麼，生命的教育跟意義就是在這些挑戰裡頭，也就是所謂的競技人生，不管過程結果好或壞，這些都是滋養生命的養分，像我自己其實很怕高，但我還是勇敢的去登山、越野跑，我從來沒有克服這個弱點，但我學習去適應它。結束挑戰後我會慢慢回歸選手生活，以萬金石馬拉松作為復出賽來努力訓練。」

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圖片來源：赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

影片編輯：Chun

責任編輯：Eulla

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