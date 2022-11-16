快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精華影輯／田中馬拉松 全村總動員、體驗鄉親的熱情

運動筆記／ 小科

在今年上半年時跟著NBRC的夥伴一起團報了田中馬拉松，在團報幸運中籤時其實沒有甚麼實感，但是隨著時間慢慢的經過，轉眼間就到了田中馬的比賽日前夕，在實際收到了比賽的物資後，才真正意識到，挖真的要去跑田中馬了呢XD今年一樣登記了選手村，用打地鋪的方式解決了住宿的問題，這次登記的是新庄社區活動中心，看的出來是有整理過，不會有髒亂的感覺，當天一起夜宿的跑友，也都表現出身為跑者的高素質，安靜的入住安靜的離開，沒有任何吵鬧的情況，我也安穩的睡了一晚在天尚未亮之前，跑友們的鬧鐘聲音此起彼落的響起，為比賽日開啟了序幕，我也趕緊的起床收拾行李，換裝前往比賽的會場，在跟跑友寒暄拍照完後，就開開心心的前往起點拱門，準備開始今天大吃大喝的田中馬拉松之旅啦～！而整個比賽詳細的內容，就麻煩大家到影片中觀看了~

在比賽完畢之後，真的是滿滿的感動，真的是動員全部鄉親的力量，讓馬拉松不再是單純的速度競賽，而是一場嘉年華般的賽事，沒有參加過的跑友，有機會一定要來體驗一下田中小鎮的魅力！跑者除了追求成績之餘，也可以抽空參加一下這種歡樂開心的賽事，我也很高興能因為跑步的關係，讓我有機會到許多我以往完全不會去的地方，體驗當地的各種文化最後要再次感謝田中的鄉親們，即使會造成交通跟生活上的不便，還是願意把整個小鎮借給跑者，成就這一場令人感動的馬拉松賽事！

YT高畫質連結：

田中馬拉松

延伸閱讀

路跑／世界田徑總會公布 2023 新北市萬金石馬拉松為金標賽事

賽事心得／田中馬拉松 我的第一個PB

呵護充滿黃金稻香的土地 跑出正港Taiwan Way！田中味！

田中馬萬人起跑 牛排火鍋芒果冰一路吃到飽

相關新聞

千葉馬拉松／賴怡廷腳底起血泡忍痛完賽 跨海大橋迎狂風坡度又抖

賴怡廷、張芷瑄、陳秉豐以及蔡政軒代表台北市前往日本參加千葉跨海大橋馬拉松。 受到疫情影響隔了好長一段時間終於重啟國門，回國的民眾入境免隔離，只需進行 7 天的自主健康管理，不少跑友們都慢慢回

2022 世界田徑年度攝影決選名單出爐 三項作品將角逐最後榮耀

於塞爾維亞舉行的世界田徑室內錦標賽，美國選手Grant Holloway 在男子 60 米跨欄半決賽中大幅度領先其餘選手。圖片來源：Sam Barnes, Sportsfile 經歷過了疫情的

越野十日挑戰中央山脈／用生命挑戰極限 周青、古明政冒雨失溫急迫降

在今（111）年十月台灣的越野界創下了一項壯舉，由越野一哥周青和古明政大哥一起用了 8.5 天的時間，成功挑戰中央山脈縱走，從北一北二北三段一路行經南一南二走到南三段，這是一般人可能需要花上 30-4

精華影輯／田中馬拉松 全村總動員、體驗鄉親的熱情

在今年上半年時跟著NBRC的夥伴一起團報了田中馬拉松，在團報幸運中籤時其實沒有甚麼實感，但是隨著時間慢慢的經過，轉眼間就到了田中馬的比賽日前夕，在實際收到了比賽的物資後，才真正意識到，挖真的要去跑田中

賽事心得／田中馬拉松 吃了王品牛排和烤鱷魚、跑了105分

由於較晚到，擠不到前面好位置(黃金衝刺也無效，人肉萬里長城啊！)只能開跑後前面跑快一點，拉開人群不過也因為前面跑太快，後面有點爆掉..(前面大家都跑好快喔，最快4:08配速)跑到10幾K時，吃了橘子和

賽事心得／紐約馬拉松 51歲大叔的奇幻旅程

跑馬第6年-人生第16馬2022 紐約馬拉松(TCS New York City Marathon 2022)Finish time 3:12:13 大家好!自從2020年底台北馬破3後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。