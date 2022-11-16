精華影輯／田中馬拉松 全村總動員、體驗鄉親的熱情

在今年上半年時跟著NBRC的夥伴一起團報了田中馬拉松，在團報幸運中籤時其實沒有甚麼實感，但是隨著時間慢慢的經過，轉眼間就到了田中馬的比賽日前夕，在實際收到了比賽的物資後，才真正意識到，挖真的要去跑田中馬了呢XD今年一樣登記了選手村，用打地鋪的方式解決了住宿的問題，這次登記的是新庄社區活動中心，看的出來是有整理過，不會有髒亂的感覺，當天一起夜宿的跑友，也都表現出身為跑者的高素質，安靜的入住安靜的離開，沒有任何吵鬧的情況，我也安穩的睡了一晚在天尚未亮之前，跑友們的鬧鐘聲音此起彼落的響起，為比賽日開啟了序幕，我也趕緊的起床收拾行李，換裝前往比賽的會場，在跟跑友寒暄拍照完後，就開開心心的前往起點拱門，準備開始今天大吃大喝的田中馬拉松之旅啦～！而整個比賽詳細的內容，就麻煩大家到影片中觀看了~

在比賽完畢之後，真的是滿滿的感動，真的是動員全部鄉親的力量，讓馬拉松不再是單純的速度競賽，而是一場嘉年華般的賽事，沒有參加過的跑友，有機會一定要來體驗一下田中小鎮的魅力！跑者除了追求成績之餘，也可以抽空參加一下這種歡樂開心的賽事，我也很高興能因為跑步的關係，讓我有機會到許多我以往完全不會去的地方，體驗當地的各種文化最後要再次感謝田中的鄉親們，即使會造成交通跟生活上的不便，還是願意把整個小鎮借給跑者，成就這一場令人感動的馬拉松賽事！

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