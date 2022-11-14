呵護充滿黃金稻香的土地 跑出正港Taiwan Way！田中味！

彰化縣長王惠美與一眾嘉賓一同蒞臨田中馬，給選手們加油打氣。圖/運動筆記

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年結合「田中馬雲端跑」雙軌並進，海內外共有16,500名跑者共襄盛舉，線上跑也已累積15萬5000公里，共種植1409棵樹，大家一起跑出「Taiwan Way，田中味」。11月13日也是田中馬邁向下一個十年的新里程，從草創初期到被譽為五星級馬拉松賽事，期間也歷經疫情的砥礪與挑戰，田中馬將持續重視環境保護，致力打造一場永續發展的馬拉松賽事。

被喻為「全台最有人情味的馬拉松」田中馬11月13日盛大起跑。圖/運動筆記

賽前一天熱鬧的「享秋祭」市集、溫馨的「米寶親子扮裝路跑」，讓大小朋友從踏上這片充滿黃金稻香的土地開始，便親身感受田中小鎮的熱情與溫暖，緊接著在漫天星空下，連年與風潮音樂攜手合作，並同時受到交通部觀光局參山國家風景區、王品集團、原作、台中精機、亞太醫療等支持的「台灣心田中音樂節」也就此展開，包括金曲樂團董事長樂團、熱血龐克怕胖團，以及另類的乩童搖滾神棍樂團，用音樂擁抱來自各方的旅客，並為跑者們鼓舞士氣。

田中馬拉松的成功背後，除了有許多在地鄉親支持，也有許多贊助好夥伴。圖/運動筆記

董事長樂團於「台灣心田中音樂節」的舞台上提及無論是音樂或是馬拉松，都是不分年齡、群眾，迎向每個人活動，同時也是團員近年來的共同興趣。主唱吳永吉（吉董）與吉他手杜文祥（白董）因為聽聞田中馬補給實在太澎湃，今年先攜手參與半馬，並承諾明年將再回到田中馬的賽道上跑完全程，當然也不忘持續鼓勵其他團員一齊瘋跑馬。此外，為田中馬創作主題曲「終點42195」的神棍樂團，今年也全團總動員參與10K健跑組。

董事長樂團全員參賽。圖/運動筆記

神棍樂團這次也全員參賽。圖/運動筆記

田中馬每年動輒湧入上萬跑者，賽事中的水杯數量相當可觀，今年賽事全程採用以100%紙漿所製的環保紙杯，無淋膜、無塑料，且可分解回收的材質。不僅一律採線上報名，連完賽證明也全面提供電子證書，並於完賽後以簡訊發送成績連結至選手的手機，既便利、省時又節能減碳。回首過往十年，田中馬創辦人鄭宗政先生與運動筆記創辦人姚焱堯先生，依舊不忘以「友善」為初心，從友善選手、打造友善運動小鎮，進而友善環境。今年大會用計時車與領跑車皆為全電動車，期許從各個環節減少整場賽事的碳排放。

賽道主持人王淑麗與Windy段慧琳。圖/運動筆記

馬場外的環境守護也不馬虎，富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫已廣為人知，承諾參與田中馬實體賽或雲端跑的選手，只要累積跑滿40公里，富邦金控便為跑者種下一棵樹，讓跑者的每一步都算「樹」。此外，富邦金控為彰顯地方特色，特地於八堡圳賽道旁設立「八堡圳快閃分行」，讓穿著制服的行員為跑者奉茶，展現最貼心且誠摯的加油打氣。除了回收紙杯，馬場內外少不了各式寶特瓶，田中馬長久來最實在的夥伴——彰化在地的泰山企業，今年更是接下回收寶特瓶的重任。與此同時，今年賽場攤位新加入致力於回收路跑衣的SINGTEX® REFIT™，以及品牌專屬的舊衣回收箱。值得一提的是，這些於田中馬賽場上收集的寶特瓶與舊衣，都將妥善地回收並再製，透過S.Café®環保科技咖啡紗技術，最終化為明年田中馬的選手服布料，徹底實踐循環經濟。

戴曉君在開跑前帶來一段祈福加油歌為選手暖身，並與選手們互動呼口號。圖/筆動筆記

今年由首度參與田中馬，且為田中在地跑者的江芃葦以02:42:14成績拿下全馬男總一，跑在自小生長的土地，且迎面而來的盡是同鎮鄉親的加油打氣聲，跑起來特別撼動人心，他特別感謝田中馬專業的前導車陪伴他左右，讓他更有動力堅持到最後，有趣的是，他還遇到昔日老師幫他加油打氣，讓他非常感動。

田中在地跑者的江芃葦拿下全馬男總一。圖/運動筆記

全馬女總一則是邱麗卿以03:13:17成績奪下后冠，她笑說是有國中學長幫忙開路，透露自己先前曾因傷無法跑步，能在此次回歸復跑奪得佳績，對她來說是莫大的安慰。同為彰化人的兩位跑者不僅是將獎牌留在彰化、留在田中，也是給這片土地留下最美好紀念。

全馬女總一由邱麗卿奪下后冠。圖/運動筆記

田中馬今年賽後也首度實行碳盤查，不僅為田中小鎮帶來活力，更將守護這片土地，並竭盡所能減輕對環境所帶來的負荷，下一個十年，田中馬以一場永續的賽事自我期許，邀請所有跑者共同重視環境永續。