賽事心得／紐約馬拉松 EXPO日與開幕式

11/4(五) EXPO日 & 開幕式今年的主題是It will Move you. 自疫情後首度回歸五萬人參賽的規模。EXPO地點在Javits Center，我是先搭地鐵到Penn Station，再步行前往。通常六大馬的EXPO我都會至少安排待半天的時間，相較於外面該城市的觀光景點，我對EXPO內的各項活動更有興趣。

領號碼布，找到自己的號碼攤位，提供護照確認，領取速度很快；紀念衫則在另一區，有朋友就因沒注意而沒領到；紀念衫有規劃一處試穿區，本來是可讓人試套，但因隊伍排很長；後來就改對一下肩線，決定了Size就可以去領取區拿貨。

之後須排隊才能進入New Balance紐約馬的官方商品店。

老實說，看紐約馬的衣服，真的不若在波士頓時是很多件都想買、有選擇障礙；畢竟波馬有達標的加持，穿波馬衣走路都會感覺有風；這一點紐約馬的商品怎麼也比不過。於是只選了幾頂帽子、吉祥物小熊、杯子等配件；排隊動線一開始時沒拉出來，大家亂排隊伍拉很長，後來才有工作人員拿來紅龍重建結帳動線，這在這麼有經驗的六大馬EXPO活動上實在不應該發生。

結完帳，則進入贊助商的攤位區，這區有冠名贊助商-tcs TATA Consultancy Services；主要合作夥伴Master Card、New Balance、United Aitlines；策略合作夥伴- Abbott亞培六大馬、flow礦泉水、開特力、HSS、STRAVA等；合作廠商Dunkin’、Volvo前導車、UPS等，每個攤位都有些小活動-試喝、拍照、小贈品等，不趕時間的話真的可以每攤都去體驗一下。

完全無法抵抗購買的吉祥物一隻25美元

另外還有主辦單位NYRR紐約路跑協會的攤位，現場加入會員會送贈品。主舞台區則每整點安排賽道與比賽注意事項的講座(英語、西班牙語場交替進行)，倒是沒看到如今年波馬般地邀請了許多名人來分享"與跑步相關"的不同主題。

參賽者的姓名牆總是人氣高的地方，另外設有一面留言牆，可以在五種不同顏色的便條紙上寫字，然後撕開背膠，貼到牆面上。其他各式各樣跑步相關商品廠商的攤位，能量膠、腰包、襪子、跑旅旅遊產品、攝影、紀念獎牌框、手錶、功率器等，到處看看有沒有甚麼台灣沒見過的商品；我通常都會在EXPO買一些台灣沒有賣的能量膠口味或產品。

前導車Volvo

繼波馬後，相隔半年再與1984奧運馬拉松金牌奶奶合影

會場過個街就是Hudson Yard-這裡有一棟盤旋而上如蜂巢的奇特建築物，是近年才完工開放的網美打卡景點；不過聽說之前有人想不開走上去後跳下來，現在封閉不能走上去。

High line Park-將舊廢棄高架鐵道改造綠化後成為人行步道公園，也在這個區域，領完物後可以順道走逛。

17:00在中央公園終點區有開幕儀式；其實我並不知道開幕儀式會是怎麼進行?純粹剛好住的近，想說就來湊熱鬧觀摩一下。抵達的時間差不多16:50，看台區的座位已滿，志工拉起管制線，不讓人再進去。我找了一個在賽道旁的位置，看的到大銀幕；活動開始，先是一些長官與贊助商/慈善團體代表的致詞，開幕儀式是用敲鑼的方式進行，請來的貴賓竟是馬拉松世界紀錄保持人Eliud Kipchoge，可惜我站的位置觀看角度被擋到，只能從大銀幕上間接欣賞。

儀式後是運動員進場，就像大型運動賽會的開幕，先是一些重要的慈善團體舉旗進場，還有跑超過+15次紐約馬的跑者們，接著依照各國的英文排序，一隊隊地從終點線後走過觀眾席；我不知道這些選手代表是怎麼安排的，本來以為會有台灣的隊伍，結果從C一直等到T到Z結束，竟然都沒有；不知道這活動是需要事先向大會報名?還是可以現場集結直接跟著走，早知道應該一到場時就先去後台了解一下!有些國家隊伍很熱鬧，裝備齊全且表演專業，看來是跟在地的團體結合，比方說印度隊就有當地的印度舞教室師生來支援，日本、巴西也都有類似的安排。而有些隊伍就只有掌旗的一個人代表。

因為跟堂姊約PM6:45晚餐，看完運動員進場完就離開了，結果沒多久就聽到煙火聲，放了還蠻久的，若人在中央公園裡觀看，應該是蠻美的。這開幕活動是由United Airline贊助。