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賽事心得／田中馬拉松 我的第一個PB

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超越自我、完賽田中，加油！

開賽的滿滿人潮是我第一次體驗到田中馬的盛況~~~謹記教練提醒的“尋找、穩住”，也忍住自己容易爆衝的壞習慣(還有滿滿補給的誘惑😆)，在前面10公里都維持在自己舒服的狀態上...

隨著天氣愈來愈熱，體力耗費的速度比想像中快，特別是往贊天宮的上坡更是考驗，下坡後隨之而來的應該就是俗稱的“撞牆”吧~~~明顯感受到自己無法順利提速，還有側腹開始微微抽痛，所以剩下的5k只求自己能穩住、也降速希望能緩解側腹的不適感。

不得不說進入市區後，鎮民們和廠商們聯合的加油威力真的驚人，伴著加油聲似乎能把殘留的些微不適感先拋開，努力邁開步伐！很開心越過終點拱門時，能看到熟悉的教練、助教和攝影大哥，由教練掛上獎牌真的是別具意義，特別是初半馬呢~

謝謝5個月前鼓起勇氣報名訓練營，挑戰、堅持的自己~~~很滿足的第一個PB: 2:23:27 !!

謝謝這段時間一起堅持的訓練營夥伴們，每次聽到大家閒聊分享路跑經驗，都讓剛入門的我能產生更多動力！

謝謝士登教練在每次團練的指導和RQ上的鼓勵和建議，還有對於表現進步上的肯定，真的是很大鼓舞~

謝謝小瑋助教、班主任以及跑步學堂給予的眾多後援~必須說這13+1週很值得！

田中初半馬，一定是我最珍貴的回憶之一 😄

田中馬拉松

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