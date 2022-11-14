跑步小品／關於跑步 我想說他是我共榮式育兒方針

記不清是第幾集的[跑步不要聽]，聽眾問到如何持續跑步熱情，象總神來一筆地說，會有這樣的問題呢，某些層面而言或許是好事--因為通常只有經歷人生重大變故的人，才會開始積極投入跑步。

真是一語中地呀…...回想起兩年半前不敵單親育兒壓力，揮別中部的工作與生活圈，回到南部老家與家母開啟二個女人一個娃的同居生活，初期壓力山大、非常苦悶。老天垂憐，讓我加入了[跑山豬]跑團，經典的二寮跑山團練是腦內啡大補帖，返還了我原本的正向樂觀。無奈不喜運動的阿母，跟多數有眷跑者的親友一樣，跑太多、疏於照顧孩子的質疑未曾少有，讓出門跑步成了見不得光的秘密。幸好有愛山豬們提供了許多打帶跑的良方，諸如調整作息摸黑晨訓、週間請個一二個小時偷跑，到開出親子出遊團，出人出車排行程。尤其是2020的一場車禍，讓我不良於行大半年，好不容易開始1k2k慢慢撿體能時，跑友們仍不離不棄地讓我們一家三口(拖油瓶)繼續原定的司馬庫斯大旅行。

剛過3k阿嬤已急流勇退，不知死活的小鬼頭們(包括我)還不知所進退，最後只跟到神木群就折返。

萬分感謝男哥安哥神救援，不然噗攏共母子不知何時能下山(抖)

猶記得兒子興奮莫名不斷往司立富瀑布邁進，識時務者我阿母早早在3k處折返。而捨不得車程妄想要吃到飽的我心存僥倖地陪他不斷深入，即使已顯疲態而落隊，還在打腫臉充胖子。直到突然下起了大雨，才發覺不妙，兒子身體濕透開始失溫顫抖，而腳傷未癒的我根本無力揹負！不知所措之際，被一直等不到我們的跑友們回頭找到!看著勇士們不顧溼身揹負著進公斤的兒子和趕上管制的時間壓力，穿梭溼滑陡峭的小徑背影，欽佩之餘更多的是愧疚及滿溢的感恩，早分不清眼前的模糊是淚抑或是雨。

幸好接下來的行程一家老小都平安滿足，也經由此次經驗，緩步推坑家人參與後續行程，爭取他們對我交友圈及興趣的認同，並一起解鎖人生體驗 、運動強身。

即便厭世，仍由眾山豬壓陣，讓小子紮紮實實，一路凸到三角點

小孩子的體能進展超快，6歲已跟隨跑山豬叔叔阿姨們收集了二個小百岳，重點是隔天阿母(我)鐵腿，他還沒感沒覺說：很難嗎？

兒子跟我同為好動寶寶，從小看我練功，也對跑步興趣濃厚，被我半哄半騙跟上每週五晚上8點起跑的安平夜跑親子團，從跑跑走走完成1.6K路線，到每週五自動自發催我帶他去團跑，6分速nonstop已成日常。

哥手上拿的，是不遠的將來

小子累積出的體力，讓我們開始能共同參與一些小型賽事、創造美好回憶，而跑友們年齡相仿的孩子們，也成為玩在一起的好夥伴。

安平ZEPRO早餐，不，路跑是小子與我的第一場賽事

今年還拉攏大心的兩位神隊友和我母子二人組成接力團隊，參與TNRC主辦的半碼繞甜甜圈賽事

即使很廢的母子檔沒貢獻多少圈，神隊友們還特別留了最後一圈給小子衝線，脫線阿母連手機都還來不及拿出來，連這帥照都是跑友們幫拍orz

自從兒子開始融入我的跑步行程，阿母也比較沒那麼反對我持續愛跑。男跑者間有傳言'HAPPY WIFE, HAPPY LIFE”，我也自有一套'HAPPY MOTHER, HAPPY RUNNER”生存之道。感謝跑步，開啟我興趣與教育結合的共融生活，與各位跑友共勉之~

os:阿呀要加緊腳步了，太晚回家要被唸惹QAQ