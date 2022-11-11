賽事心得／菊島馬拉松 風大到像前面有一堵牆

(照片當下完全沒發現玄武岩，正在努力爬坡)

年初過年跑團活動抽中菊島馬拉松的名額，既然沒去過澎湖，就趁機去一看看。中間經歷疫情的爆發、與病毒共存，菊島馬終於順利成行。前一晚由島主火哥帶我們開始海鮮痛風大餐，澎湖不只海鮮厲害，連麵線也超好吃，麵體吸收了海鮮湯精華，有夠好吃！回到民宿準備隔天的裝備，跟大家閒聊一會兒就睡了。

(包棟，我住四樓，沒有電梯，明天跑全馬⋯我走的上來嗎XD)

起點在西嶼，從澎湖縣政府搭接駁車約40min，建議早點出發可以到遊客中心找個位置躲風，保存體力。從遊客中心的觀景臺看著日出，感受到氣象觀測的9級風，心中想著：這42KM要怎麼跑啊～

(景色很美，風也很狂)

7點全馬組準時出發，隨後5分鐘半馬組也出發，出發沒多久，很快就看到半馬組的領先選手衝上來。今天前5K都維持一個輕鬆跑的速度當作熱身，直到從燈塔折返回到起點，第一個補站就有龍蝦，大家紛紛入站補一波，但個人無法吃海鮮，吃了身體會不舒服，同時跑步習慣吃能量膠，於是就pass。

(感謝六星SUB3跑者，威哥賜照)

前半馬的風景真的很棒，雖然風很大(下坡會被堵住的感覺)，但看到海上閃者陽光，配合極佳的天氣，真是跑馬的好日子。看著風景、頂著風，雖然左小腿在8K肌肉有偏硬，但仍想著：能保持健康跑步實在很幸運，感恩～隨著里程推進，有風箏、也有玄武岩，偶而要閃一下打上岸的海水，也挺有趣。碰到逆風千萬別跟風硬幹，放輕鬆，維持節奏，保留體力。

賽前聽跑友經驗分享，18~21公里跨海大橋是一大考驗，全長2公里，海風狂吹。原本想保守跑，發現前方是半馬女總一(賽後才知道)，她速度比我快，但如果不跟上，前後都沒人的狀況下，獨推這段有點苦悶，需要找些事來振奮自己渡過跨海大橋，但總不好意思讓人家幫我破風，因此提速追上去，問對方需不需要破風。幫人破風總是會激起鬥志，2人一路往前追，希望能追到列車擋風。

跨海大橋風真好大，彷彿前面有一堵牆，但也無法多想，只求能盡快跑完這段，同時也擔心現在這樣的輸出，後半馬會不會爆掉，還好節奏保持的不錯，終於跟上一位半馬男跑者，速度又更快，但為了擋風，提速跟近。離半馬終點500m，半馬女總一就帥氣的全力開出去，看者半馬跑者進終點，羨慕不已。經過21Ｋ拱門後，熱情的加油聲已經離我越來越遠，只剩前方1位全馬跑者，看來後半馬會是在澎湖的寂寞公路上跟自己比拼。

後半馬的風已經比較小，但風景也比較單調些，緩上緩下不斷交錯，剛剛跨海大橋的熱血輸出，現在調整成平穩的輸出，跑得很自在，當中有段上坡竟然得到順風的幫助，實在幸運。接下來過程都是獨推，每位跑者之間的距離拉很開，大約2～3K才會遇到一位跑者，當中就不斷注意左小腿肚的狀況，避免抽筋，同時正向思考，告訴自己能健康的來到這邊看著美景跑步，很幸運。

看到前方跑者時也告誡自己不要貿然提速，穩穩的跑完就好，今天只是LR，目標在年底臺北馬。30K時看了時間，以為落後330，8分鐘，決定不再看錶，放寬心照體感跑(事後才發現看錯。當時其實只落後3～4分鐘)。來到36K，身體略感疲勞，但心中的那杯水還是夠的，雙腿也還行，此時最重要的就是耐心。一步一步的把每K跑穩、跑好。

進入馬公市區時大約40K，前方有一位跑者，按照目前速度有機會追上，但自己不能鬆懈，稍微加快速度，身體有點小小抗議，但身體會騙你，其實你比自己想像中的強！終於追過前方跑者，沒想到剩1K時前方又出現一位邊跑邊走的跑者，其實很猶豫要不要追上，但他步行一段後，我們的距離忽然變的很近，此時只能發力追上，而且距離330只落後不到1分鐘，盡力向前跑，只為了對的起過去41K努力到現在的自己。步頻、心率不斷提高，這是最後1K，也是最「漫長」的1K，終於在最後追過去，右轉朝向拱門奔去。3:30:40，可以了，對的起自己，回去喝奶茶、炸500吧！

(證書的性別跟分組錯置)

同團的毛球、霖在終點等著大家，看到他們真的好開心，可以分享完賽的喜悅。

(謝謝毛球幫忙拍下被風摧殘的我)

(遠東團練的坤翰&守德)

(跑完全馬衣服竟然是乾的，連鹽巴都準備好了，澎湖風真狂)

後記：賽後大家開始海鮮大餐，沒有最狂，只有更狂。每樣都又鮮又美，感謝島主火哥的用心準備，好厲害啊。吃完午餐就趕著搭飛機回本島，結束24H澎湖快閃之旅。