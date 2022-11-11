賽事心得／城市5000m挑戰賽 努力的結果必定出現並閃閃發光

美津濃測5000｜17:56｜@3:36｜SB

先說心得的部分在第一張圖片後面，因為不知道怎麼起頭前面寫了一些東東XD

平常偶爾就會來新莊測驗，除了熟悉比賽的感覺、也是檢視訓練一個很棒的活動。在網站上看到美津濃也辦了一個測五千，在加上前六名有很不錯獎品就來參加了。

比賽時間是晚上7點，感覺有些濕悶，不是個好跑的氣候、再加上熱身時有點暖不開的感覺，就決定不挑戰PB，能儘量拿下前六就好。起點站在人群之中已經感受的陣陣熱氣。

擠在一塊真的挺熱的

比賽過程沒有太多起伏，為了省力一直跑在一位大哥後面，覺得很抱歉的是距離沒抓好、搞得一直不小心踩到他，我真的不是故意的QAQ(若您有看到這篇可以來交個朋友XD)最後兩圈才加了點速、分別用84/82秒完成。至於名次算著算著就忘記了，但跑的時候一直以為自己是第六。

跑完也確實聽到廣播，領了鞋跟衣服本來開開心心的準備參加下一輪的1200公尺。沒想到工作人員突然跑來跟我說好像比賽計算有誤，有一個人沒被計算到，就這樣冒出一個新第三，無奈被擠下去，有點失望的離開。

兩三年前的我肯定會久久不能釋懷，覺得主辦單位也太雷、覺得那個第三名很可惡、甚至會責怪今天濕悶的氣候。

但其實跑越久就越能釋懷了，我想是疫情真的幫了我很多吧。對各種突發狀況不再看得那麼重，像是準備很久的比賽突然取消、又或是被宣布跑步要戴著口罩。

沒能呈現的那些訓練不會消失、輸掉的任何賽事更不是白跑。看似失去的種種，會在你最需要的時刻推你一把；要相信那些奇蹟不是偶然。

總結這場比賽再怎麼比來比去終究就是實力不如人，當然運氣也很重要，但也許就佔那麼10%、或更少，比賽嘛，總不可能天天過年。

雖然輸了真的很可惜、但更可惜的是深陷谷底。

啊對了！至少有達成自己的小目標，重新跑進18分的感覺很不錯，目前五千還缺的東西太多，在大專錦之前要趕緊補回來。

以上的一點心得，給在路上埋頭苦幹的大家。也許現在還看不出來，甚至沒有一點輪廓，但努力的結果必定出現、並且出現的閃閃發光。

有達成自己的目標，這樣就夠了😌

很棒的場地，我們下次見！

跑不快的大學生/小小心得

IG @ben20020728

是跑者都會回追呦(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)