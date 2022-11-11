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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

賽前情報／田中馬拉松 超半馬230列車配速策略

運動筆記／ 林炫伯

本次0230列車由國維、敬斌、炫伯一起擔任2022年田中馬拉松超半馬230配速員，希望透過這次的配速活動，帶領著跑者一起在賽道上，輕鬆愉快的享受跑馬拉松的樂趣與配速。

起跑點為 斗中路、鎮政街路口(會場北邊、鎮公所前)行建國路、大社路二段、高鐵站區、大社路三段、東彰路直行、右轉張厝三巷、右轉縱貫線鐵道旁產業道路、張厝一巷、八堡圳東岸、世芳宮、過八堡圳地下道直行八堡圳西岸、左轉復興路、右轉山腳路三段、左轉山腳路三段347巷、過山巷(★賽道感應點)、山腳路三段570巷、右轉山腳路四段、復興路、右轉八堡圳東岸、過八堡圳地下道後直行八堡圳西岸、三潭國小陸橋、員集路、福安路、火車站、興工路、文化街、田中高中、員集路、大社路、建國路、鎮政一街全長22.6K。

根據中央氣象局氣象預報，彰化白天氣溫預計在21-31度，晴時多雲，對於跑者而言屬偏熱的氣候，請各位跑友注意補充的水量及自己的體感。

補給站位置

路線的高度變化

超半馬230列車配速計畫

這次的距離為22.6公里，配速目標為2小時30分，平均配速為6分30秒，在配速的過程中，因為賽道上有一小段坡路，以較慢一點點的速度前進，好讓乘客跑者可以慢慢跟上；搭配乘客跑者的速度調整。預計過水站時約花10秒鐘的時間，過補給站後會調整回原本的配速。最後，請各位跑友務必調整好身體狀態，保持愉悅的心情來挑戰超半馬230，預祝各位都能突破佳績。

過程配速參考

22.6K均速約為6:39(含水站)

1-15K以穩定均速6:30-6:40前進

5K時間預計 33:12

10K時間預計01:06:03

15K時間預計01:39:34

上坡段15~16.3K 放慢速度 7:00預計1:46:34

下坡段16.3~17.3K回歸6:30 預計1:53:04

最後的17.3~22.6K以時間6:30-6:35完賽

時間約02:28:00-02:30:00

賽前小提醒

  • 全程8個水站皆進站，補給站都會放緩速度後進行補給。
  • 13公里處補給站請一定要進，因為接下來要爬完陡上坡才能再補給了。
  • 天氣千變萬化，賽前賽後都需注意自身狀況，馬場永遠都在
  • 身體有異狀應立即停下，並尋求志工或身旁人員求助

    • 田中馬拉松

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