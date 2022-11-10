賽前情報／田中馬拉松 超半馬200列車配速策略

一年一度馬拉松盛會「田中馬拉松」登場囉，這場是跑者畢生一定要跑過的賽事，想必大家都聽說過賽道上流水席般的豐盛補給，以及幾乎是全鎮動員的加油團，完全顯示出主辦單位和在地民眾對這場賽事的重視與付出，身為跑者的我們怎能不去體驗呢？

用雙腳灌溉大樹 一起當雲跑者

這次除了實體賽事，同時也有「雲端路跑」，每跑40公里為你種下一棵樹，預計將種在田中高鐵區附近的土地，跑馬拉松不只讓自己身體健康，又能夠幫助環境永續發展、植樹減碳愛護我們的土地。

田中馬雲端跑 主會場：https://irunner.biji.co/track/1226

這次運動筆記配速列車將有35位列車長投入本次配速任務。當天身穿白綠色配速背心、背後掛上班次車牌，頭上綁有空飄氣球，以進終點不超過三分鐘為原則。列車長會在起跑線的前區出發，出發後會依各自的速度調整，後面出發的跑友請在賽道上跟上車長即可，一起享受熱情的田中馬吧！

全馬組：3小時45分、4小時、4小時15分、4小時30分、4小時45分、5小時、5小時30分，於 6:20 起跑；

超半馬組：1小時30分、1小時45分、2小時、2小時15分、2小時30分、2小時45分、3小時，在 6:40 出發。

各班次名單如下：

超半馬組(22.6k) SUB2 配速列車

本班配速列車為超半馬(22.6k)2小時完賽，由4位列車長帶領大家完成比賽。

國宇－小胖宇

家住台中，是個職業軍人，一開始跑步的原因很簡單—是為了健康、快樂，慢慢接觸了路跑，愛上那種挑戰自我的感覺。我喜歡馬場上的歡樂氛圍，我希望自己能夠幫助跑友順利完賽，就是我擔任列車長的最大成就。

書豪－豪妹

平常在雙北河濱區域都有機會捕捉到豪妹，初馬是2016大阪馬拉松，從此愛上跑步，目前除了海外馬為主要參賽目標以外，大多都以配速服務跑者的姿態出現在賽場上，帶領跑者一起完成目標、享受跑步。

凱翔－速哥

在跑步過程中，喜歡突破現狀！常用「速哥超越速哥」來激勵自己，平常喜歡分享自己的訓練過程，從2015開始，擔任「配速員」在賽道上幫助跑者突破個人PB。

伯元－Scott

配速列車長scott是土生土長的台北人，平常活動練跑區域都在北投。跑齡大概6年，完成第一場全馬前scott一直都覺得跑完全馬是不可能的事情，至今也莫名其妙的完成了接近30場馬拉松，證明跑步是很迷人的一項運動，這次很榮幸擔任田中超半馬的列車長，希望可以跟大家一起用雙腳體驗這次的馬拉松盛會。

SUB2列車 配速策略

這次賽道要特別注意14.8 K~16 K爬升45m的小上坡，這段的速度會略慢，之後再利用等距的下坡補回來，整體分成平路(含緩坡)、小上坡與小下坡三段速度。若以平路22.6 K，2小時完賽來計算，每公里均速大約在5'10'~5'18'之間。

0~15 K平路均速約5'10''/km

15~16K上坡均速約5'50''/km

16~17K下坡均速約5'00''/km

17~22.6K平路調回均速約5'15''/km

讓跑者可以在大約1小時57分至59分左右回到終點，順利完成SUB2。

超半程馬拉松組GPS路線圖(資料來源：筆記實業)：https://connect.garmin.com/modern/course/57758788

賽前小提醒

1.賽前一週調整以不要受傷為主，減少高強度的訓練。

2.要適度休息休息，避免疲勞累積。

3.前一晚檢查號碼布、晶片是否正確。

4.早餐很重要、早餐很重要、早餐很重要，大約起跑前1小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，避免油膩、高刺激性的食物。5.比賽當天廁所會排很久，有需要請提早解決。

6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

7.最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無 法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

期許各位跑者當天都能順利完賽！