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賽事心得／戀戀二水馬拉松 負傷上場、學會聆聽身體的聲音

運動筆記／ 薇安vivian

沿路用著奇怪的跑姿撐著，很怕代償，但也很怕撕裂的十字韌帶斷的更嚴重...

受傷還跑，真的很欠罵。原先計畫要降組走完10K，因此早餐只吃了兩個杯子蛋糕；站到起跑線以後，和朋友聊著女生好像不多，鳴槍以後就⋯衝出去了。經過21K和10K分岔路時，毫不猶豫選擇了原先的半馬，想著如果真的身體有變化了，就要即刻做調整，絕對不能重蹈長榮馬的覆轍！

由於身上有沒有帶果膠或任何補給，只能吃大會的；第二個補站抓兩隻豆乾，結果豆乾好鹹啊～鹹到我含著3K，直到下一個水站才得救⋯差點因為豆乾太鹹棄賽哈哈。這場賽事不斷上上下下，爬升共151m，說多不多，但就是一直在有坡的地形移動著，跑動時候很明顯感受腿後側無力，但上坡時步頻小慢慢推，還是可以稍微超過一些人，小小驕傲我真棒。

總爬升151m，沿途不斷上上下下。

全程我都儘量不把重量施壓給左腳，也知道這樣右腳可能會代償，但我很明確告訴自己「不能忍痛，不行就不行！」因此到了14K左右，除了原先打完PRP的左膝，雙腳腳踝、小腿也都開始緊繃，當下馬上決定降速到7’30”。最後剩下三公里，路邊熱情加油的伯伯告訴我「你現在是第九個女生唷！」哇我是總九嗎！評估了一下腳沒有不舒服了，就慢慢加速。

第一次拿到分排第一的成績，真的好開心：)

最後成績2:00:48，分排第一！過了終點可能因為吃太少快要虛脫，全身發抖、體溫38.5°C、心率130幾一直沒有降，坐了好久才回去找朋友。休息一下查了成績之後超級不甘心，總排第11，只差一名就可以上台了！冷靜過後想想，這樣的身體狀況，能夠以這樣的成績完賽很棒了（伸手摸自己頭）。

跟朋友們分開上台，一起得名♡

帶傷上場很不應該，會延遲恢復狀況，中途有不適就應該直接棄賽，把腳傷養好才是當前最重要的任務！我會儘快好好恢復的(ง'̀-'́)ง

馬拉松

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