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跑步小品／關於跑步 能吃就是FOOD、能跑就是福

運動筆記／ 吳力感

(獲贈+8寶物謝謝補站大哥 榮耀93馬)

倒數計時五、四、三、二、一。在台上的主持人賣力倒數後，起跑的槍聲一響起，所有菁英跑者們瞬間傾巢而出，此時的我通常還在隊伍的最後方，隨著人群緩慢的向前移動，不急不徐從容而悠閒，直到經過起跑拱門踩上晶片感應地墊，今天的比賽正式開始。

(最後才出發不用人擠人 聯大八甲馬)

兩年前為了圓夢，我總算把握住機會上了一次凸台，從那之後對於成績已無欲無求，改以順其自然體感為主，畢竟自知不是跑快的料，也只有在不刻意追求速度時，我才能好好去享受每一場馬拉松的過程。

(凸過就好此生足矣 冬山河超馬)

相較於自律自我要求甚高的競技型跑者，我這種是屬於佛系軟爛頹廢型的參賽者，把吃喝補給永遠都擺在第一，成績好壞完全不在考慮範圍內，反正最低標準只要能平安順利完賽就好。

每場賽事最開心的時候也就是來到補給站，進補給站前心裡總是充滿期待，感覺就像在開獎一樣，運氣好的話會有平常不容易吃到的當地特色美食，經過一輪吃喝之後，身體剛剛蓄積的疲勞瞬間得到舒解，休息片刻就能出發繼續為下一段路程努力。

(有烤豬有啤酒這補給我給滿分 聯大八甲馬)

自從新冠疫情爆發後，不知是健康問題或有其他原因，有部份跑友選擇暫時離線，過去常見的面孔熟悉的身影，已許久沒有出現在賽道上，只希望所有人都能好好照顧自己的身體，早日回到馬場上與大家同歡，一起吃吃喝喝聊聊天拍拍照，朋友們要找我很簡單，通常我如果不在補給站，那就是在前往補給站的路上。

(頂著強風大雨的志工們辛苦了 新竹城市馬)

最後，向賽道上所有正在追逐自己夢想的跑者們致敬，也向為了重返賽道還在努力的跑友們說聲，加油！

(期待下一次的相聚 大湖草莓馬)

我很珍惜每一個能跑的日子，關於跑步，我想說的是「能吃就是FOOD，能跑就是福」。

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