賽事心得／手賀沼半馬 沒有完賽證明、獎牌、毛巾的環保賽事

今年五月剛來到日本展開新生活的時候有在運動筆記分享住家附近的跑步路線（運筆文章：日本好好跑之「千葉手賀沼環湖運動步道」），其中分享的是一個名為「手賀沼」的環湖步道。

這個手賀沼其實有個很有趣的過去，它曾經是東京迪士尼的預定地，當時連動土典禮都完成了，但後來因為當地水質污染優養化嚴重與營運資金等問題，最終東京迪士尼沒能在手賀沼出現，而是轉去現在大家熟知的舞濱，不過也因為如此當地雖然少了一個樂園卻留下一個生態超棒的湖，因為後來日本政府進行水質改善工程，現在整個湖水生態變超好，目前這裡也是水鳥保護區，也是我平日長距離最愛跑的地方。

而每年十月底手賀沼都會舉辦一場半程馬拉松名為「手賀沼エコマラソン」，エコ其實就是英文的ECO，意思有生態永續的概念，這場比賽的賽道就是環繞著手賀沼自然生態，而完賽後不會有紙本完賽證明也不會有完賽獎牌、完賽毛巾等，一切以環保為概念，個人覺得這樣也好，不然家裡好多這些東西。

我的房東是個熱愛三鐵的日本人，雖然年近７０但依舊每週維持騎車與慢跑的訓練，他聽到我喜歡跑步就推薦我一定要參加這場比賽，所以當比賽可以報名時我就以當地人優先報名身份報名參賽了，而平日有時間我也都會前往手賀沼跑步（從我家跑到手賀沼約2k，非常近），這是個非常美麗的地方，跑步時很常遇到天鵝、烏龜上來到運動步道曬太陽，夏季時則也有遇到幾次蛇，不過基本上都是互相不打擾就沒事，生態非常豐富跑起來也很舒服的一個路線。

賽前約一個月就可以看到主辦方在賽事路線上的管制公告，除了路線管制外，當地政府還趁賽前把柏油路重鋪了一遍，讓道路更為平坦更好跑，此外河濱道路本來用來擋住汽車進入的路障在比賽當天也全數移除，原先插置路障的地方因為有洞所以全數再以軟墊覆蓋，力求當天比賽的人不會因為這些地方而發生意外，真的是超細心的啊。

比賽當天有免費的接駁車將你從最近的車站（我孫子站）接駁到會場，一出車站閘口就可以看到接駁車指示，每個分岔路口也有工作人員告知接駁站的位置避免跑者找不到，非常貼心。

因為十月底在日本算是蠻涼爽的時節，所以比賽是早上十點才開跑，比賽當天氣溫雖然只有十七、十八度，但幾乎是萬里無雲的天空透露出等等應該是會被太陽曬到爆的狀態，這對於我這個大體重跑者來說真的是有點挑戰了。

大會在起點旁設置了很多流動廁所，有趣的是除了常見的這種可供男女生使用的單間廁所外，在最邊緣地帶還有設置專門給男生快速使用的小便斗型流動廁所，減少男生去使用單間廁所的數量進而可以讓女性跑者更快使用到廁所，由於設置的數量真的超多，所以當天上廁所基本上不太會排隊，另外大會也有設置專門更衣的區域，所以有更衣需求的跑者並不會佔用到廁所，更讓這廁所使用的效率大大提升，這蠻值得台灣賽事可以效法看看的。

這場是北千葉的地方型賽事，很多參賽者都是住在附近的人，超多人是一整個家庭一起來，起點是在一個公園旁，所以來觀賽的人都會帶地墊或是帳篷直接來這裡野餐看比賽，相當有趣。而我的房東太太也是帶著女兒一家在折返點附近幫房東加油，有種田中馬全村的人會一起出來幫選手加油的感覺。

手賀沼有三座橋，我們從最西邊的橋起跑，途中共要上下中間的手賀大橋兩次，另外在13.4k-15k有兩個連續陡上又陡下的波浪路線，這幾個路段是最為挑戰體能的路段，其餘路線都算是平緩。

上午十點鳴槍起跑，這次一樣被排在Ｂ區出發，起跑後三十秒順利過了晶片感應區，這場比賽正式開始啦。起跑後的策略依舊跟上一場東京遺跡半程馬拉松一樣，先用比較快的速度試試看能否穿出人群，大約跑了1k後就發現雖然我脫離了大多數B區出發的跑者，不過Ａ區跑者一樣很多而且速度都不慢，此時我前方有位看起來約60歲左右的日本大哥正以Sub90的配速穩定前進，而且從他跑的路線來看應該是跑過很多場，轉彎前都能提早切到最佳路線避免浪費多跑，於是我決定跟著他跑，就這樣跟了他7公里左右。

整場賽事除了前4k稍微有遮蔽外，其餘幾乎都是完全無遮蔽狀態下跑，所以就整整被烤了17公里，體能的消耗真的有點大，7k後日本大叔加速我自覺跟不上就沒有再跟了，這時候看到前方有像是田徑隊學生的配速小隊，於是就跟著這個配速小隊一起前進，因為這場官方沒有設置配速員，所以猜測這應該是附近學校的田徑隊自主來配速跑的，所以身上並沒有寫是多少的配速也沒有氣球提示，不時會有日本跑者跑來問這些幫忙配速的年輕人是配多少，年輕人回答他們是90分30秒的配速列車，有些跑者一聽覺得太慢就加速跑走了（笑），因為我的手錶是調整400m計圈一次所以可以很容易看出配速的穩定度，我只能說前面的年輕人真的超級穩的，回答跑者問題也是輕輕鬆鬆沒什麼喘，真是厲害啊。

配速小隊跟了15k後發現身體開始大撞牆，速度漸漸跟不上配速小隊，雖然順利過了可怕的連續上下坡浪陡坡，但前方最後一次上橋路段卻整個大掉速，烈日下體能消耗的速度比預想中來得快，最後5k只能免強告訴自己再用點力跑，雖然Sub90沒望了但應該還有機會破PB，到終點前的最後的50公尺準備衝線，雖然雙腳已經沒力了但是仍然沒忘記賽前自己設定衝線時要學學曹純玉的雙手比１的衝線姿勢（笑）

最後順利「醒著」衝過終點線，想起去年在台北馬一樣被曬到昏頭衝線時都已經沒有意識了，這次有不斷提醒自己雖然一樣很曬很曬很曬，但一定要醒著回到終點，順利完賽啦～

最後完賽成績小破PB一分多鐘～撒花～～大會時間：１小時３４分０秒晶片時間：１小時３３分３２秒總排：６３０名／５１２７人年齡分組４０－４４歲組：１１０名／５９７人看到這個排名不得不佩服日本跑者真的好強，分組有取前十列入名冊中，我這個成績需要等到７０歲以後才有機會前十，此次男總一６６分台，女總一７１分台，這只是千葉縣小比賽啊，而且當天同時還有幾個知名的馬拉松賽事在進行，一級選手應該都去別場賽事了，競爭還是這麼激烈（怕～

跑完後的完賽禮是一罐礦泉水與一瓶養樂多（有夠環保），雖然說完賽禮很簡樸，但相對報名費也比較便宜（不到一萬日幣），而且賽事的品質非常高，順帶一提這場賽事也是日本陸連認證賽事，所以完賽成績是可以拿來當作未來報名日本賽事的參考成績喔，明年如果有想要來日本跑一場便宜的日本陸連認證的半馬賽事，非常推薦跑這場「手賀沼エコマラソン」。