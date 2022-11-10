賽前情報／田中馬拉松 全馬445列車配速策略

台灣馬拉松嘉年華 今年捲土重來

在路跑圈中，每年十一月的頭條事件，就是這場固定舉辦於第二個週日的田中馬拉松。自 2012 年首屆以來，一次又一次的全鎮動員加油吶喊，與在地企業的熱情贊助下，將台灣人最為稱道的人情味元素，灌注至馬拉松比賽中，成為了許多熱鬧型賽事的模板。去年因疫情影響，諸多賽事忍痛停辦；就在這個週末，鄉親父老們蓄積已久的能量，將再次綻放，邀請各位跑者再次回到這座可愛小鎮中，#跑出田中Way。

（本屆田中馬拉松之相關活動時程表。資料來源：活動官網）

心田中音樂節 替跑者充電

今年的田中馬拉松，準備了滿滿的音樂活動，一路溫暖大家的心。11/12 (六) 晚上的選手之夜規劃為「心田中音樂節」，邀請搖滾主播莊雨潔擔任主持人，與怕胖團、董事長樂團、神棍樂團同台演出，為大家帶來最精彩熱鬧的音樂饗宴。11/13 (日) 由空空把西非擊鼓樂團、DJ林貓王於城鎮中熱情演出，鼓舞著一位位賽道上的跑者；會場主舞台則由排灣族創作歌手戴曉君，迎接完賽的每位選手。

雲端一起跑 跑出豐收之路🌾 全樹前進🌳

去年由於疫情因素，田中馬拉松以線上型式進行，依舊吸引超過9200人共襄盛舉，總完成長度超過97萬公里。今年更把去年的線上跑直接升級⛅️雲端跑，不限地點想在哪跑都可以！上傳數據就可以領超田中馬超澎湃禮包🎁，還能夠抽大獎！

（點擊進入田中馬雲端跑主會場）

運動筆記配速列車 歡迎您的搭乘

本屆田中馬拉松，依舊由運動筆記配速列車團隊為各位服務。

（本屆田中馬，運動筆記配速列車提供全馬、超半馬各 7 班次之服務）

4:45列車 配速計劃報你知

本班次為設定於大會時間4:45:00進站之列車，將由佳哲忠諭擔任列車長，引領跑友們共享小鎮中的山光田色，沐浴於金黃稻浪中，享受各式美食補給，並於指定時間完成賽事。

（路上請認明 4:45 車牌）

本屆賽道大致上與前兩屆相同；較為人所印象深刻的休閒廊道（坡度大、起伏較明顯），位於第 23 ~ 26 公里處，因此可在體力較佳之狀況下，應付難度較高之路段。

里程(km) 路況簡介/注意事項 跑動時平均配速(time/km) 休息站/休息時間 累計時間 0 ~ 7 1. 路況平坦 2. 氣溫較舒適 3. 鎮中街道較窄須注意 6' 20" 2.9 km7.0 km各休息 30 秒 0:45:20 7 ~ 14 1. 緩上坡 2. 開始遠離城鎮中心 6' 25" 8.5 km10.9 km各休息 30 秒 1:31:15 14 ~ 21 1. 前半緩上坡 2. 後半緩下坡 3. 鐵道旁單車道路段較窄 4. 氣溫漸高 6' 25" 14.5 km16.5 km18.6 km20.4 km各休息 30 秒 2:18:10 21 ~ 28 1. 23K 陡上坡 2. 上方自行車道起伏大 3. 部分有遮蔽 4. 26K 陡下坡 上坡 7' 30"其餘 6' 25" 23.1 km休息 60 秒26.5 km休息 45 秒 3:05:20 28 ~ 35 1. 路況平坦 2. 路口多可能遇交管 6' 25" 30 km31.3 km34.2 km各休息 45 秒 3:52:30 35 ~ 42 1. 路況平坦 2. 路口多可能遇交管 3. 回到城鎮中心享受熱鬧氣氛 6' 30" 37.6 km41 km各休息 60 秒 4:40:00

以此配速計劃進行，預期進站時間為4:40:00，保留些許因交管、美食、熱鬧氣氛深受感動而耽誤的緩衝時間。原則上跑動時配速會落在6’20” ~ 6’30” / km 間；各站休息時間為列車長之設定，跑友仍須依身體狀況及補給情形自行調整長度，避免因強行跟車而造成身體不適。

運動筆記配速列車，感謝您的搭乘。#田中馬拉松#運動筆記配速列車#RunForYou#bijipacer#RunForTaiwan#跑出田中Way