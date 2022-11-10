跑步小品／關於跑步 步履行間體會生活風景況味

「去跑步吧！」身體裡彷彿有個聲音這麼說。

穿上跑鞋，可以緩然跑過大半個城市，穿過清晨與黃昏，可以疾步跑個間歇，在汗水淋漓下大口呼吸，體會生命的活力，或穿過田間，或與海濤伴行，或行於山野花林之間，這些生活裡的景色，在跑步的速度裡體會，變得無比清晰，躍然不息。

清晨是個很好的跑步時間，從黎明前跑到晨曦破出，照射到身上的那一刻，無論陽光是從哪個方向射向自己，都可以感受到一股神秘的、無聲的、但強大的力量，讓人跑著跑著就不自主的露出開朗的面容。迎接陽光的時刻，大概是能讓我從被窩中起身，在漆黑的房間裡開始準備跑步的最強驅動力。

夜裡也很適合跑步，經過整個白天的忙碌，許多浮事仍然掛在心頭，此時來跑上一段，無論是獨跑也好、團跑也罷，都可以帶領身心進入另外一個領域，沈澱心靈，放鬆身體。有時與三五跑友一起來段團跑，除了能收聯絡情感之效以外，也能讓彼此互相鼓勵，增進跑力，有著與獨跑不同的魅力。

市民跑者所追求的路跑成績，說起來也有點傻氣，練習了大半年所設訂的時間差，有時就只是一兩首歌的時間，如此而已。甚至連泡杯咖啡的時間怕都快長過這幾分鐘了，說起來實在沒有什麼道理。但是，當通過終點時，看著自己跑出的成績，夏天的勤跑練習都成了冬天長跑季的意義，跑步沒有奇蹟，只有累積，對長跑有深刻體會的跑者肯定都能明白這個道理。

跑步可以帶領人們去到道路都無法到達的遠方，只要下的功夫深，時間夠了總是會到的，這是它與其他運動不同的獨特美麗，回應身體裡的聲音，我會說：「來吧！我們去跑過四季！」