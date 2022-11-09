賈永婕赴日路跑卻被老公抵押淪「人質」 苦等畫面曝光

賈永婕和老公王兆杰到日本路跑，沒想到因為沒帶錢淪為「人質」。圖/賈永婕的跑跳人生

疫情逐漸解封，國門重新開啟，跑者們是不是早已迫不及待，準備到國外來趟跑旅呢！被稱為「防疫女神」熱愛三鐵和跑步運動的藝人賈永婕和老公王兆杰在日前就飛到日本東京來趟甜蜜旅行，7 日早上興致一來便決定出門跑步，順便跑去築地市場享用早餐，沒想到原本看似美好浪漫的行程，賈永婕卻淪為人質被抵押在門口。

賈永婕發文表示：「我老公屎定了！早上起來很開心的帶著我出去跑步，沿途看到好久不見的皇宮，真的很舒服，但跑著跑著他說要跑步去築地吃海鮮早餐，聽起來真的很美好⋯⋯」，沒想到兩人穿著一身跑衣進到餐館享用完美食饗宴後，悲劇發生了，賈永婕老公王兆杰身上的現金不見了，店家又不能以行動支付結帳，王兆杰當下詢問店家，能否以手機抵押，他們回飯店拿錢之後再來結帳。

老公臨時起意到築地市場吃早餐，沒想到身上現金卻突然消失，現場還不能行動支付。圖/賈永婕的跑跳人生

沒想到店家卻說：「不能押手機，只能押老婆。」導致賈永婕只能一個人孤孤單單地坐在店門口等著老公回來。賈永婕說：「我一個人身上沒有一毛錢、又冷，又被罰坐在門口，重點是沒有手機，我好無聊！」最後她只好站起來拉筋解悶。

賈永婕穿著一身跑衣，等待老公拿錢來結帳。圖/賈永婕的跑跳人生

賈永婕事後也發出一張眼睛睜的大大瞪著老公的照片，表示：「老公找死嗎！？還好還記得幫我帶一件外套。」網友們看到夫婦倆逗趣的互動，紛紛留言表示，老闆眼光好知道女神有價值、抵押老婆，這是押了貴重物品啊、老婆坐下繼續吃一攤、店家很聰明，讓女神在門口拉生意、押老婆以後來都可以不用付錢。

賈永婕：「老公找死嗎？還好有記得幫我帶件外套。」圖/賈永婕的跑跳人生

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圖片來源：賈永婕的跑跳人生

責任編輯：Eulla

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