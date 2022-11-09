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賽前情報／田中馬拉松 全馬530列車配速策略

運動筆記／ 黃子其

530列車(運動筆記提供)

跑馬界的年度盛事，鄉親最熱情，補給多到吃不完的賽事，田中馬拉松' rel='田中馬拉松' data-rel='/2/179162' class='tag'>田中馬拉松又來了，日期就在 2022/11/13(日)，依照往例，除了星期日的賽事外，2022年11月12日(六) 13:00-21:00 選手之夜，也舉辦了許多好吃又好玩的活動，晚間還有晚會的表演，記得提前一天來田中小鎮玩，往年車長可都是在現場聽表演直到散場還意猶未盡，歡迎大家一起來欣賞，希望能讓選手們在賽事活動前，可以好好放鬆心情，隔天一起跑旅田中。

會場場地配置與品牌攤位(主辦單位提供)

來到這場眾所期待的賽事，當然要去逛逛攤商，今年的會場配置與2020年大致相同，大家可以趁此機會買些實用的運動用品與在地特產回家，由於攤商實在太多，金魚腦的車長利用主辦單位提供的品牌攤位分布圖，讓大家先看看有那些東西可以撿便宜，記得要買好買滿阿本次運動筆記配速列車菁英盡出，全馬從345列車一直到530列車都有，期待能幫助大家取得想要的成績，歡迎大家依自己的狀況搭乘，當然，如果你想好好的玩跑馬拉松，就一定要跟上我們530列車，希望能夠有多一點朋友搭乘我們的列車(跟其他車次搶生意，哈哈)

賽道分析

這次很高興能再次擔任全馬組(42k)配速員，配速時間為全馬 5小時30分，530列車有充份的時間，讓大家好好地玩，適合新手跑者，或是想要好好吃好好玩的資深跑者；全馬於6點20分開始起跑，限時6小時10分，田中馬的賽道在17公里前屬於緩爬升，然後緩下到22公里，再從賽道22公里(海拔59m)陡上升到賽道24.6公里(賽道最高點約134m)(這段路可以小走一下保持體力)，接著陡下到里程26公里處(下圖紅圈處)，後續就是平緩只有些微起伏的賽道，除了前述陡上與陡下路段外，速度上會盡量維持均速，控制在平均速度 7'30' ~ 7'40'/km，來配合搭乘的跑者，補給站會每站皆停，大家可以在無壓力的狀態下踏著輕鬆的步伐，跟上車長的速度前進，一路上吃喝玩樂，快樂的前進，最後一段回到田中小鎮街上時會將速度放更慢，讓大家好好享受田中人的熱情。

賽道高度圖(主辦單位提供)

賽道路線圖(主辦單位提供)

此次規劃全程馬拉組(42k) 530小時列車由子其與奇育兩位車長為大家服務，子其是位資深跑者，完成全馬與超馬100場以上，擔任配速員7年多；奇育也是經驗豐富，全馬530列車駕輕就熟，輕鬆完成任務，實力堅強(打個廣告，12/3的宜蘭礁溪溫泉馬，筆者負責擔任五小時列車長，歡迎大家跟車)，由我們兩位幫大家配速，各位可以放心的將配速交給我們，跟著我們好好地玩，離站前會大聲的提醒乘客列車要出發了，希望可以把搭乘此班列車的跑者順利地帶回來。

溫馨提醒

1. 為確保參賽者健康，請所有參與者遵守防疫指揮中心規定，如有身體不適，請勿勉強參賽，避免發生危險。

2. 雖會場廣闊，但參賽選手眾多，勢難時時維持室外1公尺社交距離，請選手在會場時配戴口罩，待出發後人群散開，再取下口罩。回到會場，也請選手戴上口罩，確保自身安全。

3.全馬起跑時間為6點20分，非全馬請勿過早抵達賽道，以免造成阻塞，也不可提早起跑。

田中馬拉松 田中馬

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